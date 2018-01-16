مشاكل العمل تسبب مرض السكري

‭ ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬أن‭ ‬احتمالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬تزيد‭ ‬لدى‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يتعرضون‭ ‬لضغوط‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬مقارنة‭ ‬بالآخرين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يتعرضون‭ ‬لها‭.‬

وقام‭ ‬باحثون‭ ‬بجامعة‭ ‬شينجيانغ‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬بتحليل‭ ‬بيانات‭ ‬3730‭ ‬عاملا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البترول‭. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬أي‭ ‬منهم‭ ‬مصابا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الدراسة‭ ‬بالسكري،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬المتابعة،‭ ‬زاد‭ ‬احتمال‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬لمن‭ ‬أدوا‭ ‬مهمات‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬ضغوط‭ ‬متزايدة‭ ‬بنسبة‭ ‬57‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬

وزاد‭ ‬احتمال‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمرض‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬إلى‭ ‬68‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العمال‭ ‬الذين‭ ‬عانوا‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬التكيف‭ ‬ومنها‭ ‬قلة‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والأسرة‭ ‬أو‭ ‬قلة‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يقضونه‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭.‬

ووجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬العوامل‭ ‬المسببة‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬الشعور‭ ‬بزيادة‭ ‬مهام‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬الوضوح‭ ‬بشأن‭ ‬التوقعات‭ ‬أو‭ ‬مسؤوليات‭ ‬العمل‭ ‬وضغوط‭ ‬العمل‭ ‬البدني‭.‬

وتقول‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إن‭ ‬واحدا‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬10‭ ‬بالغين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬أصيبوا‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬وإن‭ ‬المرض‭ ‬سيصبح‭ ‬سابع‭ ‬أكبر‭ ‬مسبب‭ ‬للوفاة‭ ‬بحلول‭ ‬2030‭. ‬

فيما‭ ‬أوردت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬أبوتيكن‭ ‬أومشاو‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مؤشر‭ ‬كتلة‭ ‬الجسم‭ ‬ومحيط‭ ‬الخصر‭ ‬يلعبان‭ ‬دوراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭.‬

وأوضحت‭ ‬المجلة‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسات‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬يتضاعف‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص،‭ ‬الذين‭ ‬يتجاوزون‭ ‬الوزن‭ ‬المثالي‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬كما‭ ‬يزداد‭ ‬الخطر‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص،‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬السِمنة‭ ‬المفرطة‭.‬

ويوصي‭ ‬الخبراء‭ ‬بألا‭ ‬يزيد‭ ‬محيط‭ ‬الخصر‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬عن‭ ‬88‭ ‬سم،‭ ‬وعن‭ ‬102‭ ‬سم‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭. ‬ويتم‭ ‬قياس‭ ‬محيط‭ ‬الخصر‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬زفير‭ ‬وأعلى‭ ‬السرة‭ ‬بقليل‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬ألا‭ ‬يشمل‭ ‬القياس‭ ‬البطن‭.‬

أما‭ ‬مؤشر‭ ‬كتلة‭ ‬الجسم‭ ‬فيمكن‭ ‬احتسابه‭ ‬بالمعادلة‭ ‬التالية‭: ‬وزن‭ ‬الجسم‭ ‬‮÷‬‭ ‬طول‭ ‬القامة‭ ‬×‭ ‬طول‭ ‬القامة،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬75‭ ‬كيلوغرام‭ ‬‮÷‬‭ ‬1‭.‬80‭ ‬متر‭ ‬×‭ ‬1‭.‬80‭ ‬متر‭ ‬تعطي‭ ‬القيمة‭ ‬23‭. ‬واعتباراً‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬25‭ ‬تبدأ‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬الوزن،‭ ‬واعتبارا‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬30‭ ‬تبدأ‭ ‬السِمنة‭ ‬المفرطة‭.‬

ومن‭ ‬المهم‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأيض‭ (‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭) ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬نسب‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬وسكر‭ ‬الدم‭ ‬وكذلك‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬عالية‭. ‬وينبغي‭ ‬استيضاح‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬النقاط‭ ‬لدى‭ ‬الطبيب‭.‬