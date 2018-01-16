سبع عيون رزق – ظافر قاسم آل نوفة

في ثورة الاعمار التي نشهدها ولمسة المعماريين الجميلة في تصميم الدور السكنية واتمامها بواجهات وديكورات جذابة ذات الوان متعددة وزاهية تجبر الكثير منا على التوقف والتمعن بجمالها الأخاذ وكأنها لوحة فنية رسمت الوانها بريشة فنان موهوب ، واثناء هذا التمعن تلتقط عدسة العين عملاً فخارياً ازرق اللون فيه من الثقوب سبعة معلقة في الواجهة لا يمكن ان نحسبها من ضمن تصاميم البيت لأنها مشتركة في جميع الدور تقريبا .

و(السبع عيون) ليست بدخيلة على مجتمعنا فلها من الجذور ما ان تتبعناها لأصابنا الاعياء والتعب اذ تقودنا الى عصور موغلة في القدم لأننا مجتمع وبلد حضارات بل ونحن الوريثون الشرعيون لهذه الحضارات توارثنا تقاليدها ومعالمها جيلا بعد جيل رغم بعض التغيرات التي طرأت عليها ، فقد كان اسلافنا من البابليين القدامى يعلقون هذه التعويذة (السبع عيون الزرق) على قصور الملوك وفي الساحات العامة وواجهات المنازل لاعتقادهم بان الاشعاع المنبعث من العين الحاسدة او من النفس الشريرة حين يتشتت ويتجزأ الى سبعة اجزاء تفقد قوتها في التأثير او الايذاء على الشخص المحسود فابتدعوا لهم كهنة المعابد هذه التعويذة ، واعطوا لكل ثقب من هذه الثقوب السبعة اسما (تنين على شكل ريح ،تنين مفتوح الفم ،نسر طائرا، افعى كبيرة مرعبة ،اسدا هائج، كبش ، عاصفة عنيفة ) واختيارهم للون الازرق تحديدا كان اثر مدلولات دينية في الفكر العراقي القديم وانه اللون المقدس لهم اضافة الى انه لون الماء الذي له قابلية على امتصاص الاشعة المنبعثة من السماء .

وامثالها في بعض المجتمعات كثيرة ف(حدوة الحصان) نشاهدها وقد وضعت على ابواب المنازل بل وجعلها وسيلة لدق الابواب لاعتقادهم بانها اكثر التعويذات جلبا للحظ اضافة الى منع دخول الشياطين والارواح الشريرة الى البيوت ويكون وضعها بجعل طرفي الحدين للأعلى لقدرتها على الجذب بطريقة اوسع ، و(حدوة الحصان) لها ارتباط وثيق بقصة السامري التي ذكرت في القران الكريم بقوله تعالى : (قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ) طه 96، وحسب بعض التفاسير القبضة من اثر الرسول من حافر فرس جبريل عليه السلام وهي ملء الكف والسامري ما هو الا ساحرا استخدم الاثر في سحره اي بالحدوة المركبة في نهاية الحافر واصبحت بعد ذلك من اكثر التعويذات للحظ وهي مشاعة في كثير من الدول والمجتمعات.

ورغم نبذ وتحريم الاديان للخرافات والاساطير ودخولنا في ثورة التقدم العلمي ما زالت هذه المعتقدات تحتل رصيدا كبيرا من التكوين الثقافي والاجتماعي في حياة الشعوب ، فديننا الاسلامي جاء بشريعة سمحاء ترفض كل انواع الخرافات والاساطير والتطير والتشاؤم ووجه الاتكال على قدرته تعالى وحده وبدون اشراك به لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس منا من يتطير ) ،لان الدين الاسلامي دين حقائق ثابتة ولا مجال للخرافات والطيرة والاساطير في ، واما الحسد والسحر فهما موجودتان وعملية ابطالهما وردت في آيات قرانية واحاديث نبوية عديدة ..