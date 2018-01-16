تنمية القدرات الإبداعية و السلوك الإنساني في المؤسسة العسكرية

مهند صلاح – بغداد

أن تعيش ضمن مجتمعات تنظر للمؤسسة العسكرية على إنها أجهزة قانونية مفرغة من الحس الإبداعي أو الإنساني، و منطوية على نفسها تحت لوائح طويلة من تنفيذ الأوامر الخاضعة لسياسة الخطاب المتشدد تجاه الحياة المدنية ؛ فهذا يجعلك تعيد النظر في كلا الطرفين الخاضعين لطاولة الفحص و التلقي و الأسباب التي أدت بهما لهذا المطاف الخالي من الثقة في قدرة المؤسسة العسكرية بشتى صنوفها على أن تحمل بين متونها مواهب و قدرات إبداعية تستحق الفخر ؛ و بين أزمة الوعي لدى الشارع العراقي في تقبل فكرة مساعدة هذه المؤسسة على تحفيز هذه المواهب و دعمها كي تكون مثالا لباقي منتسبيها، و بين عدم تقبل هذه المؤسسة لأفكار تنمي القدرات الإبداعية والإنسانية لمنتسبيها ؛ تكمن فجوة كبيرة ؛ و يمكن تقريب وجهات النظر بين الطرفين إذا ما كانت هنالك حلقات حوار وفهم بينهما ؛ ومن ثم يكون رجل الأمن المثال الأروع الذي يستحق أن تفتخر به القاعدة الجماهيرية و الشعبية للشعوب ؛ بدل الإكتفاء فقط بتلك النظرة المجحفة للعسكر على إنهم أدوات معارك عسكرية فقط .. إن مجمل التصرفات و الأفعال و الأقوال تمثل الإنسان سلوكيا ؛ فهو داخل إطار المجتمع يمارس سلوكا مجتمعيا، و في المؤسسة العسكرية يمارس سلوكا آخر، و لا بأس إن أطلق عليه سلوك (العسكرة)، حيث إن ضباط و منتسبي الأجهزة الأمنية و العسكرية يمتازون بسلوك عسكري يميزهم عن إشكال السلوك الأخرى ؛ وهذا بحسب بيئة العمل، و عقلية أو معايير التعامل التي تحكمه .. أن الإنسان بتميزه عن سائر الكائنات بالعقل والتفكير و الوعي قد جعل منه ذلك فردا أو مجموعات تسيرها منظومة من القيم و المعتقدات و المعايير ؛ هي في حقيقتها تمثل له فردا أو جماعات موجهات أو محددات أو عناصر للسلوك الذي من الممكن التعرض له بطريقة وصفية أو التعرض له من زاوية (الموجهات) للسلوك، أو تلك الصفات التي يجب آن يتحلى بها الإنسان، و رجل الأمن أو العسكري باعتباره يقوم بوظيفة تحقيق الأمن للوطن والمواطن ويقوم أثناء ممارسته لواجباته بمجموعة من التصرفات والأفعال والأقوال أو السلوكيات التي يجب أن تخضع لتلك المعايير أو الصفات الفاضلة في حياته العامة و العسكرية ؛ التي يقوم فيها بتأدية واجباته تجاه نفسه و أسرته، و في الوجه الاخر تجاه عمله و مرؤوسيه و المجتمع و الجماهير التي يتعامل معها، و أثناء ممارسته لجميع نشاطاته في هذه الاتجاهات التي ذكرتها آنفا ؛ من الضروري أن تحرك سلوكياته عددا من القيم و ان يتحلى بعدد من الصفات التي لا يحكمها تغير المكان و الزمان إلا بنسبة و طريقة استخدامها وتوقيت ذلك . إن أخلاق الحرب تختلف عن أخلاق السلم، فالمعايير و القيم التي ترسم سلوك الأفراد و الجماهير في الحرب تكون موجهة بشكل كبير نحو مضاعفة التصعيد والتصدي و الحقد على العدو، و التعبئة اليومية نحو تدمير الآخر أو إخضاعه، و لا يقبل أثناء ذلك أي تكاسل أو تراخي أثناء الزحف لأنه في أوقات الأزمات و المواجهات و المعارك ؛ لا مناص من توجيه كل البنادق، كل الإعلام، كل التوعية، كل الحرب النفسية، كل المقاومة، كل المواجهة، كل الاستعدادات لتحقيق أهداف خطة القيادة لهزيمة العدو و التي تستدعي أثناء ذلك قدرا كبيرا جدا من الانضباط و الالتزام و الصدامية و الاشتباك مع العدو بما يختلف عنه أثناء السلم أو الهدنة أو التسوية و التي فيها قد توجه طاقات الأمة لبناء الوطن، و طاقات رجال الأمن و العسكر لحماية و دعم مصالح الوطن و ضد الذين يرتبطون بالعدو مباشرة أو بشكل غير مباشر عبر العمالة أو التساهل و الليونة مع الطرف الآخر ؛ أو التطرف ضده بشكل مريب أو عبر تضخيم السلبيات و تقليص الإيجابيات الوطنية، و عبر إطلاق الإشاعات، وبث الذعر والرعب وتحطيم معنويات الشعب باختلاق القصص والتشويه المتعمد و المخطط . و قد يكون دور رجال الأمن في مرحلة السلم أو حالة التوسط بين السلم و الحرب اكثر أهمية و خطورة، في حالة تستدعي تحصين و تصليب هؤلاء الرجال، و تمتين ولائهم للوطن، وحسن تعاملهم مع الجماهير، و استمرار يقظتهم تجاه جميع الأعداء . هنالك موجهات لسلوك رجل الأمن مستمدة من منظومة القيم و المعايير التي تحكم المجتمع من جهة، و تلك التي تفرضها طبيعة الحياة العسكرية (أو الانضباطية في المؤسسة) من جهة أخري، و لأن رجل الأمن و الجندي يمارسان طبيعة عمل تحتاج لأفراد ذوي سمات و صفات محددة فان دعم السلوك الإيجابي و تقويم السلبي يعد من واجبات القيادة . إن القوات و الأجهزة الأمنية باعتبارهم أفرادا ؛ عليهم الالتفات لبنائهم الذاتي من خلال تنمية أفكارهم و معلوماتهم، و وعيهم بالعلم، و من خلال تنمية إمكانياتهم وقدراتهم بالتدريب و إثراء التجارب، و من خلال تحسين الاتصالات وبناء العلاقات مع الآخرين ومعاملتهم بالقيم و المعايير الفضلى التي تشكل أخلاقيات مجتمعنا . وهنا يأتي دور القيادات في تدعيم الدور الإنساني للمحتوى العسكري عبر إبراز العناصر الذين يمتلكون نسبا عالية من الوعي الثقافي و الفكري ؛ الذي يؤهلهم كي يكونوا نقاط إشعاع تنطلق من خلالها باقي مفاصل المؤسسة العسكرية، و هذا عبر إستدعائهم و تكريمهم في جو إعلامي سيؤثر بشكل ممتاز على نظرة المجتمع الخاطئة تجاه (العسكر) بإعتبارهم أدوات حرب فقط ؛ و يمكن أيضا أن تكون هنالك منتديات أدبية و فنية منبثقة عن المؤسسة العسكرية تجمع في متونها هذه المواهب بالإضافة لإداء واجباتهم المنوطة بهم، و يمكن أيضا جعلهم سفراء توعية لكافة توابع القيادات في كل البقع الجغرافية ؛ و هنا سنحقق بالتأكيد نجاحا باهرا في مد جسور غير متناهية بين المؤسسة العسكرية من جهة و المجتمعات و المؤسسات الثقافية من جهة أخرى، و ستكون هنالك ثقة عالية بين كافة الأطراف في تحقيق منجزات يفتخرون بها، و يجعلونها مقياسا مستقبليا نحو فتح آفاق أوسع للتعامل مع الشارع و محتواه دون الحاجة لممارسة أدوار منزوعة من الإنسانية ..