تحذير رسمي في بريطانيا من سناب شات

لندن- الزمان : تقول الشرطة البريطانية إن تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي قد يكون متواطئا في الجرائم المرتكبة على منصاته، خاصة وأنه يعطي الأولوية الكبرى لجني الأرباح على تقديم الحماية للأطفال من الجرائم خاصة التحرش الجنسي. ونقلت صحيفة ذي غارديان عن ستيفن كافاناه رئيس مجلس قيادة الشرطة الوطنية للاستخبارات والتحقيقات الرقمية القول إن شركات التكنولوجيا يجب أن تتحمل مسؤولية أكبر عندما يتعلق الأمر بحماية الفئات العمرية الصغرى.» ويثير تطبيق سناب شات المخاوف، خاصة وأنه يحظى بشعبية متزايدة بين الأطفال والمراهقين الذين يرون أن استخدامه وسيلة للهروب من مراقبة أفراد الأسرة الأكبر سنا. إذ يتميز تطبيق سناب شات بأنه يمكن للمستخدمين مسح الرسائل أو الصور المتبادلة تلقائيا بمجرد مشاهدتها. ورغم متطلبات التسجيل في التطبيق، إلا أن الأطفال الأصغر سنا لا يزالون قادرين على الاشتراك بسهولة عن طريق إدخال تاريخ ميلاد وهمي. وتقول الشرطة البريطانية إن شعبية التطبيق المتزايدة بين الشباب والفئات العمرية الصغيرة أدت إلى دفع المتحرشين جنسيا إلى التحول لاستخدام التطبيق لاصطياد ضحاياهم من الأطفال.