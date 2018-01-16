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إئتلافات الإنتخابات .. قراءة مبكرة – مازن صاحب

لا تبدو قائمة ائتلافات الانتخابات البرلمانية المقبلة غريبة عن الجو العام لعملية السياسية العراقية التي تبدأت في مؤتمر لندن لمعارضة العراقية عام 2002 برعاية أمريكية وموافقة إيرانية، وبعد التغيير عام 2003، كانت قائمة التحالف الوطني العراقي اول نموذج تطبيقي لذلك الاتفاق بان تكون الحكومة بقيادة شيعية ومشاركة كردية – سنية .

وعلى الرغم من تصاعد وتيرة الحديث عن مفاسد المحاصصة، الا ان نموذج الائتلافات الجديدة لا يختلف كثيرا عن نموذج التحالف الوطني في انتخابات عام 2005، الذي انتهى اليه حال العراق الجديد الى ما انتهى اليه بعد عقد ونيف من السنيين العجاف، دون امان او سلم اهلي، يـــــــطرح السؤال : ما الجديد في الانتخابات المقبلة ؟؟

يمكن وضع عدة سيناريوهات لنتائج متوخاة وأخرىومتوقعة وثالثة غائبة حاضرة، وفقا لما يلي:

أولا: لا جديد في الإشارة الى وجود تفاهم أميركي – إيراني في نموذج الحكومة المقبولة في العراق، والتنابز بين واشنطن وطهران لا يقدم الكثير من الحلول عن تلك النتائج المتوخاة من الانتخابات المقبلة ، فكل ما يطرح اليوم يواجه معضلات اقتصادية ومجتمعية بارزة خلال السنوات الأصعب على العراقيين خلال الدورة البرلمانية المقبلة ، فهذه الدورة ستواجه الجفاف في الامطار وأيضا شحة مصادر المياه سبب خزن المياه في السدود التركية ، مما يؤدي الى موجهة هجرة من الريف الى المدن وتراكم البطالة وانتقالها الى الحواضر في مدن مثل بغداد والبصرة والنجف وكربلاء وأيضا مدن إقليم كردستان ، بحثا عن لقمة الخبز، وما يصاحب ذلك في ابعاد قوات وان كانت غير نظامية وتحت أي مسمى لتكون قوة ضغط غير منضبطة ضد سلطة الدولة ، وتحولت بفعل فاعل خارجي الى قوة ضغط منضبطة لصالح الحكومة بل قاعدة برلمانية لها في تحالف ائتلاف النصر والفتح والحكمة ، ناهيك عن العدد غير القليل من الأحزاب والشخصيات التي لها مساهمات في تكوين ما عرف بقوات الحشد العشائري ، كل ذلك يرهن الحكومة المقبلة بتوافقات هشة داخل الكتلة البرلمانية الأكبر التي يمكن ان ينفرط عقدها وتبقى مثل التحالف الوطني، لها اكثر موقف مع او ضد الحكومة !!

ثانيا : هناك نتائج متوقعة عن مواقف الكتل خارج الحكومة المقبلة، وهي حالة يمكن ان يشهدها العراق الجديد لأول مرة ، على ارغم من رغبة التحالف الكردستاني بإدامة نموذج المحاصصة ، وهو موقف يتبناه أيضا الحزب الإسلامي ، الا ان التحالف الشيعي الأكبر عدا دولة القانون ، سيكون امام استحقاق التكليف بتشكيل الحكومة ربما دون ان يكون بحاجة الى إضافة اغلبية مريحة تتجاوز نسبة النصف زائد واحداً ، وهي لعبة حساب للقاعدة الانتخابية على نموذج سانت ليغو ، ربما، أقول ربما ، ستتلاعب بها النتائج النهائية ، ليبقى اكبر الفائزين بحاجة لأخرين في تشكيل الحكومة ، او الرضوح عندها للضغوط الإقليمية والدولية لديمومة نمــــــــوذج مفاسد المحاصصة !!

ثالثا : اما النتائج الغائبة الحاضرة ، فتتمثل في نتائج قوائم تمثل التيار الصدري وما يوصف بالتيار المدني ، وعدد المقاعد التي يمكن ان يحصلوا عليها تحت قبة مجلس النواب المرتقب، وتأثيرها على تحالف الكتلة الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة ، ناهيك عما يتكرر التأكيد عليه في التسريبات من حلقة المفاوضات الضيقة على تشكيل الائتلاف الانتخابي والمعايير التي وضعت والشروط اتي اخضعت لها الأحزاب والقوائم الانتخابية ، ومن ابرزها عدم تشكيل الحكومة المقبلة من داخل مجلس النواب ، واعتماد شروط التقويم المؤسسي المعتمد من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي عند ترشيح أي شخصية لمنــــــــصب وزراي في الحكومة المقبلة . كلما تقدم لا يزيد على القول ان مفاسد المحاصصة ستكون حاضرة في نتائج الانتخابات المقبلة ،ربما ليس في الأسماء التي سترشح للمناصب الوزارية ، لكن بذات صيغة عدد المقاعد البرلمانية لكل وزير، ولله في خلقه شؤون !!