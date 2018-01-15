احتراق طائرة مدنية في هجوم على مطار طرابلس 

طرابلس – الزمان
أوقفت الخطوط الجوية الأفريقية رحلاتها لمدة ثلاثة أيام، لتقييم الأضرار التي تعرضت لها طائراتها، جراء الهجوم على مطار معيتيقة صباح الأثنين.
وكشفت مصادر إعلامية بالشركة، أن طائرتين من نوع إيرباص A330 وطائرة شحن 300A تعرضتا للإصابة نتيجة القذائف العشوائية، الناتجة عن الاشتباكات المسلحة.ومن جانبه أعلن مكتب الأمن بمطار امعيتيقة،أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية تعرضت لإصابة أدت إلى احتراقها، بسبب هجوم المليشيات على المطار صباح الأثنين.وكانت مليشيا ما يعرف بـ «البقرة» شنت صباح امس هجوما على مطار معيتيقة، ودخلت في اشتباكات مسلحة مع قوة الردع الخاصة المسيطرة على المطار.وقتل عشرة اشخاص على الاقل الاثنين في معارك اندلعت في محيط مطار معيتيقة قربالعاصمة الليبية طرابلس اثر هجوم شنته مجموعة مسلحة، كما اعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية.وقالت قوة الردع الخاصة المكلفة ضمان امن المطار على صفحتها على فيسبوك ان «هجوما» استهدف موقع مطار معيتيقة الدولي «والسجن الذي يقبع بِه أكثر من 2500 موقوف بقضايا مختلفة». واضافت ان الهجوم كان يهدف الى «تحرير» عدد من السجناء تابعين للمجموعة المهاجمة،فيحين واكدت ادارة المطار ان «كافة مرافق القاعدة والمطار تحت السيطرة ولم تصب باي ضرر».
ولم يتم تحديد الجهة المهاجمة لكن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج قالت في بيان ان «الاعتداء كان يستهدف اطلاق سراح الارهابيين. من تنظيمات داعش والقاعدة وغيرهما من التنظيمات من مركز احتجازهم الذي تشرف عليه قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية».
وقالت وزارة الصحة الليبية ان عشرة اشخاص قتلوا ونقلت جثثهم الى مستشفيين في العاصمة. ولم توضح ان كان القتلى مدنيين او عسكريين.
كما اصيب 15 شخصا بجروح بينهم ثلاثة اصاباتهم خطرة، ونقلوا الى مستشفى مصراتة التي تقع على بعد 200 كلم شرقي طرابلس.واعلنت ادارة امن طرابلس التابعة هي الاخرى لوزارة الداخلية، ان قوات الامن القت القبض على العديد من المهاجمين.