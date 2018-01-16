تحذير رسمي في بريطانيا من سناب شات

لندن‭- ‬الزمان‭ :‬‭ ‬تقول‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬تطبيق‭ ‬سناب‭ ‬شات‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬متواطئا‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬المرتكبة‭ ‬على‭ ‬منصاته،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنه‭ ‬يعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬الكبرى‭ ‬لجني‭ ‬الأرباح‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الحماية‭ ‬للأطفال‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬خاصة‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭. ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬ذي‭ ‬غارديان‭ ‬عن‭ ‬ستيفن‭ ‬كافاناه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬قيادة‭ ‬الشرطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للاستخبارات‭ ‬والتحقيقات‭ ‬الرقمية‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬أكبر‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بحماية‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬الصغرى‭.‬‮»‬‭ ‬ويثير‭ ‬تطبيق‭ ‬سناب‭ ‬شات‭ ‬المخاوف،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنه‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬متزايدة‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭ ‬والمراهقين‭ ‬الذين‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬استخدامه‭ ‬وسيلة‭ ‬للهروب‭ ‬من‭ ‬مراقبة‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭. ‬إذ‭ ‬يتميز‭ ‬تطبيق‭ ‬سناب‭ ‬شات‭ ‬بأنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدمين‭ ‬مسح‭ ‬الرسائل‭ ‬أو‭ ‬الصور‭ ‬المتبادلة‭ ‬تلقائيا‭ ‬بمجرد‭ ‬مشاهدتها‭. ‬ورغم‭ ‬متطلبات‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬التطبيق،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬الأصغر‭ ‬سنا‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الاشتراك‭ ‬بسهولة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إدخال‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلاد‭ ‬وهمي‭. ‬وتقول‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬شعبية‭ ‬التطبيق‭ ‬المتزايدة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬والفئات‭ ‬العمرية‭ ‬الصغيرة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬المتحرشين‭ ‬جنسيا‭ ‬إلى‭ ‬التحول‭ ‬لاستخدام‭ ‬التطبيق‭ ‬لاصطياد‭ ‬ضحاياهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭.‬