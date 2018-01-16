كاتيوشا

إنتخاباتنا المقبلة .. خوجه – علي ملا علي – هاشم حسن التميمي

رحم الله الفنان الساخر عزيز علي الذي جسد لنا بدقة متناهية مهزلتنا العراقية في منلوجات معبرة تغنينا عن الاف المقالات والدراسات، وكانها تتحدث عن مهزلة اليوم وليس الامس.

كنا نتمنى ان يكون الراحل على قيد الحياة معنا ليرصد لنا مهزلة الحكم وما الت اليه البلاد ومازالت كما تركها قبل عقود بل تدهور الحال واصبح الاصلاح من المحال ومجرد شعارات لتخدير الفقراء والجياع والمنكوبين بالتفجيرات وصفقات الفساد ونهب الثروات في هذه الدنيا العراقية الزائفة التي لم تر الامن والاستقرار وراحة البال، فالملايين تضحي والعقول تجتهد والحصيلة ثروات البلاد في جيوب وكروش الجهلة والخونة من ديناصورات وخنازير وقرود بعمائم وربطات عنق وبدلات انيقة وازياء شعبية تمثل كل الطوائف بالشكل المزيف وليس بالجوهر الاصلي الطيب ، فاغلبهم من خريجي مدرسة العم سام او ابوناجي ومن مدارس اعداد الجوار ومزدوجي الجنسيات والولاءات ومـــــــــزوري الشهادات. الا ماندر وهو اقل من اصابع الكف الواحدة.

يصف عزيز علي اوضاعنا الحالية (والساكت خانكته العبره. والطايح رايح حشه كدره. والعايش عايش بالقدره. من زاخو لحدود البصره. ومن نكرة سلمان لبدره. والله واحدنه خلص صبره. شيسوي وشيدبر أمره. المن يحجي ويفضح سره. ومنهو اليسمع ومنهو اليقره. شنهو العيشه الكدره المره. **** تجيب المجموعه*****. إن كنت تحجي تبتلي خل يلعبون الشوملي. إن شرجت إن غربت خوجه علي ملا علي)

ونحن على ثقة مطلقة بان الرجل لو كان بيننا وهو يتامل مشهد الصراعات الانتخابية الراهنة وقتال الاخوة الاعداء على الكراسي وما يرافقها من تجدد الاعمال الارهابية المروعة واخرها وليس اخيرها مذبحة ساحة الطيران الاكثر بشاعة وماساوية في مسلسل الدماء، وتشكل هذه الفاجعة هزيمة للقيادات الامنية غير المحترفة عديمة التخصص خريجة المحاصصة التي تتاجر بدماء الفقراء وتعجز عن الرصد الاستخباري وتفشل في وضع سياسة الامن الوقائي… ماذا كان سيقول عزيز علي في منلوجه عن مهزلة ومسرحية الانتخابات واستقرار الامن والنصر النهائي على الدواعش وسافترض ماسيقوله نيابه عن روحه الساخرة التي مازالت تسري فينا وتستفزنا لنغير احوالنا( خوجه علي ملا علي… هذه المهازل ماتنطلي للمؤمن بامة النبي السني والجعفري وماتعبر على اتباعك ياعيسى النبي.. باكو لحم الطلي وحتى العظم ماتركوه للمنهضم شنهو هلظلم كافي لطم وكافي قشمره صرنه ما نعرف العلماني من المتدين والمتمدن جذب.. كله باكتنه المعمم والافندي والشماغة ابيض واحمر من الشيوخ الدمج. وطلع عدنه التكنوقراط تنك وحديد مزنجـــــــر وخردة كل عشرة بفلس.. واقيض عدالة من الانتخابات ونزاهة جذب.. وصدقيني يلساكت عل حقك ومضيع بالساحات دمك.. باكونه وباعـــــــــونه الحرامية.. ولا تصدك يعاقل ولا تصير قشمر للدعاية الانتخابية ولو اصبعك اتلوث بالبنفسجي اكطعه حتى لاتندم ويزعل عليك الله والنبي.. هذه الوجوه الجايتك… خوجه علي ملا علي..)..!