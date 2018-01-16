أردوغان يهدّد بخنق قوة تدعمها واشنطن قبل ولادتها

أنقرة: معركة عفرين ستنطلق بقصف 150 هدفاً

لوحدات حماية الشعب الكردية

انقرة – ماهر اوغلو

افادت صحيفة تركية ان العملية البرية التي يعتزم الجيش التركي شنها في مدينة عفرين بسوريا، سيسبقها قصف مكثف على 150 هدفًا لوحدات حماية الشعب الكردية. ونقلت صحيفة (خبر تورك) عن مصادر عسكرية قولها أن (المخابرات التركية تراقب وترصد مدينة عفرين والمناطق المحيطة بها، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، منذ تشرين الأول الماضي وهي تستخدم لهذه الأغراض طائرات مسيّرة ومعلومات استخباراتية تزود بها القوات المتمركزة هناك والموالية لأنقرة)، مشيرة إلى أنه (حتى 16 كانون الثاني الجاري تم تحديد 149 هدفا من المخطط أن يتم قصفها حال بدء العملية).وأضافت أن (من بين الأهداف المواقع الثابتة ووسائل النقل التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية)، مشيرة إلى أن (المرحلة الأولى من العملية ستستغرق مدة تصل إلى 6 أيام وتشارك فيها، بالإضافة إلى القوات الجوية، المدفعية التركية المنتشرة على الحدود).وذكرت الصحيفة أن (القوات التركية قد ترسل، إذا استدعت الضرورة، وحدات القوات الخاصة، ومن ضمنها قوات النخبة والقوات القادرة على خوض معارك الاستنزاف، لتنفيذ عملية التطهير النهائي في عفرين)، مضيفة أن (عسكريين من وحدات حماية الشعب الكردية اتخذوا تحصينات وحفروا خنادق في تسع مناطق بعفرين تحسبا لبدء العملية التركية وقد يستخدمونها لإجبار القوات التركية على خوض حرب استنزاف). وبحسب صحيفة (ميليت) فإن هيئة الأركان العامة التركية اختارت تكتيك التقدم باستخدام دبابات مصفحة على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية الذي سيعقب القصف الجوي. وتشير الصحيفة إلى أن (الدبابات ستزود بأجهزة التشويش التي تستخدم للتأثير على جميع صنوف القوات بطرق متعددة، مثل تعطيل شبكة الاتصالات والرادارات والذخائر الموجهة بأنواعها وغيرها). وكان المتحدث باسم الجيش الأمريكي العقيد توماس فيل قد أعلن الأحد الماضي عن خطة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن للتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف لإنشاء قوة حدودية جديدة في سوريا تضم 35 ألف مقاتل.وردا على هذا القرار اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بتشكيل جيش إرهابي عند حدود بلاده ووعد بالقضاء على القوة التي تعتزم واشنطن تشكيلها من فصائل كردية سورية للسيطرة على الحدود بين تركيا وشمال شرق سوريا وقال ان قواته (ستخنق تلك القوة حتى قبل ان تولد) بحسب تعبيره. كما أعلن اكتمال استعدادات قواته المسلحة لإطلاق عملية عسكرية تستهدف عفرين. وتعليقا على القرار الأمريكي، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن بأنها لا تريد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.واكد لافروف في مؤتمر صحفي ان(هذه الخطوة الأحادية الجانب لا تساعد في تهدئة الوضع حول عفرين). وكان اردوغان قد بحث مع رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال اتصال هاتفي سبل مكافحة الارهاب واكد له اهمية تعاون البلدين في محاربة التنظيمات الارهابية ومن بينها داعش وحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة. من جهة اخرى، رجح المدعي العام الاتحادي في ألمانيا بيتر فرانك وصول عدد الألمان المستمرين في القتال إلى جانب داعش بالعراق وسوريا الى نحو 600 شخص.واكد فرانك في حديث تلفزيوني ان (النيابة العامة والأجهزة الأمنية منشغلة بتقصّي مصير هؤلاء الآن)، وأوضح أن (قرابة ألف ألماني كانوا قد سافروا إلى سوريا والعراق، وأن 100 الى 150 منهم لقوا حتفهم هناك، فيما عاد إلى ألمانيا نحو 300 فرد). ورجحت الحكومة الألمانية مؤخرا عودة أكثر من 100 طفل إلى ألمانيا معظمهم من الرضّع، وهم من أبناء المقاتلين الألمان الذين انضموا إلى داعش.