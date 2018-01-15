احتراق طائرة مدنية في هجوم على مطار طرابلس 

‮ ‬طرابلس‭ – ‬الزمان‮ ‬

أوقفت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الأفريقية‭ ‬رحلاتها‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬لتقييم‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬طائراتها،‭ ‬جراء‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬معيتيقة‭ ‬صباح‭ ‬الأثنين‭.‬

وكشفت‭ ‬مصادر‭ ‬إعلامية‭ ‬بالشركة،‭ ‬أن‭ ‬طائرتين‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬إيرباص‭ ‬A330‭ ‬وطائرة‭ ‬شحن‭ ‬300A‭ ‬تعرضتا‭ ‬للإصابة‭ ‬نتيجة‭ ‬القذائف‭ ‬العشوائية،‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الاشتباكات‭ ‬المسلحة‭.‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬الأمن‭ ‬بمطار‭ ‬امعيتيقة،أن‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الليبية‭ ‬تعرضت‭ ‬لإصابة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬احتراقها،‭ ‬بسبب‭ ‬هجوم‭ ‬المليشيات‭ ‬على‭ ‬المطار‭ ‬صباح‭ ‬الأثنين‭.‬وكانت‭ ‬مليشيا‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬البقرة‮»‬‭ ‬شنت‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬معيتيقة،‭ ‬ودخلت‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬مسلحة‭ ‬مع‭ ‬قوة‭ ‬الردع‭ ‬الخاصة‭ ‬المسيطرة‭ ‬على‭ ‬المطار‭.‬وقتل‭ ‬عشرة‭ ‬اشخاص‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مطار‭ ‬معيتيقة‭ ‬قربالعاصمة‭ ‬الليبية‭ ‬طرابلس‭ ‬اثر‭ ‬هجوم‭ ‬شنته‭ ‬مجموعة‭ ‬مسلحة،‭ ‬كما‭ ‬اعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬الليبية‭.‬وقالت‭ ‬قوة‭ ‬الردع‭ ‬الخاصة‭ ‬المكلفة‭ ‬ضمان‭ ‬امن‭ ‬المطار‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هجوما‮»‬‭ ‬استهدف‭ ‬موقع‭ ‬مطار‭ ‬معيتيقة‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬والسجن‭ ‬الذي‭ ‬يقبع‭ ‬بِه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬موقوف‭ ‬بقضايا‭ ‬مختلفة‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬كان‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تحرير‮»‬‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السجناء‭ ‬تابعين‭ ‬للمجموعة‭ ‬المهاجمة،فيحين‭ ‬واكدت‭ ‬ادارة‭ ‬المطار‭ ‬ان‭ ‬‮«‬كافة‭ ‬مرافق‭ ‬القاعدة‭ ‬والمطار‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬ولم‭ ‬تصب‭ ‬باي‭ ‬ضرر‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬الجهة‭ ‬المهاجمة‭ ‬لكن‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬برئاسة‭ ‬فائز‭ ‬السراج‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاعتداء‭ ‬كان‭ ‬يستهدف‭ ‬اطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الارهابيين‭. ‬من‭ ‬تنظيمات‭ ‬داعش‭ ‬والقاعدة‭ ‬وغيرهما‭ ‬من‭ ‬التنظيمات‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬احتجازهم‭ ‬الذي‭ ‬تشرف‭ ‬عليه‭ ‬قوات‭ ‬الردع‭ ‬الخاصة‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الليبية‭ ‬ان‭ ‬عشرة‭ ‬اشخاص‭ ‬قتلوا‭ ‬ونقلت‭ ‬جثثهم‭ ‬الى‭ ‬مستشفيين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭. ‬ولم‭ ‬توضح‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬القتلى‭ ‬مدنيين‭ ‬او‭ ‬عسكريين‭.‬

كما‭ ‬اصيب‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬اصاباتهم‭ ‬خطرة،‭ ‬ونقلوا‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬مصراتة‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬200‭ ‬كلم‭ ‬شرقي‭ ‬طرابلس‭.‬واعلنت‭ ‬ادارة‭ ‬امن‭ ‬طرابلس‭ ‬التابعة‭ ‬هي‭ ‬الاخرى‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬القت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المهاجمين‭.‬