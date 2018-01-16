تظاهرات الإقليم – نبيل ابراهيم الزركوشي

تشهد العديد من مدن شمال العراق تظاهرات بسبب تردي الاوضاع المعاشية نظراً لحالة التقشف التي يمر عليها اكثر من عامين حيث يستقطع من راوتب الموظفين نسب تتراوح بين 50 بالمئة الى 75 بالمئة كادخار اجباري لذا يمكن ان نقول ان الفقر هو العنوان الرئيسي للمظاهرات التي يقودها الشعب الكردي والتي تطالب بدفع الرواتب لموظفيها من قبل حكومة الاقليم او الالتحاق بالدولة الاتحادية والغاء الشراكة مع اربيل وهي مطالب شرعية لاتتجاوز الحقوق البسيطة للعيش في بلد يقال عنه نفطي اذا ما علمنا ان الشعب الكردي هو جزء ومكون اصيل من الشعب العراقي رغم اختلافه بالقومية لكنه يشترك مع الاخرين بوحدة المصير وتعرض للقمع الذي شهده الشعب العراقي بجميع طوائفه وقومياته على ايدي الحكومات المتعاقبة عليه حتى عام 2003 وبعد ذلك شهدت المحافظات الثلاث في شمال العراق التي انسلخت ابان الانتفاضة الشعبانية انتعاشاَ اقتصاديا ويعود السبب في ذلك الى الوضع الامني المستقر فيها وكانت محطة للفارين من بطش الارهاب الذي كان يفتك بالجميع بالإضافة الى الخدمات السياحية والمناطق الترفيهية المنتشرة فيها وكان لهذه المحافظات نصيب وفير كبير من موازنة الدولة العراقية تصل الى17 بالمئة من الواردات العامة وهو رقم باهظ من موازنة كان يقول عنها واضعوها انها انفجارية بالرغم من كل ذلك اعلنت حكومة الاقليم خطتها للادخار الاجباري مما جعل الاوضاع الاقتصادية تتدهور وارتفاع خط الفقر الذي تقول عنه المنظمات الانسانية انه بلغ فوق المستويات العالمية وبات المواطنون يعيشون اياماً تشبه ايام الحصار اللعين من حيث شدة العوز والفقر واللامبالاة من حكومة الاقليم لما تؤول اليه الاحداث في الشارع وكأنه تعيش في وادي والمواطنون في واد اخر لذا يجب ان يكون للحكومة المركزية دور في هذا الجانب وكبادرة حسن نية وجزء من واجبها تجاه الشعب الكردي وهي تعلن في كل مرة انها تراعى وتنظر الى جميع الشعب العراقي بمنظار واحد يجب ان تقف موقف الشخص المسوؤل من خلال الحفاظ على امن وسلامة المواطنين هناك وبعد ذلك تقوم بفتح حوار شامل مع الجهات السياسية الكردية بكل العناوين وتفرض رقابة صارمة على الميزانية للمحافظات الثلاث لضمان حقوق المواطنين والعمل على صرف رواتب الموظفين المتأخرة منذ ثلاثة اشهر اذا يعلم الجميع ما الذي يمثله الراتب بالنسبة للموظف وكيف ان تأخر صرفه يؤدي الى تعطيل الدوائر الحكومية ومن ثم توقف الحياة ولعل المدارس جزء من هذه الدوائر اذا يبدو وبشكل واضح هم الشريحة الاكثر تأثرا بالتقشف نظرا لعدم وجود مصدر اخر للرزق لديهم يستطيعون الاعتماد عليه في ظل هذه الظروف .

اذن يجب على الجميع اخذ الامر على انها مصلحة وطن وحقوق شعب يجب ان يصان وان يؤتى كل ذي حق حقه ومعاقبة المقصر واعلان اسماء المفسدين كي يكونوا عبرة لمن سوف يأتي من بعدهم واجتثاث الفساد من جذوره اذا لاتنفع الحلول الوضعية دون الخوض في الاسباب التي ادت الى هذه الاوضاع التي صار المواطن هو من يدفع الثمن اذا لايمكن التغافل عن الثروات الهــــــــــائلة التي يمتلكها بعض المتنفذين هناك اسوة بالمجاميع التي اصبحت ثرية في جميع انحاء العراق وتفعيل مبادرة من اين لك هذا التي اعلنت عنها الحكومة منذو الايام الاولى من تشكيلها وخاصة بعد الانتصارات التي تحققت على فلول داعش وفرض القانون في المناطق التــــــي كانت تسمى بالمتنازع عليها واصبح الجيش والقوات الامنية هي من تسيطر على الجانب الامني هناك وهذا امر لم يحدث منذ عام 2003 ويحسب للحكومة الحالية التي يطلق عليها انها تفعل اكثر مما تقول فلابد لها ان تمد اليد للشعب الذي سلبت منه ارادته باستفتاء اصبحت القشة التي قصمت ظهر البعير وهي من غيرت العديد من الامور على ارض الواقع نحو نتائج عكســـــــية ولعل هذه المظاهرات اهمها .