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تجارة البشر – فيصل جاسم العايش

كيف يمكن لانسان أن يبيع إنساناً آخر مثله؟

ربما أستحوذ عليه وجعله ملكاً له مثل كرسي أو اريكة أو ساعة يدوية، يضع له ثمناً بناء على عمره وقوته !.

يحدث هذا في القرن الحادي والعشرين،بعد أن مرت على هذه المآسي مئات ومئات من السنوات، انتهى بها عهد الرق والعبودية لتعود إلينا مجدداً في الساحل الليبي، حيث تم بيع مجموعة من الشباب الافارقة مقابل مبالغ زهيدة، ليكونوا عند الذين ابتاعوهم عبيداً في مزارعهم وبيوتهم، وعمالاً في معاملهم يجنون من ورائهم الارباح تلو الارباح، وليس لهم من حقوق سوى وجبة بائسة من الطعام الرديء.

الرق يعود مجدداً الى حياتنا المكتظة بالمآسي، ثم من اعطى الحق لهؤلاء الباعة ان يبيعوا بشراً مثلهم، وأي مصير ينتظر الطرفين في اسواق النخاسة وأية مفاهيم اعادتها الينا التيارات المتطرفة التي إستحوذت على بعض العقول فزادت نتانتها نتانة، وجعلت من الانسان هذا المخلوق الامثل بضاعة تباع وتشترى في الاسواق مثل كيس بطاطا او قميص جديد لم يلبسه أحد بعد !.

ماذا يقول هذا الانسان لنفسه وهو يعرض بضاعته على الملأ، في المزاد العلني معدداً مواصفات إنسان آخر له ذات الشأن والقيمة الاجتماعية، فهو مفتول العضلات وفي عمر الشباب ويعمل بصمت لا يتدخل بشؤون ألاخرين ولا يرفع راسه الى الاعلى،ويرضى بالقليل القليل من الفتات، ولا يطلب سريراً للنوم بل هو ينام على التراب.

أية تجارة هذه؟ تجارة مشؤومة غارقة في وهم الجريمة فبيع البشر جريمة لا تغتفر، هي مثل للانسانية وللقيم وللمبادئ وبلا خوف، ذات نوازع شريرة، يقودها طمع البشر نحو بني جنسهم ولقد كنا ومازلنا نعرف التجارة على إنها مصدر رزق حلال، طالما هي تعمل في الحلال، ولكنها عند هؤلاء تحولت الى جرائم كبرى يحاسب عليها القانون والدين والمجتمع، اذ يتوجب وضع حد لهذه الممارسات البذيئة التي نبذتها البشرية من شرائعها منذ مئات السنين، واصبحت مجرد قصص تروى عن معاناة نوع من البشر،رجالاً ونساء, كانوا يبيعونهم في اسواق النخاسة !

ألا تباً لزمان يبيع فيه الانسان أخاه الانسان دون رادع من ضمير ولا اخلاق .