وهب الأمير ما لا يملك – خالد الخزرجي – بغداد

لم يشهد ألتاريخ ألعربي عبر صفحاته ألزمنيه أحقر وأكثر خيانة من ألحكام ألعرب ألذين يتسلطون أليوم على رقاب شعوبنا … فبعهدهم شاع ألذل وألخنوع وألتمزق وألضعف ساحتنا ألعربية .. زمن مضى وأخر يأتي وبلادنا ألعربية تتمزق وتُدمر رويداً رويداً … وألجيوش ألعربية مخدرة نائمة بفضل أوامر حكامها ورعاتها … فبين عهد بوش ألاب والأبن تم أحتلال ألعراق وتدميره … وهكذا ضاعت وتدمرت سوريا في عهد أوباما … وجاء ترامب ليهدي ألقدس ألشريف (عاصمة لأسرائيل)

وكما يقول ألعرب ((وهب ألامير مالايملك))

معذرة فتاريخنا ألعربي بملوكه ألاشاوس ألذين جاء بهم ألاستعمار ألبريطاني شهد حالة متشابهة فمنهم من تنازل عن فلسطين أو منهم من لم يمانع من أقامة دولة لليهود على أرض فلسطين

فبين ألامس وأليوم تجانست خيانة بعض ألملوك والمعالي والسمو مع تنازل وتخاذل بعض ألرؤساء ألمقيدين بمعاهدات ألذل .. وألضحية بين كل هؤلاء فلسطين دولة وشعب …

لقد كشف ترامب بقراره أللعين هذا عن أستهتار الولايات ألمتحدة ألامريكية وعدم أحترامها لكل ألمنظمات ألعالمية وعلى رأسها ألامم ألمتحدة .. وليس غريبا على هؤلاء ألاوباش فقد سبق لهم أن أحتلوا ألعراق وأفغانستان دون ألرجوع لتلك ألمنظمات ليحولوا ألعالم وشعوبه ألانسانية ألى غابة يأكل فيها ألقوي ألضعيف…

ايها ألحكام ألعرب يا أصحاب ألمعالي وألسمو .. أربع دول عربية تم تدميرها وأبادة وتشريد شعوبها أمام أعينكم ألعوراء واليوم يمنح ألمجرم ألامريكي ألقدس ألشريف عاصمة لأسرائيل ..وأنا على يقين أن ألبعض منكم قد منح هذا ألامريكي ألضوء ألاخضر لأتخاذ هذا القرار ألذي سيحرقه أبطال ألانتفاضة ألاشاوس ..

وألى أدعياء ألمقاومة ومن يدعمهم أثبتوا للامتين ألعربية وألاسلامية انكم صادقون

بمعاداتكم للصهيونيه .. وأثبتوا ذلك على أرض الواقع … لتمسحوا غبار ألشكوك ألذي يحيط بكم ..

ستبقى فلسطين عربية وستبقى ألقدس عاصمة لها .. والخزي والعار لكل ألعملاء وألخونة