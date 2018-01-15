أردوغان يهدد بوأد قوة تعتزم واشنطن تشكيلها ودمشق تصف المنتمين إليها بالخونة

انقرة‭-‬‮ ‬‭ ‬دمشق‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬بدا‭ ‬الموقفان‭ ‬التركي‭ ‬والسوري‭ ‬متوافقين‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬رفض‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬بدعم‭ ‬امريكي‭ ‬،‭ ‬فيما‮ ‬‭ ‬‮ ‬هدد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬صراحة‮ ‬‭ ‬الاثنين‭ ‬ب»وأد‮»‬‭ ‬القوة‭ ‬الحدودية‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬واشنطن‭ ‬تشكيلها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وتضم‭ ‬خصوصا‭ ‬مقاتلين‭ ‬اكرادا‭ ‬تعتبرهم‭ ‬انقرة‭ ‬‮«‬ارهابيين‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اميركا‭ ‬اعترفت‭ ‬بانها‭ ‬تشكل‭ ‬جيشا‭ ‬ارهابيا‭ ‬على‭ ‬حدودنا‭. ‬ودورنا‭ ‬نحن‭ ‬ان‭ ‬نقوم‭ ‬بوأد‭ ‬هذا‭ ‬الجيش‭ ‬الارهابي‭ ‬في‭ ‬المهد‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تطلق‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬وقت‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لمحاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬اعلن‭ ‬الاحد‭ ‬انه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬امنية‭ ‬حدودية‭ ‬قوامها‭ ‬30‭ ‬الف‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭. ‬واعلن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬هو‭ ‬‮«‬منع‭ ‬عودة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬”‭. ‬فيما‭ ‬انتقدت‭ ‬دمشق‭ ‬بشدة‭ ‬الاثنين‭ ‬اعلان‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬أمنية‭ ‬حدودية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬سيشارك‭ ‬فيها‭ ‬سيعد‭ ‬‮«‬خائنا‮»‬‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬قوله‭ ‬ان‭ ‬‮«‬سوريا‭ ‬تعتبر‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬سوري‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الميليشيات‭ ‬برعاية‭ ‬أميركية‭ ‬خائناً‭ ‬للشعب‭ ‬والوطن‭ ‬وستتعامل‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬الموقف‭ ‬السوري‭ ‬غداة‭ ‬اعلان‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬أمنية‭ ‬حدودية‭ ‬قوامها‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬حدة‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬استدعى‭ ‬تنديداً‭ ‬تركياً‭. ‬واعتبرت‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته،‭ ‬أن‭ ‬الاعلان‭ ‬الأميركي‭ ‬تشكيل‭ ‬‮«‬ميليشيا‭ ‬مسلحة‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬يمثل‭ ‬اعتداء‭ ‬صارخا‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬ووحدة‭ ‬وسلامة‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬وانتهاكا‭ ‬فاضحا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬ودعت‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬ادانة‭ ‬الخطوة‭ ‬الأميركية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬اعلن‭ ‬التحالف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬النهائي‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬30‭ ‬الفا‭ ‬تقريبا‮»‬،‭ ‬نحو‭ ‬نصفهم‭ ‬سيكونون‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬وسيتم‭ ‬تجنيد‭ ‬الاخرين‭. ‬وتشكل‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬انقرة‭ ‬تعتبرها‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمتمردين‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬واتهم‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬بكر‭ ‬بوزداق‭ ‬الاثنين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بـ»اللعب‭ ‬بالنار‮»‬‭ ‬بتشكيلها‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭.‬

واكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬التركية‭ ‬‮«‬جاهزة‮»‬‭ ‬لشن‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬في‭ ‬اي‭ ‬وقت‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬معاقل‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬ومنبج،‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬واضاف‭ ‬اردوغان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاستعدادات‭ ‬استكملت،‭ ‬وان‭ ‬العملية‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬وقت‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العمليات‭ (‬ستستمر‭) ‬حتى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬ارهابي‮»‬‭. ‬وشنت‭ ‬تركيا‭ ‬بين‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬2016‭ ‬واذار‭/‬مارس‭ ‬2017‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬برية‭ ‬اطلقت‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬درع‭ ‬الفرات‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬لابعاد‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب،‭ ‬ومنع‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬تواصل‭ ‬جغرافي‭ ‬بين‭ ‬الاراضي‭ ‬التي‭ ‬يسيطرون‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬وكانت‭ ‬تركيا‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬قوات‭ ‬مكلفة‭ ‬مهمة‭ ‬مراقبة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭ ‬المجاورة‭ ‬لعفرين‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬اقامة‭ ‬مناطق‭ ‬‮«‬خفض‭ ‬توتر‮»‬‭ ‬

في‭ ‬سوريا‭ ‬تقررت‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬آستانا‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬باشراف‭ ‬تركيا‭ ‬وايران‭ ‬وروسيا‭.‬

وتمكنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬من‭ ‬طرد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬غارات‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الذي‭ ‬امدها‭ ‬ايضا‭ ‬بالعتاد‭ ‬والسلاح‭.‬

وادى‭ ‬اختلاف‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬ازاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬الى‭ ‬تصعيد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وانقرة‭ ‬المنضويتين‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭.‬