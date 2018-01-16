الصين تتجه لاكتشاف الجانب الآخر من القمر

‭ ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ :‬‭ ‬ذكرت‭ ‬مواقع‭ ‬اخبارية‭ ‬عالمية‭ ‬ان‭ ‬الصين‭ ‬تستعد‭ ‬لتجربة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬التنافس‭ ‬الفضائي‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يعتزم‭ ‬العالم‭ ‬الفلكي‭ ‬الصيني‭ ‬‮«‬أويانج‭ ‬–‭ ‬زيوان‮»‬‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيني‭ ‬لاكتشاف‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬أكاديمية‭ ‬العلوم‭ ‬الصينية،‭ ‬إرسال‭ ‬المركبة‭ ‬الفضائية‭ ‬‮«‬روفر‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لدراسة‭ ‬الظروف‭ ‬الجيولوجية‭ ‬للجانب‭ ‬الخفي‭ ‬من‭ ‬القمر‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفوهات‭ ‬البركانية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬القادم‭ ‬وبها‭ ‬قمر‭ ‬صناعي‭ ‬يزن‭ ‬425‭ ‬كيلو‭ ‬جراما‭ ‬ويصل‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬حول‭ ‬القمر‭. ‬وتشمل‭ ‬المهمة‭ ‬العلمية‭ ‬للمركبة‭ ‬الفضائية‭ ‬معرفة‭ ‬إمكانية‭ ‬زراعة‭ ‬النباتات‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬الخفي‭ ‬من‭ ‬القمر،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬سيحمل‭ ‬الحبوب‭ ‬والحشرات‭ ‬ودودة‭ ‬القز‭ ‬والبطاطس‭ ‬وتلسكوب‭ ‬إشعاعي،‭ ‬وكذلك‭ ‬الهيليوم‭ ‬الذي‭ ‬ستستخدمه‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬كوقود‭ ‬للمحطات‭ ‬النووية‭.‬

واكتشف‭ ‬المسؤولون‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬أن‭ ‬عنصر‭ ‬الهيليوم‭ ‬يوجد‭ ‬بكثرة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬وسوف‭ ‬يحل‭ ‬مشاكل‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬الإنسان‭ ‬لأقل‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬سنة،‭ ‬وسوف‭ ‬تكون‭ ‬الصين‭ ‬الدولة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تستخدمه‭.‬