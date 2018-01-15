بغداد‭ ‬تحت‭ ‬ثقل‭ ‬يوم‭ ‬حزين‭..‬38‭ ‬قتيلاً‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬إنتحاري‭ ‬مزدوج‮ ‬

مباحثات في أربيل حول المطارات والمنافذ الحدودية
بغداد- كريم عبد زاير
اربيل – فريد حسن
دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين إلى «ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة» لداعش بعد هجوم مزدوج نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين في بغداد أسفر عن 38 قتيلا على الأقل، هو الثاني الذي يستهدف العاصمة خلال ثلاثة أيام. حيث ساد الهلع بين الاهالي واقفرتمنطقة الهجوم من المارة وقلت حركة السيارات فيها . وجاء الهجوم غداة إعلان العبادي الأحد ترشحه للانتخابات التشريعية المرتقبة في 12 أيار/مايو، بترؤسه لقائمة أطلق عليها اسم «ائتلاف النصر»، بعد نحو شهر من إعلانه «انتهاء الحرب» ضد تنظيم داعش. وتقول الاوساط الشعبية ان العنف نتيجة لصراع الاحزاب قبيل الانتخابات . وسط اناء عن انسحاب ثماني كتل تابعة للحشد الشعبي من تحالفها مع العبادي في ائتلافة الذي اعلنه امس الاول وسماه النصر .فيما وصل وفد فني عراقي رفيع المستوى إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق لبحث أزمة الحدود والمطارات وتصدير النفط، القائمة منذ أكثر منثلاثة أشهر بين الإقليم والحكومة الاتحادية. ويبدو أن طرفي الأزمة يسعيان إلى الحلحلة، خصوصا بعد الزيارة التي قام بها وفد كردي برئاسة وزير داخلية إقليم كردستان إلى بغداد السبت.
وتهدف هذه الزيارة، التي تعد الأولى منذ اندلاع الأزمة في أعقاب إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، للتباحث في شأن إدارة الحدود البرية مع إيران وتركيا ورفع الحظر عن الرحلات الجوية الخارجية من مطاري أربيل والسليمانية فيإقليم كردستان وإليهما. وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة العراقية طلب عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن «31 شخصا قتلوا وأصيب 94 آخرون بجروح» بعد تفجيرين استهدفا صباح الاثنين عمالا مياومين في وسط بغداد. وارتفعت الحصيلة لاحقاً .وأشار المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء سعد معن إلى أن «الاعتداء المزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد (…) كان بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين». وساحة الطيران مركز تجاري مهم في العاصمة وتعتبر نقطة تجمع للعمال المياومين الذي ينتظرون يوميا منذ الصباح الباكر للحصول على عمل. واستهدفت تلك المنطقة مرارا في السابق، باعتداءات دامية. وذكر مصور صحفي في المكان أن سيارات الإسعاف حضرت على الفور، فيما ضرب الشرطة طوقا أمنيا في محيط المنطقة.
وبحسب الخبير في الحركات المتطرفة هشام الهاشمي، فإن «الهجمات التي وقعت في ساحة الطيرات منذ العام 2011 كانت تسعة وأوقعت أكثر من 180 قتيلا».
وأضاف للوكالة الفرنسية أن تلك التفجيرات كلها «وقعت قبل الانتخابات أو بعدها (…) وتهدف إلى «إثارة الفوضى السياسية والطائفية». وبعيد ساعات عدة من الهجوم الأول، قتل شخص بانفجار قنبلة في شرق بغداد، وفق ضابط الشرطة نفسه، الذي أشار إلى أنها ناجمة عن خلاف عشائري وليس اعتداء. وبعيد اعتداء الاثنين، اجتمع رئيس الوزراء العراقي بقيادات العمليات والأجهزة الاستخبارية في بغداد، و»أصدر مجموعة من التوجيهات والقرارات والأوامر المتعلقة بملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة»، بحسب بيان صادر عن مكتبه . وتحالف العبادي بالرغم من غضب التيار الصدري عليه مع قيادات من الحشد الشعبي، وضم إلى ائتلافه 18 كيانا سياسيا، أبرزها «منظمة بدر» بزعامة هادي العامري و»حركة الصادقون» التي يرأسها قيس الخذعلي فيما قالت تقارير انهما انسحبا بسبب انضمام عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الى العبادي .. وترشح العبادي في مواجهة المالكي، يمثل انقساما غير مسبوق في حزب الدعوة، المعارض التاريخي لنظام صدام حسين الذي أطاحه الأميركيون خلال اجتياح العراق عام 2003. من جهتها أيضا، تعيش الأحزاب الكردية، التي يمثلها حاليا نحو ستين نائبا في البرلمان الاتحادي، انقساما في الصفوف تحضيرا للانتخابات المقبلة.
وشكل كل من الحزبين التاريخيين في كردستان العراق، الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لائحتين منفصلتين، فيما توحدت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة في قائمة موحدة. ولم يشر أي من هؤلاء حتى الآن إلى تحالفاتهم المرتقبة، خصوصا وسط الأزمة القائمة مع بغداد.