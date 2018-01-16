تغريدة الأربعاء – ابراهيم الخياط – بغداد

ابراهيم الخياط – بغداد

تغريدة الأربعاء

السلام على ساحة الطيران

أدباء العراق الذين يحملون آلام بنات وأبناء شعبهم وآمالهم يتضامنون قلباً وقولاً وموقفاً مع العمال المنتظرين المتكئين على جدارية فائق حسن، ويقبّلون الجباه المعراقة التي تضرّجت بالدم، ويجرّمون الإرهاب الأسود والطائفية البغيضة، ويدينون أفذاذ الكتل المتنفذة الملتهين بتشكيل خارطة الكراسي المقبلة والتاركين أمن الناس في مهب ريح الخلافة الصفراء..

السلام على العراق..

السلام على ساحة الطيران الكريمة النبيلة الدامية العالية..

السلام على العمال الملوحين بالمناديل السود..

السلام على الجدارية الحزينة..