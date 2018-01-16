وزير مصري لـ (الزمان):سأقوم بزيارة الصعيد بعد إساءة فهم تصريحاتي

القاهرة- الزمان
اكد اللواء ابو بكر الجندي وزير التنمية المحلية فى تصريحات خاصة للزمان عقب الهجوم الذي تعرض له من عدد من نواب الشعب حول علاقة الصعايدة بانتشارالعشوائية بالقاهرة ان هذه التصريحات اسيء فهمها وانه كان يقصد منها ضرورة الاهتمام بتنمية الصعيد.
واضاف انّ هناك اصراراً وعزم كبير من المسؤولين في الدولة بدءاً من رئيس الجمهورية وصولاً الى رئيس الوزراء واعضاء الحكومة على الاهتمام بتنمية الصعيد والذي عانى طويلاً من الظلم والاهمال ،ويكفى ان أقول ان نسبة تركيب شبكات الصرف الصحي فى الصعيد لم تتجاوز 12 % كما تتراوح نسبة الفقر من 50 – 60 % ،واضاف انه سيزور محافظات الصعيد الاسبوع المقبل للوقوف على الاوضاع على الطبيعة،
وكان اللواء ابو بكر الجندي قد اكد فى حوار معه اجريناه عندما حاضر في صالون غازي الثقافي العربى والدولي منذ عدة اشهر حين كان يتولى رئاسة الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء حول ان معظم الزيادة السكانية تتركز فى الطبقات الفقيرة وخاصة فى مناطق الصعيد لان رب الاسرة يرى ان كثرة الانجاب وخاصة من الذكور تساعده على العمل والانتاج الا انه يحدث العكس فى ظل انخفاض التنمية وعدم وجود فرص عمل . واضاف انه كانت هناك جهود كبيرة من جانب المنظمات الخاصة بتنظيم الاسرة فى توعية السكان بمخاطر الزيادة السكانية على المستوى الاقتصادى الا ان هذه الجهود تراجعت بعد حالة الفوضى التى شهدتها مصر عقب ثورة عام 2011 .
وفى السياق ذاته اكد المهندس احمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب انه يعرف اللواء الجندى منذ عمله بالجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وهو شخصية منضبطة تعشق العمل وفق اسس علمية ولفت السجينى ان العمل بجهاز الاحصاء يختلف عن العمل بجهاز التنمية المحلية حيث يعتمد الاخير على الامام بالمشاكل الميدانية، ونصح السجينى الوزير الجديد بالعمل على الاطلاع وجمع الملفات التى قامت بها لجنة الادارة المحلية والتى عرضت على الوزير السابق والنظر الى الاولويات والتحديات طول الفترة الماضية ودراستها بشكل جيد وايضا التشريعات التى عملت بها اللجنه وعلى رأسها قانون الادارة المحلية الجديد والذى تتطلع الى انجازة خلال المرحلة القادمة فيما اكدت مصادر برلمانية ان الجندى سوف يواجه ملفات شائكة بعد توليه الوزارة الجديدة وهى مكافحة فساد المحليات والاستعداد للانتخابات الرئاسية واستكمال ملف ترسيم حدود محافظات مصر واجراء انتخابات المحليات.