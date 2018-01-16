عندما يتسبب الساسة في إرتهان الوطن – شاكر كريم عبد

لايخفى على احد بان مجمل ما أصاب العراق خلال 15 عاما عجافا في ظل النظام (الديمقراطي) هو نتيجة لسياسات خاطئة مارستها عقلية من يتربعون منهم على رأسه، وان مرحلة مابعد النظام السابق قد ولدت أخطاء تاريخية لم تكن عفوية و جعلت المواطن يدفع فاتورة الحساب لدول استعمارية وعربية وإقليمية دون ذنب اقترفه او فعل شارك بصناعته، وصار كل مواطن من أبناء الشعب محاصرا برغيف الخبز والحياة، ولقد تسببتم ايها الساسة في ارتهان الوطن سياسيا واقتصاديا للتاثيرات الدولية والإقليمية نتيجة أطماعكم بالكراسي وقصر نظركم التي أكلت أجيالا من الشباب وحطمت ويبست اضرع الأمهات نتيجة غزو العراق و المعركة مع القاعدة و داعش الإرهابي ومواجهته بصدور هؤلاء الشباب دون هدف يذكر او مشروع او منجز يستحق كل هذه التضحيات إضافة إلى إثارة النعرات التي أكلت من جرف الوطن ومزقته طائفيا واثنيا وقوميا وان تخليص الوطن والشعب من هذه الماسي رهنا بكم وان حلول الأزمات المتداخلة والمستمرة بين أيديكم نتيجة المحاصصات والتوافقات على المناصب والمغانم.

اتمنى ان تكون دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لدعم حكومة تكنو قراط عبر الانتخابات المقبلة ليست حزبية او توافقية دعوة بالأفعال وليس بالأقوال اذا كنتم حريصون على بقايا هذا الوطن ومخلصون لهذا الشعب والأخذ بقول المرجعية الرشيدة “المجرب لايجرب” بعد ان فشلتم بادارة شؤون البلاد على مدى 15 عاما عجافا.

ان التحالفات التي نشاهدها اليوم بين نفس الاحزاب والكتل المتهمة بالتقصير والفشل في إدارة الدولة وتصاعد النقمة الشعبية بسبب الفساد المستشري وانسداد آفاق الحل لتلك الازمات فتحالفاتكم الجديدة هي تدوير نفس الوجوه وانخراط نفس الفاسدين بعد ان قامت احزابكم بتفريخ احزاب صغيرة وبتسميات ما انزل الله بها من سلطان لكنها لاتغير من الواقع المرير بقدر ما توهم الناخب لاا كثر ولا اقل وان هذه التحالفات لاتستطيع ان توفر الضمانات لمستقبل افضل، كنا نتمنى ان يأخذ هؤلاء الساسة قسطا من الراحة وترك الساحة لوجوه اكثر منهم جدية واخلاص وصدق سيما وان الكثير من زعماء العالم وأحزابه الذين شغلت عقولهم روح السيطرة على السلطة والاستحواذ على مقدرات الشعب والوطن وحركتهم دوافع تصدير الأزمات فضلت الانسحاب من المشهد السياسي قبل انتهاء فتراتها الرئاسية وترك العمل السياسي حفاظا على إنجازاتها أو شعورا بالندم على اقترافها خطأ في حق شعوبها أو أطيح بها لدواعي قضائية نبدأ من رؤساء أقالهم البرلمان كرئيسة البرازيل ففي أغسطس الماضي اقال أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الرئيسة ديلما روسيف التي انتخبت عام 2010 بتهمة التلاعب بالحسابات العامة وقبل ذلك في مايو عام 93 علقت مهام رئيس فنزويلا كارلوس بيريز بتهمة اختلاس أموال والكسب غير المشروع وأكد البرلمان إقالته في العام نفسه وللتهمة ذاتها أقيل رئيس الإكوادور عبد الله بوكرم من منصبه في فبراير عام 97 بعد ستة أشهر من تنصيبه نيسان إبريل عام 2005 وفي أوج انتفاضة شعبية اتهم رئيس الإكوادور لوسيو غوتيريز لتعيين أقرباء له في المحكمة العليا فأقاله البرلمان أما في البيرو أقيل الرئيس ألبيرتو فوجي موري عام 2000 وغادر البلاد ثم سلمته تشيلي وقد حكم عليه بالسجن خمسة وعشرين عاما لوقوفه وراء مجازر راح ضحيتها مدنيون وبسبب عدم الأهلية والفساد أقال البرلمان الإندونيسي الرئيس عبد الرحمن وحيد في يوليو عام 2001 لكن هناك رؤساء أجبر على الاستقالة كالرئيس البرازيلي فيرناندو دي ميلو المتهم بالفساد استقال عام 92 عند بدء مناقشة قضية إقالته في مجلس الشيوخ وبعد قضية تهرب ضريبي وفساد استقال الرئيس “الإسرائيلي” عازر وايزمان في يوليو عام 200 لتجنب مواجهة إجراءات لإقالته وفي ألمانيا أجبر الرئيس الفدرالي كريستيان فولف على الاستقالة في فبراير شباط 2012 بعد رفع الحصانة عنه واتهامه بالفساد لكن أفرج عنه لاحقا. نعم قد تخلوا عن مراكزهم في السلطة والأحزاب حفاظا على أوطانهم وتركوا شعوبهم يقررون ما هو ملائم لهم من قيادات بديلة قد تكون من أحزابهم او تجمعاتهم وسجل لهم التاريخ تلك المواقف بعدما يسجل عليهم أفعالهم وسلبياتهم وفشلهم.

فان فعلتم ذلك أيها الساسة ليصار إلى تأسيس وبناء دولة تتعايش فيها مختلف الألوان العراقية التي لم تشهد سابقا انقساما او تشضيا او فرقة والتي كانت عبر التاريخ قوة وعظمة وليس ضعفا له.

وان اتخاذ مثل هذا القرار سينقذ العراق من دمار الحروب وأطماع الطامعين وسيكون بداية لبناء عراق حر ديمقراطي على يد أبنائه الخيرين وليبعد شبح اقتتال أبناء الوطن الواحد وسيقود حتما إلى إرساء تقاليد جديدة رائدها المحبة والتصالح والتسامح من خلال مشروع وطني يحافظ على وحدة العراق وسيادته وعلى هويته وينهي حالة الانقسام والصراع الديني والطائفي والعنصـــــــري ويلغي سياسة المحاصصة المقيتة ويشيع ثقافة العيش الأمن المشترك ويحـــــــــقق المصالحة الوطنية الشــــــــــاملة وان يكون العراق لجـــــــــميع العراقيين.طالما ابتعدت عن أجواء العراق العـــــــــــقول التي تهدف الى تقسيمه وزرع الفرقة بين أبنائه ونهب ثرواته ..