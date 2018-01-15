أردوغان يهدد بوأد قوة تعتزم واشنطن تشكيلها ودمشق تصف المنتمين إليها بالخونة

انقرة- دمشق- الزمان
بدا الموقفان التركي والسوري متوافقين بقوة في رفض تشكيل قوة عسكرية بين تركيا وسوريا بدعم امريكي ، فيما هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صراحة الاثنين ب»وأد» القوة الحدودية التي تريد واشنطن تشكيلها في سوريا وتضم خصوصا مقاتلين اكرادا تعتبرهم انقرة «ارهابيين». وقال اردوغان في خطاب في انقرة ان «اميركا اعترفت بانها تشكل جيشا ارهابيا على حدودنا. ودورنا نحن ان نقوم بوأد هذا الجيش الارهابي في المهد» مضيفا ان عملية يمكن ان «تطلق في اي وقت». وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش اعلن الاحد انه يعمل على تشكيل قوة امنية حدودية قوامها 30 الف عنصر في شرق سوريا، بالتعاون مع قوات سوريا الديموقراطية. واعلن التحالف الدولي ان الهدف من تشكيل هذه القوة هو «منع عودة تنظيم داعش ”. فيما انتقدت دمشق بشدة الاثنين اعلان التحالف الدولي بقيادة واشنطن عزمه على تشكيل قوة أمنية حدودية في شرق سوريا، محذرة من أن كل مواطن سيشارك فيها سيعد «خائنا». ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية قوله ان «سوريا تعتبر كل مواطن سوري يشارك في هذه الميليشيات برعاية أميركية خائناً للشعب والوطن وستتعامل معه على هذا الأساس». ويأتي الموقف السوري غداة اعلان التحالف الدولي أنه يعمل على تشكيل قوة أمنية حدودية قوامها 30 ألف عنصر في شرق سوريا، بعد تراجع حدة المعارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية، في تصريح استدعى تنديداً تركياً. واعتبرت الخارجية السورية وفق المصدر ذاته، أن الاعلان الأميركي تشكيل «ميليشيا مسلحة» في شمال شرق سوريا «يمثل اعتداء صارخا على سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي». ودعت «المجتمع الدولي الى ادانة الخطوة الأميركية».
كما اعلن التحالف ان «الهدف النهائي تشكيل قوة تضم في النهاية 30 الفا تقريبا»، نحو نصفهم سيكونون مقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية، وسيتم تجنيد الاخرين. وتشكل وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، الا ان انقرة تعتبرها منظمة «ارهابية» مرتبطة بالمتمردين الاكراد في تركيا. واتهم المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداق الاثنين الولايات المتحدة بـ»اللعب بالنار» بتشكيلها هذه القوة.
واكد الرئيس التركي ان القوات المسلحة التركية «جاهزة» لشن عملية «في اي وقت» ضد معاقل وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين ومنبج، في شمال سوريا. واضاف اردوغان ان «الاستعدادات استكملت، وان العملية يمكن ان تنطلق في اي وقت»، مضيفا ان «العمليات (ستستمر) حتى القضاء على آخر ارهابي». وشنت تركيا بين آب/اغسطس 2016 واذار/مارس 2017 عملية عسكرية برية اطلقت عليه اسم «درع الفرات» في شمال سوريا لابعاد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية نحو الجنوب، ومنع المقاتلين الاكراد من تحقيق تواصل جغرافي بين الاراضي التي يسيطرون عليها في شمال سوريا. وكانت تركيا نشرت في منتصف تشرين الاول/اكتوبر الماضي قوات مكلفة مهمة مراقبة في محافظة حلب المجاورة لعفرين في اطار اقامة مناطق «خفض توتر»
في سوريا تقررت خلال محادثات آستانا التي تجري باشراف تركيا وايران وروسيا.
وتمكنت قوات سوريا الديموقراطية من طرد تنظيم داعش من مناطق واسعة في شمال شرق سوريا، بدعم من غارات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي امدها ايضا بالعتاد والسلاح.
وادى اختلاف وجهات النظر ازاء المقاتلين الاكراد الى تصعيد التوتر بين واشنطن وانقرة المنضويتين في حلف شمال الاطلسي.