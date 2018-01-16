العراق يحتاج قائداً مثل عبد الكريم قاسم – علي محمد الجيزاني

العراق لايحتاج ديمقراطية فوضى ، ولايحتاج كثرة احزاب .ولايحتاج حكومة توافقية ضعيفة، العراق يحتاج قائد عسكري وحكومة قوية . تحاسب قطاع الطرق وتبني العراق وتقدم خدمات للشعب العراقي وتقضي على الارهاب والسراق والعملاء والقائد المطلوب لهذه المرحلة قائد عسكري شبيه بالمرحوم عبد الكريم قاسم ابي الفقراء يحب العراق والعراقيين جميعا ولا يكون تابعاً للدول المجاورة .. مافائدة هذه الاحزاب وماذا قدمت للعراق التى زادت امراضه ومأساته وجروحه ولوعاته ونكباته .مافائدة الاحزاب هل قدمت للعراق الخدمات مثلا الشقق السكنية العالية النظيفة اوالابراج الحلوة او الكهرباء المستمرة في الليل والنهار او المدارس النظامية النموذجية التى لايتعدى الصف عشرون طالبا ودوام واحد منتظم ومرافق صحية راقية وتوزيع وجبة غذاء للمدارس مثل اوربا التى يدرس بها اولاد المسؤولين مزدوج الجنسية . لاكمال تعليمهم بها لكنهم لم يخجلوا من مدارس عراقنا مهدمة والمرافقات قذرة ومغلقة والدوام ثلاثي والله في عون اطفال العراق .ماذا قدمت هذه الاحزاب هل اسست مستشفيات جديدة متخصصة فيها علاج لفقراء العراق عوضا ما يذهب المريض للخارج وهذه الدول نحن العراقيين سبقناها بالمعرفة والعلم والحضارة والتربية والثقافة .. ماذا قدمت هذه الاحزاب لاتزال الشوارع محفرة ومطبات وقاذورات وتحتاج الى تبليط بالمقرنص والنفايات مبعثرة في كل مكان والموارد المالية المخصصة لها تم سرقتها من قبل المدراء الفاشلين الذين هجروا المناطق القديمة الشعبية وسيطرو على عقارات المدن الراقية وهم الان طلقاء بلا محاســـــــبة والقادم اسوا .. مافائدة الاحزاب هل قدمت خطة محكمة للقضاء على الارهاب والفساد المستشري بالمؤسسات الحكومية مثلا محاكم عادلة للسارق ، ومحاسبة الارهابي بأسرع وقت ويقتل وياخذ جزاءه العادل ليكون عبرة للاخرين . وعدم مطالبة المذنب بالرشوة لكي يخرج ويقوم بالعمل مرة اخرى لقتل العراقيين .. والبريئ يخرج حالا ويعاد الى عملة .عوضا ما تتكدس المساجين في السجون لسنين طويلة ويصرف عليها أرزاق ومؤون منذ سنين بحجة حقوق الانسان الكاذبة والفارغة والمخترقة من قبل العناصر الداعشية. على مفوضية الانتخابات الجديدة رفض الاحزاب والكيانات الصغيرة وتقليص أعدادهم وانضمامهم الى الاحزاب الكبيرة .

لانه لا قيمة لأصواتهم الصغيرة في البرلمان قياسا الى الاحزاب الكبيرة .

وعلى الاحزاب الكبيرة ان تقدم برنامجاً لعملهم طيلة اربع سنوات القادمة وينشر في الجريدة الرسمية وكافة الصحف لخدمة المصلحة العامة ورفض المحاصصة او المشاركة بالحكم مثل ما يطرح من قبل سياسين . وفي النهاية نقول الحمد لله عندنا نفط نبيع ويصرف على الرواتب .لكن لم نتقدم خطوة الى الامام بل نرجع الى الخلف بالصحة والتعليم والاسكان والصناعة وهذه تؤثر على تطور وبناء المجتمع العراقي …