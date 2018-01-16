الصين تتجه لاكتشاف الجانب الآخر من القمر

باريس – الزمان : ذكرت مواقع اخبارية عالمية ان الصين تستعد لتجربة جديدة في التنافس الفضائي مع الغرب ، حيث يعتزم العالم الفلكي الصيني «أويانج – زيوان» المسؤول عن البرنامج الصيني لاكتشاف القمر في أكاديمية العلوم الصينية، إرسال المركبة الفضائية «روفر» خلال هذا العام، لدراسة الظروف الجيولوجية للجانب الخفي من القمر الذي يمتلك العديد من الفوهات البركانية، وذلك خلال شهر يونيو القادم وبها قمر صناعي يزن 425 كيلو جراما ويصل إلى ارتفاع 60 ألف كيلومتر حول القمر. وتشمل المهمة العلمية للمركبة الفضائية معرفة إمكانية زراعة النباتات على هذا الجزء الخفي من القمر، حيث إنه سيحمل الحبوب والحشرات ودودة القز والبطاطس وتلسكوب إشعاعي، وكذلك الهيليوم الذي ستستخدمه الصين في المستقبل كوقود للمحطات النووية.
واكتشف المسؤولون عن هذه المهمة أن عنصر الهيليوم يوجد بكثرة على سطح القمر عنه في الأرض وسوف يحل مشاكل مصادر الطاقة التي يحتاجها الإنسان لأقل من 10 آلاف سنة، وسوف تكون الصين الدولة الأولى التي تستخدمه.