تنديد في لبنان بفيلم أمريكي عن بيروت

بيروت‭- ‬الزمان‭ :‬‭ ‬نددت‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬أمس،‭ ‬بـ»تشويه‭ ‬صورة‮»‬،‭ ‬بيروت‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬الجديد‭ ‬للمخرج‭ ‬الأمريكي‭ ‬براد‭ ‬أندرسون‭ ‬الذي‭ ‬يصوّر‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أثناء‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬ويخلو‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬ممثل‭ ‬لبناني‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬غطاس‭ ‬خوري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نقلته‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية،‭ ‬إن‭ ‬الفيلم‭ ‬صوّر‭ ‬بيروت‭ ‬‮«‬بطريقة‭ ‬متجنية‭ ‬وظالمة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬المتعارف‭ ‬عليه،‭ ‬حين‭ ‬يُقدم‭ ‬أي‭ ‬كاتب‭ ‬أو‭ ‬مخرج‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمل‭ ‬ما،‭ ‬فإن‭ ‬توثيق‭ ‬المكان‭ ‬والتاريخ‭ ‬والموقع‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬البديهيات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المخرج‭ ‬براد‭ ‬أندرسون‭ ‬في‭ ‬فيلمه‭ ‬بيروت،‭ ‬فاجأنا‭ ‬بخروجه‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الوقائع‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬موقف‭ ‬الوزير‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬صدور‭ ‬الشريط‭ ‬الدعائي‭ ‬الرسمي‭ ‬للفيلم‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يفتتح‭ ‬مهرجان‭ ‬ساندانس‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل،‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬ذكرى‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬1975‭-‬1990‭. ‬ويروي‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬صوّر‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬قصة‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أمريكي‭ ‬فر‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬في‭ ‬1972‭ ‬بعد‭ ‬حادث‭ ‬مأساوي،‭ ‬يعود‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬البلد‭ ‬الغارق‭ ‬وقتها‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية،‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬لإنقاذ‭ ‬صديق‭ ‬مخطوف‭ ‬لدى‭ ‬تنظيم‭ ‬متطرف،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الصفحة‭ ‬الرسمية‭ ‬للفيلم‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭. ‬وانتقد‭ ‬الوزير،‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يُصوّر‭ ‬أي‭ ‬مشهد‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬اللهجة‭ ‬‮«‬المحكية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تمت‭ ‬بصلة‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬قريب‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬إلى‭ ‬لهجة‭ ‬أهل‭ ‬بيروت‮»‬،‭ ‬و‮»‬غياب‭ ‬أي‭ ‬ممثل‭ ‬لبناني‮»‬‭.‬وأطلق‭ ‬لبنانيون‭ ‬عريضة‭ ‬إلكترونية‭ ‬طالبت‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬بمنع‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم،‭ ‬واتهموا‭ ‬هوليوود‭ ‬بـ»إعادة‭ ‬كتابة‭ ‬التاريخ‭ ‬اللبناني‮»‬،‭ ‬ومقاربته‭ ‬‮«‬دون‭ ‬أي‭ ‬عمق‮»‬‭.‬