طبيب ألماني:الوراثة قبل النمط الغذائي وراء زيادة الكوليسترول

‭ ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ : ‬أفاد‭ ‬الطبيب‭ ‬الألماني‭ ‬ينس‭ ‬آبيرله‭ ‬بأن‭ ‬الجينات‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬الكوليسترول،‭ ‬وليس‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬شائع‭. ‬وأوضح‭ ‬كبير‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬وعلم‭ ‬السكري‭ ‬بمستشفى‭ ‬هامبورج‭-‬إيبندورف‭ ‬الجامعي‭ ‬أنه‭ ‬لأسباب‭ ‬وراثية‭ ‬ينتج‭ ‬الجسم‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الكوليسترول،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬10‭% ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الكوليسترول‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتأثر‭ ‬بالتغذية‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الكوليسترول‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الضرورية‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬فهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬جدران‭ ‬الخلايا‭. ‬وللحاجة‭ ‬إليه‭ ‬فإن‭ ‬الكبد‭ ‬يقيس‭ ‬باستمرار‭ ‬مستوى‭ ‬الكوليسترول،‭ ‬ويعزز‭ ‬البناء‭ ‬الجديد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الوسائط‭ ‬الكيميائية‭. ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬الكوليسترول‭ ‬ضاراً‭ ‬إلا‭ ‬زاد‭ ‬مستواه‭ ‬في‭ ‬الجسم‭. ‬وبسبب‭ ‬كونه‭ ‬مغلفاً‭ ‬بالبروتين،‭ ‬فإن‭ ‬سريانه‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬يجعله‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬التراكم‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭. ‬والنتيجة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬تصلب‭ ‬الشرايين‭. ‬ولتجنب‭ ‬هذا‭ ‬الخطر،‭ ‬ينبغي‭ ‬فحص‭ ‬مستوى‭ ‬الكوليسترول‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬بانتظام‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬35‭ ‬عاماً‭. ‬وتبعاً‭ ‬لدرجة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأزمات‭ ‬القلبية،‭ ‬يمكن‭ ‬خفض‭ ‬إنتاج‭ ‬الجسم‭ ‬للكوليسترول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الأدوية‭. ‬أما‭ ‬الإقلال‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأطعمة،‭ ‬مثل‭ ‬الزبد‭ ‬والبيض‭ ‬واللحوم،‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬ضئيل‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬مستوى‭ ‬الكوليسترول‭ ‬بالجسم‭.‬