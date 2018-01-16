العثور على 12 أمريكياً في عائلة واحدة محتجزين ويتضوّرون جوعاً في منزلهم

لوس‭ ‬انجليس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الاميركية‭ ‬الاثنين‭ ‬انها‭ ‬عثرت‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬بمدينة‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬شقيقا‭ ‬وشقيقة‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬عامين‭ ‬و29‭ ‬عاما‭ ‬محتجزين‭ ‬داخل‭ ‬منزلهم‭ ‬ويتضورون‭ ‬جوعا‭ ‬ومتّسخين‭ ‬وبعضهم‭ ‬كان‭ ‬مقيّدا‭ ‬بسلاسل،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬اعتقلت‭ ‬الوالدين‭ ‬ووجهت‭ ‬اليهما‭ ‬تهمتي‭ ‬التعذيب‭ ‬وتعريض‭ ‬حياة‭ ‬اطفال‭ ‬للخطر‭.‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬شريف‭ ‬مدينة‭ ‬بيريس‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ساعتين‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬شقيقة‭ ‬ثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬اتصلت‭ ‬بالشرطة‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المعاناة‭ ‬بعدما‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬المنزل،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬اجرت‭ ‬الاتصال‭ ‬بواسطة‭ ‬هاتف‭ ‬نقّال‭ ‬عثرت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المنزل‭. ‬وأضاف‭ ‬ان‭ ‬الفتاة‭ ‬البالغة‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬هزيلة‮»‬‭ ‬وبدت‭ ‬وكأن‭ ‬عمرها‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬أعوام،‭ ‬وقد‭ ‬‮«‬أكدت‭ ‬ان‭ ‬اشقاءها‭ ‬وشقيقاتها‭ ‬الـ12‭ ‬محتجزون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬والديها‭ ‬داخل‭ ‬المنزل،‭ ‬وان‭ ‬بعضا‭ ‬منهم‭ ‬مقيّد‭ ‬بسلاسل‭ ‬وأغلال‮»‬‭.‬واوضح‭ ‬البيان‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬الاثر‭ ‬توجهت‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬الى‭ ‬منزل‭ ‬ديفيد‭ ‬توربين‭ (‬57‭ ‬عاما‭) ‬وزوجته‭ ‬لويز‭-‬آنا‭ (‬49‭ ‬عاما‭) ‬حيث‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬مقيدين‭ ‬بسلاسل‭ ‬الى‭ ‬أسرّتهم‭ ‬في‭ ‬ظلمة‭ ‬حالكة‭ ‬ووسط‭ ‬رائحة‭ ‬كريهة‭ ‬تزكم‭ ‬الأنف‭ ‬وكانوا‭ ‬جميعا‭ ‬‮«‬يعانون‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬تغذية‭ ‬ومتسخين‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬ولفتت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬في‭ ‬البدء‭ ‬ظنت‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬الاشقاء‭ ‬والشقيقات‭ ‬المحتجزين‭ ‬هم‭ ‬قاصرون‭ ‬لكنها‭ ‬ما‭ ‬لبثت‭ ‬ان‭ ‬اكتشفت‭ ‬ان‭ ‬سبعة‭ ‬منهم‭ ‬بالغون‭ ‬تتراوح‭ ‬اعمارهم‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و29‭ ‬عاما،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬البقية‭ ‬وعددهم‭ ‬ستة‭ (‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الفتاة‭ ‬التي‭ ‬أجرت‭ ‬الاتصال‭ ‬بالشرطة‭) ‬قاصرون‭ ‬وأصغرهم‭ ‬فتاة‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬عمرها‭ ‬العامين‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬انه‭ ‬لدى‭ ‬استجوابها‭ ‬الوالدين‭ ‬لم‭ ‬يبرروا‭ ‬سبب‭ ‬احتجازهم‭ ‬اولادهم‭ ‬ولا‭ ‬لماذا‭ ‬كان‭ ‬بعض‭ ‬هؤلاء‭ ‬مقيّدين‭ ‬بسلاسل‭ ‬الى‭ ‬أسرتهم‭.‬

وفتحت‭ ‬اجهزة‭ ‬حماية‭ ‬الاطفال‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬الواقعة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬افادت‭ ‬الشرطة‭ ‬انها‭ ‬قدمت‭ ‬المأكل‭ ‬والمشرب‭ ‬الى‭ ‬الاولاد‭ ‬المحتجزين‭ ‬الذين‭ ‬قالوا‭ ‬لها‭ ‬انهم‭ ‬‮«‬يتضورون‭ ‬جوعا‮»‬‭.‬

ووجّه‭ ‬قاض‭ ‬الاتهام‭ ‬الى‭ ‬الوالدين‭ ‬وحدد‭ ‬كفالة‭ ‬مالية‭ ‬للافراج‭ ‬عنهما‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬تسعة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭. ‬وبحسب‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬كي‭ ‬تي‭ ‬ال‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬المحلية‭ ‬فان‭ ‬الوالد‭ ‬ديفيد‭ ‬توربين‭ ‬يعمل‭ ‬مديرا‭ ‬لمدرسة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬وهي‭ ‬معلومة‭ ‬يؤكدها‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للمدرسة‭ ‬التي‭ ‬افتتحت‭ ‬في‭ ‬2011‭. ‬ونشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬صورة‭ ‬الوالدين‭ ‬اثر‭ ‬اعتقالها‭ ‬اياهما،‭ ‬بينما‭ ‬اعادت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬مأخوذة‭ ‬من‭ ‬صفحة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬ديفيد‭-‬لويز‭ ‬توربين‮»‬‭ ‬بدا‭ ‬في‭ ‬احداها‭ ‬الوالدان‭ ‬يرتديان‭ ‬ثياب‭ ‬زفاف‭ ‬وقد‭ ‬احاط‭ ‬بهم‭ ‬أبناؤهم‭ ‬الثلاثة‭ ‬عشرة،‭ ‬وهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬صبية‭ ‬وعشر‭ ‬فتيات‭ ‬قالت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬ان‭ ‬الشرطة‭ ‬تظنهم‭ ‬جميعا‭ ‬الابناء‭ ‬البيولوجيين‭ ‬لتوربين‭ ‬وزوجته‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬بدا‭ ‬الوالد‭ ‬مرتديا‭ ‬بزة‭ ‬رسمية‭ ‬رسمية‭ ‬وبجانبه‭ ‬زوجته‭ ‬بفستان‭ ‬عرس‭ ‬ابيض‭ ‬طويل،‭ ‬بينما‭ ‬ارتدى‭ ‬الذكور‭ ‬الثلاثة‭ ‬بزات‭ ‬سوداء‭ ‬بربطات‭ ‬عنق‭ ‬بنفسجية‭ ‬وهو‭ ‬نفس‭ ‬لون‭ ‬الفستان‭ ‬الذي‭ ‬ارتدته‭ ‬كل‭ ‬الاناث‭ ‬باستثناء‭ ‬الطفلة‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬ارتدت‭ ‬فستانا‭ ‬ورديا‭ ‬داكنا‭.‬

وفي‭ ‬صورة‭ ‬اخرى‭ ‬منشورة‭ ‬على‭ ‬الصفحة‭ ‬نفسها‭ ‬يظهر‭ ‬الزوجان‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المناسبة‭ ‬محاطين‭ ‬باولادهم‭ ‬وأمامهم‭ ‬رجل‭ ‬يرتدي‭ ‬زي‭ ‬إلفيس‭ ‬بريسلي‭ ‬ويمسك‭ ‬بميكروفون،‭ ‬ما‭ ‬يشي‭ ‬بأن‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬حيث‭ ‬تنظم‭ ‬مراسم‭ ‬زفاف‭ ‬تنكرية‭.‬

وفي‭ ‬صورة‭ ‬ثالثة‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2016‭ ‬يظهر‭ ‬الزوجان‭ ‬محاطين‭ ‬باولادهم‭ ‬الـ13‭ ‬وقد‭ ‬ارتدى‭ ‬هؤلاء‭ ‬جميعا‭ ‬سراويل‭ ‬جينز‭ ‬وتي‭ ‬شيرت‭ ‬حمراء‭ ‬ووقفوا‭ ‬مبتسمين‭ ‬امام‭ ‬عدسة‭ ‬الكاميرا‭.‬

اما‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2011‭ ‬فتظهر‭ ‬الوالدة‭ ‬مستلقية‭ ‬على‭ ‬العشب‭ ‬الاخضر‭ ‬ممسكة‭ ‬بطفلتها‭ ‬الرضيعة‭ ‬التي‭ ‬ارتدت‭ ‬فستانا‭ ‬كتب‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬امي‭ ‬تحبني‮»‬‭.‬