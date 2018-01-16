أيها العراقيون ما بعد داعش آت – سامي الزبيدي – عمان

سامي الزبيدي – عمان

أيها العراقيون ما بعد داعش آت

من الأهداف الإستراتيجية المهمة والخطيرة للسياسة الأمريكية وللدوائر الصهيونية التي تتعلق بالعراق هي أبقاء بلدنا ضعيفاً متخلفاً تنهش به الصراعات الطائفية والعرقية والخلافات السياسية والصراع على النفوذ والسلطة يعمهُ الجهل وتسوده الفوضى ولا يحترم فيه القانون والنظام وتضعفه الحروب والمعارك المتلاحقة لكي لا يفسح المجال له ليستعيد قدراته العسكرية والعلمية والصناعية والاقتصادية مرة أخرى ليشكل الخطر الكبير على امن اسرائيل ومصالح أمريكا في المنطقة وهما اللذان أعدتا خطط تدميره والقضاء على قدراته العسكرية والعلمية والصناعية والزراعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية ومحاربة كل مظاهر التقدم والتطور والنمو والرقي فيه، ومن أولويات عملها في هذا المجال تدمير عقوله الجبارة وقتل وتهجيرأكاديمييه وعلمائه وأطبائه الأفذاذ وقادته العسكريين المهنيين والوطنيين وتدمير كل مقومات الدولة العصرية القوية المتمثلة بالاقتصاد القوي والمال الوفير والتعليم الجيد والمؤسسات العلمية والبحثية المتطورة والثقافة العالية والصناعة والزراعة والخدمات الصحية والبلدية المتطورة والاهتمام بعمليات البناء والأعمار والتنمية المتصاعدة والاهم من ذلك القضاء على الشعور الوطني والانتماء لهذا الوطن المعطاء وتدمير الوحدة المتجانسة والمتآخية للشعب العراقي بكافة قومياته وأديانه ومذاهبه وفئاته من خلال إثارة النعرات والصراعات العرقية والطائفية وإشاعة ثقافة الانتماء للعرق والطائفة بدل الانتماء الوطني ،فالصهاينة والأمريكان وعملائهم وخدمهم في العراق وأعداء العراق يعرفون جيداً ان العراق إذا أعطي له المجال وسنحت له الفرص بإمكانه النهوض من كبوته سريعا وتجاوز كل محنه والتغلب على المصاعب والمعوقات التي يضعها أعداء العراق في طريق تقدمه وبإمكانه الوقوف على قدميه شامخاً مرة أخرى قوياً معافى لأنه يمتلك كل مقومات النهوض والتقدم والنمو والأعمار والبناء العلمي والحضاري ولأنه يمتلك الإرادة القوية على لملمة جروحه والسمو فوق آلامه وتجاوز كل محنه والتصدي لمؤامرات الأعداء بهمة عالية وعزيمة لا تلين وتاريخ العراق الحديث وما تعرض له من مؤامرات وكوارث واعتداءات وحروب ومآسي وتجاوزها بسرعة كبيرة وبهمة عالية وقدرات وإمكانات جديدة خير شاهد على ذلك .

وبعد الإنهاء من داعش وإعلان العراق النصر النهائي على هذا التنظيم التكفيري المتطرف وما سببه لشعبنا على اختلاف قومياته وأديانه ومذاهبه من جرائم كبرى ومآسي لا توصف وكوارث لا مثيل لها وما سببه لوطننا من تقطيع لأوصاله بعد احتلال المحافظات والمدن وتدمير المدن وبناها التحتية من مؤسسات وجامعات ومستشفيات ومدارس جسور وطرق ومدن تاريخية وحضارية وآثار ومساجد وكنائس وأضرحة الأنبياء وغير ذلك من مظاهر الحياة والتقدم والتطور في بلدنا يعتقد العراقيون ان الأمور ستتحسن وسيتعافى العراق ويتجاوز ماسية وكوارثه ومصائبه التي تسبب بهاد اعش ومن آواه وساعده ونصره لكن المؤشرات تقول غير ذلك والأمريكان والصهاينة يقولون غير ذلك فالعراق لابد ان يبقى ضعيفاً لا يقوى على النهوض ولا يمكنه استعادة عافيته مرة أخرى وهذا هو هدف الأمريكان والصهاينة الأهم في عراق ما بعد عام 2003 والذي قدموا من أجل تحقيقه خسائر بشرية ومادية كبيرة وإذا كان العراقيون يسألون ماذا بعد داعش ؟ هل هناك كارثة أخرى تنتظر شعبنا وبلدنا والجواب نعم فما بعد داعش آتِ بتخطيط من الأمريكان والصهاينة وأطراف عراقية عميلة وأخرى عربية من خدم الأمريكان وهذا ما أعلن عنه وحذر منه ضابط بارز في الجيش الأمريكي بعد الإعلان الرسمي عن انتصار العراق على داعش فقد حذر هذا الضابط وهو لم يتكلم من فراغ (حذر العراق من مغبة الوقوع في نفس الأخطاء السابقة وفسح المجال ثانية لخلق نسخة جديدة من داعش في العراق) وهو يعلم جيدا ان هذه النسخة قد تم إعدادها منذ فترة طويلة وسيأتي يوم نزولها الى العمل الميداني على الأرض و قد قرب هذا اليوم، فقد قال الجنرال الأمريكي ستيف تاونسند لإحدى المصادر الإعلامية (ان مقاتلي داعش ما زالوا في العراق وعلى الحكومة العراقية الآن محاولة التواصل مع العراقيين السنة لوقف التنظيم الجهادي الذي يطرح نفسه بصورة جديدة وشدد في توصياته انه يتوجب على العراقيين السنة خاصة التواصل والتصالح فيما بينهم وجعلهم يشعرون بان الحكومة العراقية تمثل الجميع)، وفي نفس الإطار فقد توقع جنرال أمريكي متقاعد ان داعش قد يتخذ من جبال كركوك ملجأ له بعد هزائمه في الموصل والمناطق الشمالية وتابع الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك هرتلينغ المحلل العسكري في شبكة cnn (كما قلنا في العديد من المرات سابقاً ماذا بعد الآن ؟ أي ماذا بعد داعش ؟ هنالك مسائل عالقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان وهذا بالتأكيد لا يحافظ على المنجزات التي تحققت من خلال التضحيات التي قدمتها القوات العراقية هناك في المناطق الشمالية للعراق وفي كركوك ما بين 20- 30 تنظيماً لجماعات إرهابية وهذه الجماعات قد تشكل تهديداً وتزعزع الاستقرار) وفي هذا الإطار حذرت الأمم المتحدة العراق من إمكانية عودة داعش من جديد، وفي ظل هذه المعطيات على الحكومة العراقية أخذ هذه التصريحات على محمل الجــد لأنها تلميحات واضحة لما بعد داعش وما تنظيم الرايات البيض وبقايا داعش إلا دليلاً على ذلك،ان أعداء العراق وعملائه في الداخـــل لا يريدون للعراق الاستقرار ولشعبه الأمان والتقدم والازدهــــــــار وعلى الشعب العراقي التهيــــــوء للمرحلة الجديدة مرحلة ما بعد داعش لأنها ستكون بكل تأكيد صعبة ومعقدة وربما أخطر من حقبة داعش.