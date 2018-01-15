ترامب:أنا الأقل عنصرية ولا قرعة بعد الآن في قبول المهاجرين

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‮ ‬

‮ ‬نفى‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬عنصريا‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬نُقلت‭ ‬عنه‭ ‬ووصف‭ ‬فيها‭ ‬بلدانا‭ ‬يأتي‭ ‬منها‭ ‬المهاجرون‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬حثالة‮»‬،‭ ‬مثيرا‭ ‬استياء‭ ‬شديدا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وضاعف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬السجال‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬بشأن‭ ‬وضع‭ ‬مئات‭ ‬الاف‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬فيما‭ ‬كرر‭ ‬ترامب‭ ‬الاحد‭ ‬موقفه‭ ‬الرافض‭ ‬لنظام‭ ‬القرعة‭ ‬لمنح‭ ‬تأشيرات‭ ‬الاقامة‭. ‬وكتب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬انا،‭ ‬كرئيس،‭ ‬اريد‭ ‬ان‭ ‬يأتي‭ ‬اشخاص‭ ‬الى‭ ‬بلادنا‭ ‬لمساعدتنا‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬نصبح‭ ‬اقوياء‭ ‬وعظماء‭ ‬مجددا،‭ ‬اشخاص‭ ‬يأتون‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬يستند‭ ‬الى‭ ‬الجدارة‭. ‬لا‭ ‬قرعة‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭! ‬اميركا‭ ‬اولا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬ترامب‭ ‬الدولي‭ ‬للغولف‭ ‬في‭ ‬وست‭ ‬بالم‭ ‬بيتش‭ ‬بفلوريدا‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يتناول‭ ‬العشاء‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬الغالبية‭ ‬الجمهورية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬كيفن‭ ‬مكارثي‭ ‬‮«‬انا‭ ‬لست‭ ‬عنصريا‭. ‬انا‭ ‬الشخص‭ ‬الاقل‭ ‬عنصرية‭ ‬الذي‭ ‬تُقابلونه‮»‬‭.‬

‭ ‬والاحد‭ ‬اتهم‭ ‬ترامب‭ ‬خصومه‭ ‬الديموقراطيون‭ ‬بإبداء‭ ‬سوء‭ ‬نية‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬داكا‮»‬‭ (‬مختصر‭ ‬‮«‬الاجراءات‭ ‬المؤجلة‭ ‬للأطفال‭ ‬الوافدين‮»‬‭) ‬الذي‭ ‬اطلقه‭ ‬سلفه‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬في‭ ‬2012،‭ ‬وأجاز‭ ‬لـ690‭ ‬الفا‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬دخلوا‭ ‬البلاد‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬عندما‭ ‬كانوااطفالا،‭ ‬العمل‭ ‬والدراسة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بصورة‭ ‬شرعية‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬جاهزون‭ ‬ومصممون‭ ‬وقادرون‭ ‬على‭ ‬انجاز‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬داكا‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬يريدون‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‮»‬‭. ‬ويشكل‭ ‬برنامج‭ ‬داكا‭ ‬محور‭ ‬صراع‭ ‬القوة‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬وقف‭ ‬العمل‭ ‬به،‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬علقه‭ ‬قاض‭ ‬فدرالي‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬وبين‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬استمراره‭. ‬وعرض‭ ‬الملياردير‭ ‬مقايضة‭ ‬حل‭ ‬لوضع‭ ‬‮«‬الحالمين‮»‬‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬المستفيدون‭ ‬من‭ ‬‮«‬داكا‮»‬‭ ‬بتمويل‭ ‬الجدار‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬الذي‭ ‬وعد‭ ‬ببنائه‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭ ‬اثناء‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭. ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬أرجأ‭ ‬تطبيق‭ ‬قرار‭ ‬الغاء‭ ‬‮«‬داكا‮»‬‭ ‬لاعطاء‭ ‬الكونغرس‭ ‬مهلة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬أي‭ ‬حتى‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬اعداد‭ ‬حل‭ ‬دائم‭. ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬بإلغاء‭ ‬برنامج‭ ‬القرعة‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الاقامة‭ ‬المعروفة‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الخضراء،‭ ‬وبإصلاح‭ ‬الهجرة‭ ‬القانونية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬الشمل‭ ‬العائلي‭. ‬تابع‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬ان‭ ‬المشرعين‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬فرض‭ ‬الامن‭ ‬على‭ ‬الحدود‮»‬‭. ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬تفاقمت‭ ‬حدة‭ ‬النقاش‭ ‬الصعب‭ ‬أصلا‭ ‬بين‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬والجمهوريين‭ ‬لتسوية‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬نسبت‭ ‬الى‭ ‬ترامب‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬بلدان‭ ‬حثالة‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الى‭ ‬هايتي‭ ‬والسلفادور‭ ‬او‭ ‬دول‭ ‬افريقية‭. ‬وصرح‭ ‬النائب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬عن‭ ‬ولاية‭ ‬جورجيا‭ ‬جون‭ ‬لويس،‭ ‬احد‭ ‬مخضرمي‭ ‬حركة‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬للسود‭ ‬في‭ ‬الستينيات‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية،‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الرجل،‭ ‬الرئيس،‭ ‬يرجعنا‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لقناة‭ ‬ايه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬انه‭ ‬عنصري‮»‬‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬دافع‭ ‬النائب‭ ‬الجمهوري‭ ‬عن‭ ‬الولاية‭ ‬نفسها‭ ‬ديفيد‭ ‬بردو‭ ‬عن‭ ‬ترامب‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬اتهامه‭ ‬بالعنصرية‭ ‬‮«‬سخيف‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬الجمهوريين‭ ‬انتقدوا‭ ‬الرئيس‭.‬

واكدت‭ ‬ميا‭ ‬لوف‭ ‬النائبة‭ ‬عن‭ ‬يوتاه‭ ‬ذات‭ ‬الاصول‭ ‬الهايتية‭ ‬والتي‭ ‬خاضت‭ ‬حملة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أمر‭ ‬يتعذر‭ ‬الدفاع‭ ‬عنه‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لشبكة‭ ‬سي‭ ‬ان‭ ‬ان‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الجدل‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬إعلانا‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬القس‭ ‬الراحل‭ ‬مارتن‭ ‬لوثر‭ ‬كينغ‭ ‬رمز‭ ‬الصراع‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬للسود‭ ‬قبل‭ ‬الاثنين‭ ‬الذي‭ ‬صادف‭ ‬يوم‭ ‬عطلة‭ ‬على‭ ‬اسمه‭. ‬وكان‭ ‬الثري‭ ‬اكد‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يقل‭ ‬‮«‬اطلاقا‭ ‬اي‭ ‬كلمة‭ ‬مسيئة‭ ‬بشأن‭ ‬الهايتيين‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬نفى‭ ‬استخدام‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬بلدان‭ ‬حثالة‮»‬‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬هايتي‭ ‬اثناء‭ ‬اجتماع‭ ‬الخميس‭ ‬بشأن‭ ‬الهجرة‭. ‬واكد‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اللغة‭ ‬التي‭ ‬استخدمتها‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬كانت‭ ‬قاسية‭ ‬لكنني‭ ‬لم‭ ‬استعمل‭ ‬هذه‭ ‬العبارة‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الديموقراطي‭ ‬ديك‭ ‬دوربن‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬اجتماع‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬أكد‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬استخدم‭ ‬تعبير‭ ‬‮«‬حثالة‭ ‬الدول‮»‬‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭. ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬لم‭ ‬تسمها‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬سأل‭ ‬الخميس‭ ‬خلال‭ ‬النقاشات‭ ‬‮«‬لماذا‭ ‬يأتي‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاشخاص‭ ‬من‭ ‬حثالة‭ ‬الدول‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬البلد؟‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬أفريقية‭ ‬وهايتي‭ ‬والسلفادور‭.‬