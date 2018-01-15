بغداد‭ ‬تحت‭ ‬ثقل‭ ‬يوم‭ ‬حزين‭..‬38‭ ‬قتيلاً‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬إنتحاري‭ ‬مزدوج‮ ‬

مباحثات‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬حول‭ ‬المطارات‭ ‬والمنافذ‭ ‬الحدودية

بغداد‭- ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‮ ‬

اربيل‭ – ‬فريد‭ ‬حسن‮ ‬

‮ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ملاحقة‭ ‬الخلايا‭ ‬الإرهابية‭ ‬النائمة‮»‬‭ ‬لداعش‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬مزدوج‭ ‬نفذه‭ ‬انتحاريان‭ ‬يرتديان‭ ‬حزامين‭ ‬ناسفين‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬38‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬العاصمة‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬حيث‭ ‬ساد‮ ‬‭ ‬الهلع‭ ‬بين‭ ‬الاهالي‭ ‬واقفرتمنطقة‭ ‬الهجوم‭ ‬من‭ ‬المارة‭ ‬وقلت‭ ‬حركة‭ ‬السيارات‭ ‬فيها‭ . ‬وجاء‭ ‬الهجوم‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬العبادي‭ ‬الأحد‭ ‬ترشحه‭ ‬للانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬بترؤسه‭ ‬لقائمة‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬ائتلاف‭ ‬النصر‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬إعلانه‭ ‬‮«‬انتهاء‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وتقول‭ ‬الاوساط‭ ‬الشعبية‭ ‬ان‭ ‬العنف‭ ‬نتيجة‭ ‬لصراع‭ ‬الاحزاب‭ ‬قبيل‭ ‬الانتخابات‭ . ‬وسط‭ ‬اناء‭ ‬عن‮ ‬‭ ‬انسحاب‭ ‬ثماني‭ ‬كتل‭ ‬تابعة‭ ‬للحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬من‭ ‬تحالفها‭ ‬مع‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬ائتلافة‭ ‬الذي‭ ‬اعلنه‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬وسماه‭ ‬النصر‭ .‬فيما‮ ‬‭ ‬وصل‭ ‬وفد‭ ‬فني‭ ‬عراقي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬أربيل‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬لبحث‭ ‬أزمة‭ ‬الحدود‭ ‬والمطارات‭ ‬وتصدير‭ ‬النفط،‭ ‬القائمة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬منثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬بين‭ ‬الإقليم‭ ‬والحكومة‭ ‬الاتحادية‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬طرفي‭ ‬الأزمة‭ ‬يسعيان‭ ‬إلى‭ ‬الحلحلة،‭ ‬خصوصا‭ ‬بعد‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬وفد‭ ‬كردي‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬داخلية‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬السبت‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إجراء‭ ‬الإقليم‭ ‬استفتاء‭ ‬على‭ ‬الاستقلال‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬للتباحث‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬إدارة‭ ‬الحدود‭ ‬البرية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬وتركيا‭ ‬ورفع‭ ‬الحظر‭ ‬عن‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬الخارجية‭ ‬من‭ ‬مطاري‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬فيإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وإليهما‭. ‬وقال‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقية‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬31‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬94‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تفجيرين‭ ‬استهدفا‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬عمالا‭ ‬مياومين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بغداد‭. ‬‮ ‬وارتفعت‭ ‬الحصيلة‭ ‬لاحقاً‭ .‬وأشار‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬بغداد‭ ‬اللواء‭ ‬سعد‭ ‬معن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاعتداء‭ ‬المزدوج‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الطيران‭ ‬وسط‭ ‬بغداد‭ (…) ‬كان‭ ‬بواسطة‭ ‬إرهابيين‭ ‬انتحاريين‭ ‬اثنين‮»‬‭. ‬وساحة‭ ‬الطيران‭ ‬مركز‭ ‬تجاري‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬وتعتبر‭ ‬نقطة‭ ‬تجمع‭ ‬للعمال‭ ‬المياومين‭ ‬الذي‭ ‬ينتظرون‭ ‬يوميا‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬عمل‭. ‬واستهدفت‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬مرارا‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬باعتداءات‭ ‬دامية‭. ‬وذكر‭ ‬مصور‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬أن‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬حضرت‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬فيما‭ ‬ضرب‭ ‬الشرطة‭ ‬طوقا‭ ‬أمنيا‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المنطقة‭.‬

وبحسب‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الحركات‭ ‬المتطرفة‮ ‬‭ ‬هشام‭ ‬الهاشمي،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الطيرات‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬كانت‭ ‬تسعة‭ ‬وأوقعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬قتيلا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬للوكالة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬التفجيرات‭ ‬كلها‭ ‬‮«‬وقعت‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬أو‭ ‬بعدها‭ (…) ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إثارة‭ ‬الفوضى‭ ‬السياسية‭ ‬والطائفية‮»‬‭. ‬وبعيد‭ ‬ساعات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬الأول،‭ ‬قتل‭ ‬شخص‭ ‬بانفجار‭ ‬قنبلة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬بغداد،‭ ‬وفق‭ ‬ضابط‭ ‬الشرطة‭ ‬نفسه،‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬خلاف‭ ‬عشائري‭ ‬وليس‭ ‬اعتداء‭. ‬وبعيد‭ ‬اعتداء‭ ‬الاثنين،‭ ‬اجتمع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬بقيادات‭ ‬العمليات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الاستخبارية‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬و»أصدر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التوجيهات‭ ‬والقرارات‭ ‬والأوامر‭ ‬المتعلقة‭ ‬بملاحقة‭ ‬الخلايا‭ ‬الإرهابية‭ ‬النائمة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭ . ‬وتحالف‭ ‬العبادي‮ ‬‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬غضب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬وضم‭ ‬إلى‭ ‬ائتلافه‭ ‬18‭ ‬كيانا‭ ‬سياسيا،‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬بدر‮»‬‭ ‬بزعامة‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬و»حركة‭ ‬الصادقون‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬قيس‭ ‬الخذعلي‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬تقارير‭ ‬انهما‭ ‬انسحبا‭ ‬بسبب‭ ‬انضمام‭ ‬عمار‭ ‬الحكيم‭ ‬زعيم‭ ‬تيار‭ ‬الحكمة‭ ‬الى‭ ‬العبادي‭ .. ‬وترشح‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المالكي،‭ ‬يمثل‭ ‬انقساما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الدعوة،‭ ‬المعارض‭ ‬التاريخي‭ ‬لنظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬أطاحه‭ ‬الأميركيون‭ ‬خلال‭ ‬اجتياح‭ ‬العراق‭ ‬عام‭ ‬2003‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬أيضا،‭ ‬تعيش‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكردية،‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬حاليا‭ ‬نحو‭ ‬ستين‭ ‬نائبا‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الاتحادي،‭ ‬انقساما‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬تحضيرا‭ ‬للانتخابات‭ ‬المقبلة‭.‬

وشكل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الحزبين‭ ‬التاريخيين‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬لائحتين‭ ‬منفصلتين،‭ ‬فيما‭ ‬توحدت‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬الرئيسية‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬موحدة‭. ‬ولم‭ ‬يشر‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬تحالفاتهم‭ ‬المرتقبة،‭ ‬خصوصا‭ ‬وسط‭ ‬الأزمة‭ ‬القائمة‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭.‬