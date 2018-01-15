مصدر رئاسي لـ(الزمان): لا مصلحة لمصر في إرسال السلاح الى أريتريا والوقوف ضد السودان

‭ ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬ناصر‭ ‬الهواري‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬ضحايا‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الليبي‭ ‬ان‭ ‬تحركات‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬باتت‭ ‬تشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬كبيراً،‭ ‬خاصة‭ ‬انه‭ ‬ينتشر‭ ‬فى‭ ‬مساحات‭ ‬كبيرة‭ ‬،متهما‭ ‬تركيا‭ ‬بدعم‭ ‬العناصر‭ ‬المسلحة‭ ‬الليبية‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬عرض‭ ‬احمد‭ ‬المسماري‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الليبي‭ ‬والذي‭ ‬يزور‭ ‬القاهرة‭ ‬صوراً‭ ‬زعم‭ ‬انها‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬تركيا‭ ‬لجماعات‭ ‬مسلحة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬،موضحا‭ ‬ان‭ ‬ليبيا‭ ‬قدمت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وستقدم‭ ‬أدلتها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬انقرة‭ ‬للارهابيين‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭ ‬،مؤكداً‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬تنسيقاً‭ ‬امنياً‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وليبيا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭. ‬ولاتزال‭ ‬التهم‭ ‬متبادلة‭ ‬بين‭ ‬انقرة‭ ‬والقاهرة‭ ‬في‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬الاخوان‭ ‬في‭ ‬مصر‭ . ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬نفى‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬بالقاهرة‭ ‬ما‭ ‬سماه‭ ‬ادعاءات‭ ‬الجانب‭ ‬السوداني‭ ‬بارسال‭ ‬حشود‭ ‬عسكرية‭ ‬واسلحة‭ ‬الى‭ ‬اريتريا‭ ‬لتهديد‭ ‬أمن‭ ‬السودان‭ ‬،واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬انّ‭ ‬مصر‭ ‬تعتبر‭ ‬السودان‭ ‬دولة‭ ‬شقيقة‭ ‬وجزءاً‭ ‬من‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬مصلحة‭ ‬او‭ ‬نيات‭ ‬لمصر‭ ‬بتهديد‭ ‬أمن‭ ‬السودان‭ .‬وطالب‭ ‬المصدرالرئاسي‭ ‬الجانب‭ ‬السوداني‭ ‬بالتعامل‭ ‬بحكمة‭ ‬وعدم‭ ‬الانجرار‭ ‬وراء‭ ‬اطراف‭ ‬خارجيه‭ ‬تريد‭ ‬الوقيعة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لتحقيق‭ ‬اجندات‭ ‬خاصة‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬بكري‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬مرشح‭ ‬الرئاسة‭ ‬السوداني‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬حوار‭ ‬اجريناه‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬الخرطوم‭ ‬تحاول‭ ‬اثارة‭ ‬قضية‭ ‬حلايب‭ ‬وشلاتين‭ ‬للتغطية‭ ‬على‭ ‬مشاكلها‭ ‬الداخلية‭ ‬وان‭ ‬سياستها‭ ‬الخارجية‭ ‬تجاه‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬تتسم‭ ‬بالتخبط‭ . ‬من‭ ‬جهة‭ ‬قال‭ ‬د‭/ ‬هانى‭ ‬رسلان‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬دراسات‭ ‬السودان‭ ‬وحوض‭ ‬النيل‭ ‬بمركز‭ ‬الاهرام‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬انه‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬السوداني‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تصعيد‭ ‬الامور‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬والتى‭ ‬ترافقت‭ ‬مع‭ ‬حملة‭ ‬داخلية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬النظام‭ ‬لتشويه‭ ‬صورة‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الترويج‭ ‬لتقارير‭ ‬مغلوطة‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬مصر‭ ‬بارسال‭ ‬اسلحة‭ ‬وحشود‭ ‬لاريتريا‭ ‬،وهذا‭ ‬امر‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭. ‬ووصف‭ ‬اثارة‭ ‬ملف‭ ‬حلايب‭ ‬وشلاتين‭ ‬بانه‭ ‬مصطنع‭ ‬ويهدف‭ ‬الى‭ ‬اثارة‭ ‬التعبئة‭ ‬والتوتر‭ ‬مع‭ ‬مصر‭. ‬واستبعد‭ ‬رسلان‭ ‬لجوء‭ ‬السودان‭ ‬الى‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬لعدم‭ ‬تكافؤ‭ ‬القوى‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬وان‭ ‬مصر‭ ‬مطالبه‭ ‬بعدم‭ ‬الانجرار‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬ومعالجة‭ ‬الامور‭ ‬بحكمة‭ ‬واتفق‭ ‬معه‭ ‬فى‭ ‬الراى‭ ‬اللواء‭ ‬اركان‭ ‬حرب‭ ‬نصر‭ ‬سالم‭ ‬مؤكد‭ ‬ان‭ ‬البشير‭ ‬يدرك‭ ‬ان‭ ‬ميزان‭ ‬القوى‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬مصر‭ ‬غير‭ ‬متكافئ‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الروابط‭ ‬الوثيقه‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬المصرى‭ ‬والسودانى‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يلجئ‭ ‬الى‭ ‬التصعيد‭ ‬السياسى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬مضاد‭ ‬لمصر‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضه‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬السودانى‭ ‬يستعين‭ ‬بمكتب‭ ‬استشارات‭ ‬بريطانى‭ ‬لاجبار‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولي‭ ‬فى‭ ‬قضية‭ ‬حلايب‭ ‬وشلاتين‭ ‬وهو‭ ‬بذلك‭ ‬يريد‭ ‬ارضاء‭ ‬اطراف‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجيه‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭.‬

‭ ‬استنكرت‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬تهديدات‭ ‬سفير‭ ‬السودان‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬عبد‭ ‬المحمود‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ ‬والتى‭ ‬هدد‭ ‬فيها‭ ‬ياتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬اشد‭ ‬عنفا‭ ‬ضد‭ ‬مصر‭. ‬وقال‭ ‬محمد‭ ‬الشاذلى‭ ‬سفير‭ ‬مصر‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬الخرطوم‭ ‬ان‭ ‬تهديدات‭ ‬السفير‭ ‬السودانى‭ ‬بالحرب‭ ‬ضد‭ ‬مصر‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬وان‭ ‬المشكلات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬حلها‭ ‬الا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحوار