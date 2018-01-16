الوقائع العراقية تكشف وخبير لـ (الزمان): الحكومة ستطعن بقانون الإمتيازات غير المسبوقة

فضيحة نيابية جديدة وسحت حرام يستحوذ عليه البرلمانيون

بغداد – الزمان

رجح خبير قانوني لجوء الحكومة الى الطعن بقانون اتحاد البرلمانيين العراقيين الذي نشرته الوقائع العراقية مؤخراً، مشيراً الى ان الحكومة سبق لها ان رفضت القانون المذكور لكونه يحمل البلد أعباء مالية ثقيلة ، فيما أبدى مواطنو استغرابهم على إصرار البرلمان على اصدار القانون الذي يمثل عملية سطو على المال العام يشبه السحت الحرام ويمثل فضيحة جديدة.

وقال الخبير القانوني جبار الشويلي لـ(الزمان) امس ان (هذا القانون تم التصويت علية منذه مدة والحكومة رفضت تنفيذه لأنه يحمّل الدولة التزامات مالية كبيرة بالاضافة لوجود قانون اخر هو قانون الاتحادات والنقابات). واوضح ان (الحكومة ارادت ان تشمل جميع الاتحادات والنقابات بقانون واحد للسيطرة على حالات الفوضى التي تسود البعض منها وكذلك التزام تلك الإتحادات تجاه الدولة بشكل عام وتجاة من يمثلها لأن هناك حقوقاً والتزامات وواجبات على هذه الاتحادات ويجب ان تكون هناك بصمة للحكومة في السيطرة عليه)، وتابع الشويلي (كانت الحكومة قد اعترضت على هذا القانون والبرلمان اصر على تشريعه والآن من حق الحكومة الطعن به امام المحكمة الاتحادية لأنها سبق وأن اعترضت عليه امام البرلمان وتم تثبيت نص الاعتراض من الناحيتين القانونية والمالية لوجود جنبة مالية كبيرة تحمّل الدولة والخزينة اعباء باهضة بالاضافة الى وجود قانون عام وشامل يشمل جميع الاتحادات والنقابات)، مرجحا (طعن الحكومة بالقانون خلال مدة قريبة بعد نشره بجريدة رسمية). من جانبه ابدى الخبير القانوني طارق حرب استغرابه لصدور مثل هذا القانون وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عدد جريدة الوقائع الصادر في الثامن من الشهر الجاري تضمن القانون الجديد المرقم 86 لسنة 2018 الذي تولى مجلس النواب التصويت عليه واصداره يوم 21 من شهر كانون الاول من العام الماضي وتضمن انشاء اتحاد جديد ، ليس منظمة غير حكومية، وانما اتحاد خاص يضم أعضاء مجلس الحكم الذين تولوا السلطة في زمن الحاكم المدني برايمر سنة 2004 وأعضاء المجلس الوطني زمن حكومة أياد علاوي سنة 2004 وأعضاء الجمعية الوطنية زمن حكومة ابراهيم الجعفري سنة 2005 واعضاء مجلس النواب زمن حكومتي المالكي 2006 و2010 واعضاء مجلس النواب زمن حيدر العبادي سنة 2014 والذين تنتهي دورتهم بعد اشهر وكل من سيتولى منصب عضو مجلس النواب مستقبلا)، موضحاً ان (هذا ما أبانته المادة الرابعة من القانون الجديد عندما اعطت الحق لكل من شغل عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجلس الحكم الانتماء الى المؤسسة الجديدة التي شكلها القانون الجديد وهو اتحاد البرلمانيين العراقيين). ولفت حرب الى ان(الفقرة رابعا من المادة الثالثة من القانون اكدت ان هذا الاتحاد يسعى للدفاع عن حقوق الاعضاء المادية والمعنوية اي ان هدف هذا القانون هو حماية حقوق الاعضاء المذكورين والدفاع عنها اذا تعرضت اية جهة لهذه الحقوق)، مضيفاً ان(القانون لم يجعل لاية جهة سلطة رقابة او اشراف او متابعة مثلما هو حاصل في قوانين الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية كالصحفيين والمحامين والحقوقيين وذلك يعني ان هذا القانون اوجد سلطة جديدة في النظام القانوني العراقي لامثيل لها ولا نظير في حين ان البرلمان يراقب حتى الحكومة وللحكومة سلطة حل البرلمان كما قرر الدستور ذلك، في حين ان اتحاد البرلمانيين الجديد سلطة مستقلة ليس لاية جهة الاشراف او المراقبة عليه في حين انه جعل ماليته اي موارده يكون جزء منها من اموال مجلس النواب التي تخصص في الموازنة السنوية لمجلس النواب في دورته). واشار حرب الى انه(قد جاء في الاسباب الموجبة ان ذلك يكمن باستثمار الكفاءات والطاقات البشرية من اعضاء مجلس الحكم واعضاء السلطة التشريعية اي ان القانون هذا عثر على الكفاءات فيهم فقط)، مستدركاً ( صحيح ان بعضهم نعم، لكن ليس الجميع). وتابع ان(القانون الجديد انشأ الاتحاد وجعل له رئيسا ونائبا وامينا عاما وهيئة عامة وجعله هيئة مستقلة وحدد اهداف الاتحاد وجعل لجانا للاتحاد اهمها اللجان التي تتشكل في كل محافظة من برلمانيي تلك المحافظة كما هو وارد في الفقرة اولا من المادة 14 وبذلك انشأ الاتحاد ما يسمى ببرلمان الظل في كل محافظة يجتمع به جميع البرلمانيين السابقين ولم يكتف القانون بمكتب في بغداد ولنا ان نتصور الاموال التي سيدفعها مجلس النواب لهذه المكاتب)، مؤكداً ان(هذا القانون عرضة للطعن امام المحكمة الاتحادية لوجود الوجوه المالية وللسلطة غير الخاضعة لاي علاقة مع اية سلطة اخرى لكننا ملزمون ان نهنئ النواب واعضاء مجلس الحكم والمجلس الوطني والجمعية الوطنية ومجلس النواب بالقانون الجديد).

وقال الاعلامي حاكم الربيعي لـ(الزمان) امس ان (الثروات اهدرت وتحولت الى ارصده خارجية ومولات داخلية وفلل وقصور واستثمارات في اماكن مختلفة من هذا العالم الواسع وعبث بمال الشعب في النوادي الليلة في مختلف المدن)، مشيراً الى ان(الهدم حلّ محل الاعمار، والتهميش والاقصاء بدل احتضان الاخر وقبوله، والاستئثار بالسلطة بدل منح الفرص للآخرين ، واحتكار التعيينات وازدياد جيش العاطلين). وتابع ان ( هناك قطاعات اقتصادية مهملة ، فلا القطاع الزراعي تلقى الاهتمام بل تراجع بشكل كبير مع شحة في المياه من دون ان يولى اهتمام للمطالبة بحصة العراق الدولية التي تنظمها قوانين ومعاهدات دولية لتنظيم تقاسم المياه للدول المتشاطئة على نهر واحد) وتابع الربيعي ان (العراق مدين بما لا يقل عن 130 مليار ، وقد انخفض الاحتياطي من 85 مليار الى اربعين ملياراً وربما اقل من ذلك ، وبعد كل هذه الماسي والانتخابات على الابواب ، فهل يحتاج يا شعب العراق النبيل ان يذكّرنا او ينبهنا احد الى اننا يجب ان نحسن الاختيار ونتجنب اخطاء اوصلتنا الى هذا الحال تحت شعارات طائفية مسمومة ومقيتة)، مشدداً على (وجوب تصحيح اخطاء الماضي وعدم السماح لمن لم يخدم البلد ولمن مكّن داعش من احتلال العراق ولمن كان السبب في تراجع العراق بأن يناوا فرصاً جديدة). وابدى مواطنون تذمرهم من اصدار مجلس النواب لهذا القانون فيغفلة من الرأي العام. وقال شاكر حمود (بغداد – الشعب) لـ(الزمان) امس ان (البرلمانيين اصبح وجودهم من عدمه لافرق بل ان وجودهم يلحق الضرر الاكبر بالشعب والدليل صدور مثل هذا القانون وقد ادرك المواطنون ان وجود البرلمان هو لمصلحة النواب والتصويت على قرارات تعالج مستقبلهم وليس احوال عامة الشعب متناسين بأنهم بأصوات الشعب والفقراء تحديدا حصلوا على تلك المقاعد )، مضيفًا (لن أدلي بصوتي مرة اخرى لصالح من عمل على صدور هذا القانون فقد ادركنا بأن الوعود لن تتحقق وتذوب وتختفي عندما تنتهي ساعات الاخيرة من يوم الانتخاب). وابدت ام زينة (بغداد الجديدة) دهشتها لصدور مثل هذا القانون وتساءلت (اين التزامات النواب امام الناخبين وهل من الاخلاق ان إصدار مثل هذا القانون مع نهاية مدة البرلمان؟).

وتابعت انه (من المؤكد ان النواب لم يغيروا شيئاً والقادمون الجدد سيكونون كسابقيهم والشعب هو المبتلى).