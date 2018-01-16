الدليمي تقدّم مشروع قانون جريمة الرشوة الجنسية للبرلمان

حقوقية لـ (الزمان): المكتبة تفتقر إلى مؤلفات البحث عن الدوافع

بغداد – رحيم الشمري

قدمت ناشطة في مجال حقوق المرأة مقترح مشروع قانون جريمة الرشوة الجنسية، الى مجلس النواب لاقراره، مشيرة الى تزايد الظاهرة في معظم مفاصل الدولة وأستغلالها ضد المرأة وظيفياً مع تزايد صعوبة الظروف التي تمر بها المرأة.

وقالت الحقوقية هدى قيس الدليمي لـ(الزمان) أمس ان (مشروع القانون يأتي للحد من هذه الظاهرة التي بدأت بالتزايد في السنوات الأخيرة، ومن أجل حماية المرأة وإعطائها الحصانة المجتمعية كي تواجه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد كونها أحد الاسس المهمة في بناء مجتمع متكامل)، وشددت الدليمي على ان (طرقا وسلوكا غير لائق ينتشر في أوساط عديدة من المجتمعات العربية ومنها المجتمع العراقي ومفاهيم مختلفة للفساد، وربما تكون الرشوة هي احد الاوجة الظاهرة والمعروفة منذ القدم، وللفساد إشكال مابين الرشوة بالمال او الرشوة المقنعة، عبر تقديم الهدايا للمسؤولين او للموظفين العمومين لتسهيل التعاملات).

أشكال أخرى

واوضحت ان (الرشوة اتخذت اشكالا اخرى من اهمها الرشوة الجنسية، ولهذا نحاول ان نوضح الغرض من تشريع القانون، لتكون مادة صريحة وواضحة مكملة لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته النافذة، الذي تطرق الى جريمة الرشوة واسبابها واركان الرشوة والعقوبات التي تنص عليها كل حالة من حالات الرشوة، خاصة في السنوات الاخيرة وتزايد حالات الفساد في أغلب مفاصل الدولة ومن اهمها واخطرها الرشوة الجنسية)،حسب قولها، وتابعت الدليمي ان (المشرع العراقي لم يضع نصا واضحا لمكافحتها والتي يتحول فيها الجنس ليصبح العملة بدلا من الرشوة بالمال حيث يمارس ذلك بعض اصحاب السلطة والنفوذ، مستغلين ضعف المراة النفسي والجسدي في مجتمعنا وسط مجتمع ذكوري يدين الضحية ويؤازر الجاني وينظر باستهزاء ودونية للضحية، مما يجعل نساء كثيرات يفضلن الصمت على البوح بهذا الابتزاز خوفا من ان يخسرن القضية والحقيقة ويكسبن الفضيحة)، واضافت الدليمي ان (هذه الرشوة موجودة في اطار القطاع العام فضلا عن القطاع الخاص، ويدخل في باب الابتزاز وليس رشوة كتوصيف قانوني، مما يتوجب على الدولة التوعية بها اعلاميا ودينيا، اضافة الى وضع تشريعات عقابية شديدة على من يمارس هذا الاسلوب من الرشوة والابتزاز)، مقترحة ان (على السلطتين التنفيذية والتشريعية سن قانون صريح وواضح ضمن مواد عقابية تتعامل مع تطور وزيادة هذه الظاهرة، ووضع ضوابط اكثر صرامة في المواقع التي يكون بها العنصر النسائي اكثر من غيرة واستحداث شعب ووحدات ادارية خاصة بكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تعني بهكذا نوع من الابتزازات والرشاوى الجنسية وربطها مباشرة مع محكمة القضاء الإداري او محكمة العنف الأسري)، واوضحت ان (عددا من السيدات قدمن شكاوى لتعرضهن لابتزاز أو للتحرش الجنسي، من جانب المسؤولين أو الأشخاص الذين يلجأون إليهم لإنهاء مصالحهم، وعلى الرغم من تعدد أماكن وأشكال البلاغات إلا أنها تصب فى النهاية فى مجال واحد هو مجال الابتزاز الواضح، والوقائع كثيرة وفى معظمها تدل على وجود انحرافات خطيرة وتسيب أخلاقى خطير داخل المجتمع)، مشيرة الى ان (معظم من يقومون بجرائم الرشوة الجنسية يحصلون على البراءة بسبب صعوبة إثبات أركان الجريمة، كما أن ظهور الجريمة يستلزم قيام أحد الطرفين بالإبلاغ عنها، وهو مالا يحدث إلا نادرا بسبب الإحراج والخجل الذى يسيطر على نساء المجتمع الشرقي. وفى معظم الأحيان تتم عمليات الرشوة الجنسية والابتزاز الجنسي على أعلى المستويات سواء كنوع من تخليص المصالح أو كنوع من لوازم العمل فى أوساط معينة).

جريمة جنسية

مؤكدة ان (الجريمة الجنسية سلوك جنسي يحرمه التشريع القائم في دولة معينة ويعاقب عليه القانون ويختلف تقويم السلوك الجنسي من بلد لأخر، فالسلوك الجنسي جريمة نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية وجنائية في أن واحد، وأننا أمام هجمة شرسة على القيم والأخلاق لغياب الدور الرقابي بهذا الجانب المهم للمجتمع وغياب دور الأسرة وتفشي البطالة التي تعد المصدر الكلي لاندلاع جرائم كهذه)، وتابعت ان (خطورة هذه الجرائم تكمن في تداعياتها الخطرة ولعل الشعور الذاتي بخطورة هذه الجريمة وزيادة معدلاتها، يدفع الى البحث في وسائل مكافحة الانحراف الجنسي لحماية بعض النساء من تداعياتها، وتشريع هذا القانون خاصة أن المكتبة القانونية تفتقر إلى المؤلفات التي تبحث عن الدوافع وراء ارتكاب الجرائم الجنسية)، واوضحت الدليمي ان (أهمية تشريع قانون كهذا الذي يهدف الى التعرف على أسبابها ودوافعها للوقاية منها وموقف القانون من حيث التجريم والعقاب وعناصر الجريمة والعلاقة بين الجنس والجريمة والسياسة والفساد الإداري ووسائل منع الجريمة وأسباب الوقاية والعلاج من السلوك المنحرف باعتبار أن الجريمة مرض اجتماعي لابد من مقاومته والتصدي له).