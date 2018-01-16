يقال أن هناك شخصاً عزيزاً على أهله يعاني مرضاً احتار أهله به وحير الاطباء في تشخيص حالته المرضية وقد أخذت علته تزداد يوماً بعد يوم واهله في حيرة من امره ولكنهم لم يياسوا من شفائه واخذوا يطوفون به على جميع الاختصاصات الطبية العضوية والنفسية فلم يجدوا له علاجاً وفي احدى المرات كانت لجنة طبية مجتمعة عليه تناقش حالته المرضية المحيرة وكان هنالك طلاب في الكلية الطبية المرحلة الاخيرة او ما تسمى في الطب (الستاجيرية) فلفت انتباهه حالة المريض احد طلاب الستاجيرية عندما كان الاخصائيون يحاولون تشخيص مرضه بالفحص وهو على السرير فقال الطالب للجنة الطبية المجتمعة ولاهله أنا أجد لكم علاج هذا المريض ولكن بشرط ان تدعوه لي لمدة من ثلاثين الى خمسة واربعين يوماً فضحك الجميع وكل بدا يطرح الاسئلة على الطالب قسم منهم ساخراً والقسم الاخر استغراباً كيف لهذا الطالب الذي لم يتخرج بعد ليصبح طبيباً يشخص هذه الحالة المستعصية حيث كان هذا المريض يشكو من كل عضو يضع اصبعه عليه حيث كان الاطباء يسالون المريض ضع اصبعك على الالم فكان كلما وضع اصبعه على مكان ما في جسمه صرخ سواء على بطنه ام راسه بل كل اعضاء جسمه فقالوا انه مريض نفسياً وميؤوس من حالته هكذا وافق الجميع على مقترح الطالب منهم على مضض ومنهم استهزاء اما الاهل فوافقوا على مقترح الطالب وسلموا المريض الى الطالب وبعد انتهاء المدة التي طلبها الطالب لعلاج المريض عاد به الى اللجنة والمريض سالماً لم يشعر بألم مطلقاً فقالوا الاطباء الفطاحل ماذا فعلت له هل ازلت عنه السحر فقال الطالب لا يا اساتذتي انكم لم تنتبهوا لحالة لم تفكروا فيها مطلقاً انكم كنتم تسالونه عن الالم وتقولون له ضع اصبعك على مكان الالم فيضع اصبعه فيصرخ فقلت اذا الالم لم يكن في العضو الذي يضع اصبعه عليه بل في الاصبع حيث كان مكسوراً والمريض ليس بمستواه العقلي يميز الالم في اي مكان وهكذا جبست اصبعه وبعد شفائه الذي استغرق اربعين يوماً عدت به معافى هكذا حكومتنا اصحاب الاختصاص لم يشخصوا حالة العراق المريض منذ ثلاثة عشر سنة ولكن من اين نأتي بطالب الاستاجيرية ليشخص مرض العراق وان وجد هذا الطالب فهل يسمحون له بعلاج العراق المريض منذ ثلاث عشرة سنة.؟