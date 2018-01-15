صدام‭ ‬استغل‭ ‬ندوات‭ ‬الانتاجية‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬وحسين‭ ‬كامل‭ ‬سخر‭ ‬من‭ ‬بريماكوف‭.. ‬ وماذا‭ ‬كان‭ ‬سيحصل‭ ‬لو‭ ‬حكم‭ ‬الشيوعيون‭ ‬العراق‭ ‬بدل‭ ‬البعثيين؟

دراسة‭ ‬نقدية‭ ‬في‭ ‬أوراق‭ ‬ليث‭ ‬الحمداني‭:‬ذاكرة‭ ‬تاريخية‭ ‬عراقية

صناعة‭ ‬الجبهة‭ ‬الوطنية‭ ‬والقومية‭ ‬التقدمية‭ ‬وخنقها‭ ‬

لا‭ ‬يمكنني‭ ‬تعداد‭ ‬الصحف‭ ‬والمجلات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬اصدارها‭ ‬او‭ ‬تحريرها‭ ‬الاخ‭ ‬ليث‭ ‬الحمداني‭ ‬،‭ ‬فهي‭ ‬كثيرة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬حزبية‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬مؤسسية‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬مستقلة‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬مهاجرة‭ .. ‬كما‭ ‬ومر‭ ‬الرجل‭ ‬بنماذج‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ : ‬ساسة‭ ‬ومثقفين‭ ‬،‭ ‬حزبيين‭ ‬ومستقلين‭ ‬،‭ ‬اكاديميين‭ ‬ومختصين‭ ‬،‭ ‬عربا‭ ‬وكردا‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬ابناء‭ ‬الطيف‭ .. ‬كما‭ ‬ويبدو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذكرياته‭ ‬انه‭ ‬قد‭ ‬اصبح‭ ‬ابنا‭ ‬حقيقيا‭ ‬لبغداد‭ ‬كونها‭ ‬العاصمة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬كل‭ ‬ابناء‭ ‬الطيف‭ ‬من‭ ‬مدنيين‭ ‬وعسكريين‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬ومسؤولين‭ ‬الى‭ ‬مواطنين‭ ‬عاديين‭ .. ‬من‭ ‬نسوة‭ ‬الى‭ ‬رجال‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬المثقفين‭ ‬او‭ ‬الفنانين‭ ‬او‭ ‬العمال‭ ‬والصناعيين‭ ( ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ) .. ‬كما‭ ‬ويتذكر‭ ‬بعضهم‭ ‬من‭ ‬المخلصين‭ ‬‭ ‬،‭ ‬فيقف‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬وذاك‭ ‬وقفات‭ ‬يذكرهم‭ ‬فيها‭ ‬بالذكر‭ ‬الجميل‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬خصوصا‭ ‬اولئك‭ ‬الذين‭ ‬زاوجوا‭ ‬بين‭ ‬الحزبي‭ ‬والمهني‭ ‬،‭ ‬وعانوا‭ ‬طويلا‭ ‬من‭ ‬هيمنة‭ ‬‮«‬‭ ‬السلطة‭ ‬‮«‬‭ ‬وشراستها‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تتحول‭ ‬الى‭ ‬وحش‭ ‬بشع‭ ‬مخيف‭ ‬مع‭ ‬توالي‭ ‬الايام‭ . ‬

ويرى‭ ‬المؤلف‭ ‬ان‭ ‬الصحافة‭ ‬العراقية‭ ‬لم‭ ‬تتقدم‭ ‬مؤسسيا‭ ‬مهما‭ ‬تطورت‭ ‬كونها‭ ‬تدار‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حزبيين‭ ‬وكوادر‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالسلطة‭ ‬التي‭ ‬يهيمن‭ ‬عليها‭ ‬بالتدريج‭ : ‬زعيم‭ ‬اوحد‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬مؤسسة‭ ‬عسكريتالية‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬اوليغارية‭ ‬حزبية‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬حزب‭ ‬واحد‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬رئيس‭ ‬واحد‭ ‬يخاف‭ ‬منه‭ ‬الجميع‭ ‬خوفا‭ ‬مرعبا‭ ‬،‭ ‬وكلها‭ ‬لا‭ ‬تدرك‭ ‬معاني‭ ‬العمل‭ ‬المهني‭ ‬واخلاقياته‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬المعيار‭ ‬الوحيد‭ ‬لديها‭ ‬يتمثل‭ ‬بالدرجة‭ ‬الحزبية‭ ‬والالتزام‭ ‬الحزبي‭ – ‬كما‭ ‬يذكر‭ – . ‬لقد‭ ‬تعّرض‭ ‬المؤلف‭ ‬ايضا‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬الامن‭ ‬العامة‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬سبب‭ ‬له‭ ‬ذلك‭ ‬صدمة‭ ‬نفسية‭ ‬قاسية‭ ‬جراء‭ ‬وشايات‭ ‬حذق‭ ‬بها‭ ‬بعض‭ ‬العراقيين‭ ‬وبجدارة‭ ‬متناهية‭ . ‬مستذكرا‭ ‬اسماء‭ ‬بعض‭ ‬الخيرين‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬‭ ‬،‭ ‬وخصوصا‭ ‬الملتزمين‭ ‬بوطنيتهم‭ .. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬تبدّل‭ ‬الشعارات‭ ‬لدى‭ ‬العراقيين‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬بين‭ ‬يوم‭ ‬وليلة‭ . ‬ان‭ ‬اسوأ‭ ‬ما‭ ‬تمّ‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬وقوع‭ ‬الشيوعيين‭ ‬في‭ ‬براثن‭ ‬البعثيين‭ ‬بتأسيس‭ ‬جبهة‭ ‬سياسية‭ ‬عراقية‭ ‬واحدة‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬اجد‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬اي‭ ‬تفسير‭ ‬عقلاني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشيوعيين‭ ‬الذين‭ ‬نسوا‭ ‬بسرعة‭ ‬خصومتهم‭ ‬السياسية‭ ‬والايديولوجية‭ ‬دمويا‭ ‬مع‭ ‬البعثيين‭ ‬وراحوا‭ ‬مشاركين‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الاكراد‭ ‬والبعثيين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اية‭ ‬تيارات‭ ‬سياسية‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬فكانوا‭ ‬ان‭ ‬سلّموا‭ ‬رقابهم‭ ‬للجلاد‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬اختراقهم‭ ‬،‭ ‬وكشف‭ ‬كل‭ ‬تنظيماتهم‭ ‬وخلاياهم‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬ملاحقات‭ ‬بالكبت‭ ‬والتحقيق‭ ‬اثر‭ ‬اي‭ ‬نقد‭ ‬او‭ ‬خلاف‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬مما‭ ‬

‭ ‬جعل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬والشعراء‭ ‬والفنانين‭ ‬العراقيين‭ ( ‬وخصوصا‭ ‬اليساريين‭ ) ‬يستخدمون‭ ‬اللغة‭ ‬الايحائية‭ ‬ولغة‭ ‬الاشارة‭ ‬والرموز‭ ‬

‭ ‬،‭ ‬ولما‭ ‬تبيّن‭ ‬لهم‭ ‬ان‭ ‬الجبهة‭ ‬مشروع‭ ‬هش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لبقاء‭ ‬روح‭ ‬الكراهية‭ ‬والاحقاد‭ ‬كان‭ ‬الاوان‭ ‬قد‭ ‬فات‭ ‬مما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬المضحكة‭ ‬التي‭ ‬تعلم‭ ‬البعثيون‭ ‬كيف‭ ‬يصنعونها‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بلغاريا‭ ‬وهنغاريا‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يخنقونها‭ ‬بعد‭ ‬النيل‭ ‬من‭ ‬الخصم‭ ‬وتشويهه‭ ‬ورميه‭ ‬بعيدا

‭ ‬،‭ ‬وباساليب‭ ‬تختلف‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬اسلوب‭ ‬قطار‭ ‬الموت‭ ‬سيئ‭ ‬الذكر‭ . ‬

وليس‭ ‬الشيوعيون‭ ‬افضل‭ ‬من‭ ‬البعثيين‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬‭ ‬

،‭ ‬فلو‭ ‬تسنى‭ ‬للشيوعيين‭ ‬حكم‭ ‬العراق‭ ‬لما‭ ‬كانوا‭ ‬افضل‭ ‬من‭ ‬البعثيين‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬تنعدم‭ ‬لديهم‭ ‬معايير‭ ‬الكفاءة‭ ‬والخبرة‭ ‬والاهلية‭ ‬وتطغى‭ ‬عندهم‭ ‬ايضا‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدرجات‭ ‬الحزبية‭ ‬والولاءات‭ ‬السياسية‭ ‬والشعارات‭ ‬الايديولوجية‭ .. ‬ناهيكم‭ ‬عن‭ ‬التعصّب‭ ‬الاعمى‭ ‬للمبادئ‭ ‬التي‭ ‬حملوها‭ ‬وقت‭ ‬ذاك‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬كانت‭ ‬تجاربهم‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬1958‭ ‬–‭ ‬1963‭ ‬ابان‭ ‬حكم‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬قاسم‭ ‬فيها‭ ‬خطايا‭ ‬عديدة‭ ‬باعترافهم‭ ‬هم‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬ازدياد‭ ‬انشقاقاتهم‭ ‬الصعبة‭ . ‬لقد‭ ‬عاش‭ ‬العراق‭ ‬ابان‭ ‬العهود‭ ‬الجمهورية‭ ‬على‭ ‬النظم‭ ‬الاحادية‭ ‬والتي‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬اقصى‭ ‬مدياتها‭ ‬في‭ ‬عقدي‭ ‬الثمانينيات‭ ‬والتسعينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬،‭ ‬بحيث‭ ‬ان‭ ‬راقبنا‭ ‬تاريخ‭ ‬تلك‭ ‬النظم‭ ‬،‭ ‬وجدنا‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬الشعارات‭ ‬السياسية‭ ‬والايديولوجية‭ ‬على‭ : ‬الزعيم‭ ‬الواحد‭ ‬،‭ ‬والجمهورية‭ ‬الواحدة‭ ‬،‭ ‬والمشير‭ ‬الواحد‭ ‬،‭ ‬والتيار‭ ‬الواحد‭ ‬،‭ ‬والامة‭ ‬الواحدة‭ ‬،‭ ‬والحزب‭ ‬الواحد‭ ‬،‭ ‬والخندق‭ ‬الواحد‭ ‬،‭ ‬والشعب‭ ‬الواحد‭ ‬،‭ ‬والدين‭ ‬الواحد‭ ‬،‭ ‬والقائد‭ ‬الواحد‭ ‬،‭ ‬والمؤسس‭ ‬الواحد‭ .. ‬الخ‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬ترويج‭ ‬شعارات‭ ‬الحرية‭ ‬والاشتراكية‭ ‬والوحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬والجبهة‭ ‬والديمقراطية‭ .. ‬الخ‭ ‬من‭ ‬المصطلحات‭ ‬الرائجة‭ ‬،‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬تبقى‭ ‬في‭ ‬المخيلة‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تترجم‭ ‬الى‭ ‬الواقع‭ ‬ابدا‭ .. ‬وعليه‭ ‬،‭ ‬فان‭ ‬الجبهة‭ ‬التي‭ ‬صنعها‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬ولدت‭ ‬ميتة‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬واقعية‭ ‬وفاعلة‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاحداث‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬الشراكة‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬الثقة‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬التوازي‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدولة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تخرج‭ ‬عن‭ ‬نطاق‭ ‬منطق‭ ‬القوي‭ ‬والضعيف‭ ‬‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاحزاب‭ ‬المشاركة‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬مانشيتها‭ ‬العريض‭ ‬انها‭ ‬تقدمية‭ ‬ووطنية‭ ! ‬

الاتحاد‭ .. ‬صوت‭ ‬عراقي‭ ‬معتدل‭ ‬اغتيل‭ ‬عام‭ ‬1990‭ ‬

‭ ‬لقد‭ ‬حظيت‭ ‬باعداد‭ ‬من‭ ‬صحيفة‭ ‬الاتحاد‭ ‬المستقلة‭ ‬التي‭ ‬اصدرها‭ ‬الحمداني‭ ‬رفقة‭ ‬طاقم‭ ‬من‭ ‬المثقفين‭ ‬المستقلين‭ ‬العراقيين‭ ‬،‭ ‬فكنت‭ ‬اتابعها‭ ‬بشغف‭ ‬كبير‭ ‬،‭ ‬كونها‭ ‬انفتحت‭ ‬على‭ ‬اسماء‭ ‬من‭ ‬الاساتذة‭ ‬والشخصيات‭ ‬الرصينة‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬العراقية‭ ‬،‭ ‬وعالجت‭ ‬موضوعات‭ ‬تاريخية‭ ‬وفي‭ ‬ادب‭ ‬المذكرات‭ ‬،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التحزبات‭ ‬السياسية‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬الرعب‭ ‬مسيطرا‭ ‬على‭ ‬الموقف‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬تبلورت‭ ‬بعض‭ ‬الاصوات‭ ‬الشجاعة‭ ‬‭ ‬مع‭ ‬ممانعة‭ ‬البعض‭ ‬وتردده‭ . ‬واستطاعت‭ ‬هذه‭ ‬الصحيفة‭ ‬ان‭ ‬تخلق‭ ‬هامشا‭ ‬ثقافيا‭ ‬تمكن‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬التحرك‭ ‬عليه‭ ‬بكل‭ ‬ذكاء‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬‭ ‬الاجواء‭ ‬القاتمة‭ ‬،‭ ‬فكنا‭ ‬نقرأ‭ ‬ما‭ ‬يكتبه‭ ‬علي‭ ‬الوردي‭ ‬ومدني‭ ‬صالح‭ ‬وعبد‭ ‬القادر‭ ‬البراك‭ ‬وعبد‭ ‬الحميد‭ ‬العلوه‭ ‬جي‭ ‬ومسعود‭ ‬محمد‭ ‬وأحمد‭ ‬فوزي‭ ‬وسليم‭ ‬طه‭ ‬التكريتي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬أوراق‭ ‬مصطفى‭ ‬علي،‭ ‬أول‭ ‬وزير‭ ‬للعدل‭ ‬بعد‭ ‬انقلاب‭ ‬14‭ ‬تموز‭ / ‬يوليو‭ ‬1958‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬خليل‭ ‬كنه‭ ( ‬كان‭ ‬وزيرا‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الملكي‭ ‬ومحسوبا‭ ‬على‭ ‬نوري‭ ‬السعيد‭ ) ‬وكذلك‭ ‬أوراق‭ ‬السياسي‭ ‬الشهير‭ ‬حسين‭ ‬جميل‭. ‬ومقالات‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬الدلي‭ ‬ومذكرات‭ ‬معاذ‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ .. ‬الخ‭ ‬

ان‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬مركزية‭ ‬اعلام‭ ‬الدولة‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يمر‭ ‬من‭ ‬اية‭ ‬قناة‭ ‬سلطوية‭ ‬او‭ ‬امنية‭ ‬كان‭ ‬لابد‭ ‬ان‭ ‬يستدعى‭ ‬ليث‭ ‬الحمداني‭ ‬الى‭ ‬مديرية‭ ‬الامن‭ ‬العامة‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬ويتم‭ ‬التحقيق‭ ‬معه‭ ‬ويبلغ‭ ‬بتعليمات‭ ‬صارمة‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬‭ ‬الامن‭ ‬او‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬وتنفيذ‭ ‬اوامر‭ ‬الوزير‭ ‬لطيف‭ ‬نصيف‭ ‬جاسم‭ ‬ووكيله‭ ‬نوري‭ ‬نجم‭ ‬المرسومي‭ ! ‬وبدا‭ ‬الحمداني‭ ‬امام‭ ‬الدولة‭ ‬والمجتمع‭ ‬شخصية‭ ‬غريبة‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬انه‭ ‬فعلا‭ ‬مثير‭ ‬للاهتمام‭ ‬حسب‭ ‬الرؤية‭ ‬العراقية‭ ‬المعهودة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تفهم‭ ‬مغزى‭ ‬الحرية‭ ‬ومعنى‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬الوطن‭ ‬والادلجة‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬اتهم‭ ‬الحمداني‭ ‬انه‭ ‬اصبح‭ ‬يروّج‭ ‬للرجعيين‭ ‬من‭ ‬بقايا‭ ‬العد‭ ‬الملكي‭ ‬،‭ ‬واتهم‭ ‬انه‭ ‬غادر‭ ‬ماضيه‭ ‬الشيوعي‭ ‬ليغدو‭ ‬ليبراليا‭ ‬،‭ ‬واتهم‭ ‬انه‭ ‬يروّج‭ ‬اغكار‭ ‬بعثي‭ ‬قديم‭ ‬اسمه‭ ‬معاذ‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ .. ‬واتهم‭ ‬انه‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬البعثيين‭ ‬،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬عندما‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬طارق‭ ‬حمد‭ ‬العبدالله‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والذي‭ ‬توثقت‭ ‬علاقته‭ ‬به‭ .. ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬حتى‭ ‬تقاعده‭ ‬،‭ ‬واتهم‭ ‬انه‭ ‬اسلامي‭ ‬يروج‭ ‬لشعارات‭ ‬حزب‭ ‬الدعوة‭ .. ‬الخ‭ ‬

استطيع‭ ‬القول‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬يتلهف‭ ‬لاقتناء‭ ‬جريدة‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬وقراءتها‭ ‬ومتابعة‭ ‬منشوراتها‭ ‬هو‭ ‬بالتأكيد‭ ‬من‭ ‬المثقفين‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬مواقفهم‭ ‬المعارضة‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬وكلهم‭ ‬من‭ ‬المستقلين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬ان‭ ‬يفصحوا‭ ‬عن‭ ‬مواقفهم‭ ‬الفكرية‭ ‬والسياسية‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الحاكم‭ ‬علنا‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬وحدتهم‭ ‬جريدة‭ ‬الاتحاد‭ ‬ومضامينها‭ . ‬وعليه‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬كبرت‭ ‬جريدة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وقوي‭ ‬تأثيرها‭ ‬،‭ ‬فكان‭ ‬الحمداني‭ ‬يأمل‭ ‬ان‭ ‬يحولها‭ ‬الى‭ ‬دار‭ ‬نشر‭ ‬،‭ ‬اي‭ ‬الى‭ ‬مؤسسة‭ ‬اكبر‭ ‬وهو‭ ‬طموح‭ ‬وجد‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬طارق‭ ‬حمد‭ ‬العبد‭ ‬الله‭ .‬‭. ‬وفعلا‭ ‬نشر‭ ‬ت‭ ‬الاتحاد‭ ‬بعض‭ ‬الكتب‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تدم‭ ‬سيرورة‭ ‬التقدم‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬توقفت‭ ‬الاتحاد‭ ‬نهائيا‭ ‬بعد‭ ‬اجتياح‭ ‬العراق‭ ‬للكويت‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬آب‭ / ‬أغسطس‭ ‬1990‭ ‬،‭ ‬وتم‭ ‬دمج‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬بالتصنيع‭ ‬العسكري،‭ ‬وتم‭ ‬اختيار‭ ‬ليث‭ ‬الحمداني‭ ‬مديراً‭ ‬للإعلام‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مدراء‭ ‬إعلام‭ ‬الوزارات‭ ‬المندمجة،‭ ‬اذ‭ ‬اعجب‭ ‬به‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬ضمن‭ ‬صراع‭ ‬الاخير‭ ‬مع‭ ‬لطيف‭ ‬نصيف‭ ‬جاسم‭ ‬،‭ ‬وصدر‭ ‬حينها‭ ‬لجريدة‭ ‬الاتحاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ملحق‭ (‬الدنيا‭) ‬و‭ (‬الفلقة‭)‬،‭ ‬وعدد‭ ‬خاص‭ ‬يومي‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬الأول‭ ‬للتصنيع‭ ‬العسكري‭. ‬

تجربته‭ ‬مع‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬

بعد‭ ‬ان‭ ‬غادرت‭ ‬الاتحاد‭ ‬الى‭ ‬مثواها‭ ‬الاخير‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬عز‭ ‬شبابها‭ ‬جراء‭ ‬ذلك‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬قصم‭ ‬ظهر‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬لم‭ ‬يهدأ‭ ‬الاخ‭ ‬الحمداني‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬عاشق‭ ‬لمهنته‭ ‬الصحفية‭ ‬،‭ ‬فكان‭ ‬أن‭ ‬اصدر‭ ‬خمسة‭ ‬أعداد‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬الحضارة،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬انفاسها‭ ‬الحياة‭ .. ‬ومن‭ ‬الغرابة‭ ‬ان‭ ‬يعمل‭ ‬الرجل‭ ‬مع‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اصبح‭ ‬الاخير‭ ‬وزيرا‭ ‬للتصنيع‭ ‬العسكري‭ ‬واندمجت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬لتغدو‭ ‬مؤسسة‭ ‬عسكريتارية‭ ‬،‭ ‬ويغدو‭ ‬ليث‭ ‬الحمداني‭ ‬الاعلامي‭ ‬المثقف‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسة‭ ‬وانظمتها‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬شخص‭ ‬جاهل‭ ‬مثل‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬الذي‭ ‬اصبح‭ ‬بقدرة‭ ‬قادر‭ ‬يحمل‭ ‬رتبة‭ ‬عسكرية‭ ‬عليا‭ ‬ويتبوأ‭ ‬مناصب‭ ‬عليا‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬،‭ ‬وكم‭ ‬كنت‭ ‬اتمنى‭ ‬على‭ ‬الاخ‭ ‬ليث‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬ناقدا‭ ‬ومفككا‭ ‬للصيغة‭ ‬التي‭ ‬اضحى‭ ‬عليها‭ ‬العراق‭ ‬ابان‭ ‬التسعينيات‭ ‬،‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬هزيمة‭ ‬1991‭ ‬وما‭ ‬جرى‭ ‬من‭ ‬انهيارات‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المؤسسات‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتغير‭ ‬في‭ ‬الاخلاقيات‭ ‬السائدة‭ .. ‬لقد‭ ‬سأل‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬ليث‭ ‬الحمداني‭ ‬عن‭ ‬وزراء‭ ‬الصناعة‭ ‬الذين‭ ‬تعاقبوا‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬عمل‭ ‬معهم‭ ‬الحمداني‭ ‬من‭ ‬قريب‭ ‬ومن‭ ‬بعيد‭ ‬،‭ ‬فكان‭ ‬الجواب‭ : ‬طه‭ ‬الجزرواي‭ ‬وفليح‭ ‬حسن‭ ‬الجاسم‭ ‬وناجح‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬ومحمد‭ ‬عايش‭ ‬وطاهر‭ ‬توفيق‭ ‬العاني‭ ‬وطارق‭ ‬حمد‭ ‬العبد‭ ‬الله‭ ‬وقاسم‭ ‬العريبي‭ ‬وحاتم‭ ‬عبد‭ ‬الرشيد‭ .. ‬ويسأله‭ ‬عن‭ ‬تقييمه‭ ‬لهم‭ ‬واحدا‭ ‬واحدا‭ ‬،‭ ‬ويخالفه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬قد‭ ‬استند‭ ‬على‭ ‬غيره‭ ‬في‭ ‬تقييمه‭ ‬هؤلاء‭ ‬واغلبهم‭ ‬لا‭ ‬‭ ‬يفقه‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬شيئا‭ ‬،‭ ‬فهم‭ ‬لا‭ ‬يختلفون‭ ‬عن‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬شيئ‭ ‬من‭ ‬الاشياء‭ ! ‬وقد‭ ‬عمل‭ ‬الحمداني‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬عامر‭ ‬السعدي‭ ‬والوكيل‭ ‬الثاني‭ ‬عامر‭ ‬العبيدي‭ ‬ويشيد‭ ‬بهما‭ ‬وباخلاقهما‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬يعتمد‭ ‬عليهما‭ ‬اعتمادا‭ ‬كبيرا‭ ‬ويصغي‭ ‬لهما‭ ‬طويلا‭ . ‬توثقت‭ ‬علاقة‭ ‬الحمداني‭ ‬بالوزير‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬،‭ ‬ويكتب‭ ‬انه‭ ‬تعامل‭ ‬معه‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين‭ ‬،‭ ‬ولكنه‭ ‬يسجل‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬الرجل‭ ‬‮«‬‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬توجّه‭ ‬طائفي‭ ‬أو‭ ‬عرقي‭ ‬أو‭ ‬انحياز‭ ‬حزبي‭. ‬والأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إنه‭ ‬لمس‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬كراهية‭ ‬واضحة‭ ‬لبعض‭ ‬التكارتة‭ ‬ومنهم‭ ‬خيرالله‭ ‬طلفاح‭ ‬‮«‬‭ . ‬وسواء‭ ‬كان‭ ‬‭ ‬ذلك‭ ‬ام‭ ‬لا‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬الشخص‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬الخطأ‭ ‬والزمان‭ ‬الخطأ‭ ‬،‭ ‬وليس‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬عدي‭ ‬ام‭ ‬مع‭ ‬خير‭ ‬الله‭ ‬طلفاح‭ ‬،‭ ‬سيصبح‭ ‬هو‭ ‬الافضل‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬انهم‭ ‬قد‭ ‬اتهموه‭ ‬بالطائفية‭ ‬وجعلوه‭ ‬ساقطا‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬لا‭ ‬حق‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬تبوأ‭ ‬المناصب‭ ‬العليا‭ ‬،‭ ‬وكلنا‭ ‬يعرف‭ ‬كيف‭ ‬كان‭ ‬يصول‭ ‬ويجول‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بين‭ ‬1987‭- ‬1995‭ ‬،‭ ‬وكيف‭ ‬كان‭ ‬يعامل‭ ‬العراقيين‭ ‬،‭ ‬واقول‭ ‬بأن‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬توجهاته‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬ليس‭ ‬الرجل‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬المناسب‭ ‬ابدا‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬سيبقى‭ ‬التاريخ‭ ‬يتساءل‭ : ‬بأي‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬يمنح‭ ‬رتبة‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬؟‭ .. ‬ويستدعي‭ ‬ليث‭ ‬الحمداني‭ ‬معاناته‭ ‬معه‭ ‬وضغوطاته‭ ‬عليه‭ ‬وحرمانه‭ ‬من‭ ‬التقاعد‭ ‬بعد‭ ‬محاولته‭ ‬التوسّط‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬فقال‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ : ‬‮«‬‭ ‬لن‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدائرة‭ ‬إلاّ‭ ‬حين‭ ‬نقرر‭ ‬نحن‮»‬‭. ‬

يحكي‭ ‬لنا‭ ‬ليث‭ ‬الحمداني‭ ‬عن‭ ‬شخصية‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬اسمه‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬يحمل‭ ‬نفسية‭ ‬قلقة،‭ ‬وله‭ ‬مزاجه‭ ‬الحاد‭ ‬اذ‭ ‬لا‭ ‬مانع‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬معاقبة‭ ‬اقرب‭ ‬الناس‭ ‬اليه‭ .. ‬وله‭ ‬تصرفات‭ ‬استفزازية‭ ‬سمجة‭ ‬مع‭ ‬الاطراف‭ ‬الدولية‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬لا‭ ‬يدرك‭ ‬حجمه‭ ‬لا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ولا‭ ‬امام‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬كان‭ ‬يترجم‭ ‬ما‭ ‬منحه‭ ‬سيده‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬تفوق‭ ‬اي‭ ‬وزير‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬عدنان‭ ‬خير‭ ‬اللة‭ ‬‭ .. ‬كان‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬يستخف‭ ‬بشخصيات‭ ‬لها‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مثل‭ ‬بريماكوف‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬له‭ ‬زياراته‭ ‬المكوكية‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وعندما‭ ‬ذكر‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الاخير‭ : ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬تريد‭ ‬تدمير‭ ‬العراق،‭ ‬اجابه‭ ‬بانفعال‭ ‬صبياني‭ : ‬‮«‬‭ ‬لتدخل‭ ‬أمريكا‭ ‬الحرب‭ ‬وسترى‭ …‬‮»‬‭ ‬ولم‭ ‬يكتفِ‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬الجواب‭ ‬التافه‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬استطرد‭ ‬قائلا‭ ‬له‭ ‬باستخفاف‭ : ‬‮«‬‭ … ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أطلبه‭ ‬منكم‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تطلبوا‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬إذا‭ ‬بدأت‭ ‬الحرب‮»‬‭ !! ‬هكذا‭ ‬يجيب‭ ‬هذا‭ ‬المسؤول‭ ‬العراقي‭ ‬المتعجرف‭ ‬الموفد‭ ‬السوفييتي‭ ‬وقت‭ ‬ذاك‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬يختزل‭ ‬مصير‭ ‬العراق‭ ‬وشعبه‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الكلمات‭ ‬الرعناء‭ ! ‬وكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬ان‭ ‬سحقت‭ ‬اميركا‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬العراق‭ ‬سحقا‭ ‬بالوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬انسانا‭ ‬جاهلا‭ ‬مضطربا‭ ‬وليس‭ ‬له‭ ‬استقراره‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬يمتلك‭ ‬اي‭ ‬حد‭ ‬ادنى‭ ‬من‭ ‬الثقافة‭ ‬السياسية‭ ‬او‭ ‬الثقافة‭ ‬العامة‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يمثّل‭ ‬التفاهة‭ ‬الريفية‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬اي‭ ‬سلوك‭ ‬اجتماعي‭ ‬حضري‭ ‬له‭ ‬مرونته‭ ‬وتقديره‭ ‬لابناء‭ ‬المجتمع‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬لم‭ ‬يدرك‭ ‬هو‭ ‬وامثاله‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الذين‭ ‬حكموا‭ ‬العراق‭ ‬تنوع‭ ‬العراقيين‭ ‬المدهش‭ ‬والمعقد‭ ‬جدا‭ .. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬اي‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬افراد‭ ‬العائلة‭ ‬الحاكمة‭ ‬بافضل‭ ‬منه‭ .. ‬ولقد‭ ‬توضحّت‭ ‬تفاهته‭ ‬بشكل‭ ‬اكبر‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬يوم‭ ‬هرب‭ ‬الى‭ ‬الاردن‭ ‬جراء‭ ‬خلاف‭ ‬عائلي‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحفي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬عمان‭ ‬يوم‭ ‬8‭ / ‬8‭ / ‬1995‭ .. ‬ولكن‭ ‬يسجل‭ ‬الاخ‭ ‬ليث‭ ‬الحمداني‭ ‬صفحة‭ ‬عن‭ ‬جهود‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬اصلاح‭ ‬ما‭ ‬دمرته‭ ‬الحرب‭ ‬عام‭ ‬1991‭ ‬،‭ ‬وخصوصا‭ ‬الجسور‭ ‬والطرقات‭ ‬وبعض‭ ‬المنشآت‭ ‬المدمرة‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬يحكي‭ ‬باسم‭ ‬سيده‭ ‬ويتوعد‭ ‬باسمه‭ ‬ويعاقب‭ ‬باسمه‭ ‬ويكافئ‭ ‬باسمه‭ .. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬حملة‭ ‬تحرير‭ ‬الكويت‭ ‬عام‭ ‬1991‭ ‬هزيمة‭ ‬منكرة‭ ‬للجيش‭ ‬العراقي‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬شديد‭ ‬لكل‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬43‭ ‬يوما‭ . ‬يقول‭ ‬ليث‭ ‬الحمداني‭ : ‬‮«‬‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬اندلعت‭ ‬الانتفاضة‭ ‬الشعبية‭ ‬العفوية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬محافظات‭ ‬الجنوب‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬سارعت‭ ‬الحركات‭ ‬والاحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬الموالية‭ ‬لايران‭ ‬لاحتوائها‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ادخلت‭ ‬عناصرها‭ ‬من‭ ‬ايران‭ . ‬وقد‭ ‬ادت‭ ‬الشعارات‭ ‬وصور‭ ‬الخميني‭ ‬التي‭ ‬رفعتها‭ ‬تلك‭ ‬الاحزاب‭ ‬الى‭ ‬فشل‭ ‬الانتفاضة‭ ‬وتسهيل‭ ‬قمعها‭ . ‬وكنا‭ ‬نسمع‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬قد‭ ‬كلف‭ ‬باحد‭ ‬القواطع‭ ‬لقمع‭ ‬الانتفاضة‮»‬‭.‬

اية‭ ‬نهضة‭ ‬صناعية‭ ‬عراقية‭ ‬ابان‭ ‬السبعينيات‭ ‬والثمانينيات‭ ‬؟‭ ‬

اختلف‭ ‬نسبيا‭ ‬مع‭ ‬عبارة‭ ‬تقول‭ ‬عن‭ ‬سنوات‭ ‬السبعينات‭ ‬والثمانينات،‭ ‬‮«‬‭ ‬ان‭ ‬البلاد‭ ‬شهدت‭ ‬خلالها‭ ‬نهضة‭ ‬صناعية‭ ‬لا‭ ‬ينكرها‭ ‬سوى‭ ‬جاهل‭ ‬أو‭ ‬مؤدلج‭ .. ‬‮«‬‭ ! ‬ربما‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬صناعات‭ ‬عراقية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المذكورة‭ ‬،‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬الحجم‭ ‬الحقيقي‭ ‬للعراق‭ ‬وموارده‭ ‬وسكانه‭ ‬،‭ ‬وربما‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬ثورة‭ ‬صناعية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نظام‭ ‬سياسي‭ ‬اخر‭ ‬،‭ ‬فمن‭ ‬يمنحها‭ ‬حقها‭ ‬الطبيعي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬وصفه‭ ‬بجاهل‭ ‬او‭ ‬مؤدلج‭ ‬؟؟‭ ‬ان‭ ‬بلدا‭ ‬غنيا‭ ‬بثرواته‭ ‬المادية‭ ‬والبشرية‭ ‬وابداعات‭ ‬ابنائه‭ ‬المتنوعة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬حاله‭ ‬كالذي‭ ‬عاشه‭ ‬السكان‭ ‬وقت‭ ‬ذاك‭ ! ‬وان‭ ‬بلادا‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬فيها‭ ‬شيئا‭ ‬عن‭ ‬ميزانيتها‭ ‬ومداخيلها‭ ‬ونفقاتها‭ ‬،‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬نهضة‭ ‬حقيقية‭ .. ‬وان‭ ‬بلادا‭ ‬انخفضت‭ ‬فيها‭ ‬منتجاتها‭ ‬الزراعية‭ ‬،‭ ‬وبدأت‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الاستيرادات‭ ‬لموادها‭ ‬الغذائية‭ ‬فهي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تعيش‭ ‬اية‭ ‬تجربة‭ ‬نهضوية‭ ! ‬وان‭ ‬بلادا‭ ‬عاشت‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬في‭ ‬ازمات‭ ‬وشح‭ ‬مواد‭ ‬ومصنعات‭ ‬لهذه‭ ‬الحاجة‭ ‬الضرورية‭ ‬او‭ ‬تلك‭ ‬،‭ ‬وربما‭ ‬كانت‭ ‬مفتعلة‭ ‬،‭ ‬فهي‭ ‬لم‭ ‬تعش‭ ‬اية‭ ‬تجربة‭ ‬نهضوية‭ ! ‬وان‭ ‬بلادا‭ ‬كان‭ ‬نظامها‭ ‬السياسي‭ ‬نفسه‭ ‬يعلن‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬الانتاجية‭ ‬ويعالج‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬السبعينيات‭ ‬‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬شهور‭ ‬وكانت‭ ‬كل‭ ‬النقاشات‭ ‬تعرض‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزيون‭ ‬بادارة‭ ‬من‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬نفسه‭ ‬وكم‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬حجم‭ ‬الاخطاء‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬وغباء‭ ‬التخطيط‭ ‬والخلل‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصناعية‭ ‬وغيرها‭ .. ‬فهي‭ ‬بلاد‭ ‬لم‭ ‬تعش‭ ‬اية‭ ‬تجربة‭ ‬نهضوية‭ ! ‬اما‭ ‬ابان‭ ‬الحرب‭ ‬العراقية‭ ‬الايرانية‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬تقدمّت‭ ‬الصناعة‭ ‬العسكرية‭ ‬قليلا‭ ‬بفعل‭ ‬تأثير‭ ‬الحرب‭ ‬وضروراتها‭ ‬ومطالبها‭ .. ‬

تحليل‭ ‬التناقضات‭ ‬العراقية‭ ‬

يسود‭ ‬فهم‭ ‬واسع‭ ‬عند‭ ‬العراقيين‭ ‬اليوم‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬ابان‭ ‬السبعينيات‭ ‬نهضة‭ ‬حقيقية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصناعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اي‭ ‬ادراك‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬النهضة‭ ‬الحقيقية‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬مع‭ ‬مشروعات‭ ‬مجلس‭ ‬الاعمار‭ ‬منذ‭ ‬الخمسينيات‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬خطط‭ ‬لمشروعات‭ ‬كبرى‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬نفذ‭ ‬في‭ ‬الستينيات‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينفذ‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ .. ‬وبما‭ ‬ان‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قائمة‭ ‬منذ‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬قبل‭ ‬1972‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬تقادمت‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬وخصوصا‭ ‬مشاريع‭ ‬مجلس‭ ‬الاعمار‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬ادخلت‭ ‬للعراق‭ ‬صناعات‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬مثل‭ (‬الحديد‭ ‬والصلب‭) ‬و‭(‬الاسمدة‭ ‬الكيمياوية‭) ‬و‭(‬الورق‭) ‬و‭ ( ‬الادوية‭ ) ‬و‭ ‬صناعة‭ ‬السكر‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الغزل‭ ‬والنسيج‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬صناعة‭ ‬الاطارات‭ ‬وبعض‭ ‬الصناعات‭ ‬البتروكيمياوية‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬شهدت‭ ‬السبعينيات‭ ‬انخفاضا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الانتاجية‭ ‬،‭ ‬فكان‭ ‬ان‭ ‬عقد‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬قيادة‭ ‬الثورة‭ ‬ندوات‭ ‬كانت‭ ‬تعرض‭ ‬تلفزيونيا‭ ‬على‭ ‬الملأ‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬لمعالجة‭ ‬الخلل‭ ‬والخروقات‭ ‬والضعف‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬انخفض‭ ‬المنتوج‭ ‬الزراعي‭ ‬وحاقت‭ ‬بالعراق‭ ‬ازمات‭ ‬متعددة‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالبزل‭ ‬،‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسياسات‭ ‬الخاطئة‭ ‬التي‭ ‬اتبعت‭ ‬اثر‭ ‬قرارات‭ ‬الاصلاح‭ ‬الزراعي‭ ‬بكل‭ ‬اخطائها‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬عهدي‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬قاسم‭ ‬والبعثيين‭ ‬ناهيكم‭ ‬عن‭ ‬القرارات‭ ‬الاشتراكية‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬على‭ ‬عهد‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬عارف‭ ‬والتي‭ ‬قتلت‭ ‬الروح‭ ‬الانتاجية‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ .. ‬وكلها‭ ‬انعكست‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬،‭ ‬فالسبعينيات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مرحلة‭ ‬ازدهار‭ ‬كالتي‭ ‬يتصورها‭ ‬البعض‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬مهدت‭ ‬لمرحلة‭ ‬‭ ‬الثمانينيات‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬الحرب‭ ‬العراقية‭ ‬الايرانية‭ ‬بكل‭ ‬قسوتها‭ ‬المدمرة‭ ‬للمجتمع‭ ‬وتأثيرها‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬الصناعة‭ ‬والزراعة‭ ‬والتي‭ ‬اختتمت‭ ‬بغزو‭ ‬الكويت‭ ‬1990‭ ‬لكي‭ ‬يفرض‭ ‬الحصار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬ابان‭ ‬عقد‭ ‬التسعينيات‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬نتائج‭ ‬سياسات‭ ‬العزلة‭ ‬بتأثير‭ ‬الحصار‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬تضرب‭ ‬اطنابها‭ ‬قبل‭ ‬العام‭ ‬1990‭ . ‬لقد‭ ‬دمر‭ ‬الحصار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬امكانات‭ ‬العراق‭ ‬البنيوية‭ ‬تماما‭ ‬وافقر‭ ‬الناس‭ ‬وسحق‭ ‬الطبقة‭ ‬العاملة‭ ‬وضمور‭ ‬الطبقة‭ ‬الوسطى‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2003‭ ‬اذ‭ ‬تكلل‭ ‬بالاحتلال‭ ‬وسقوط‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬،‭ ‬فكان‭ ‬ان‭ ‬نهب‭ ‬العراق‭ ‬وسحق‭ ‬سحقا‭ ‬،‭ ‬وتبعثر‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تبقّى‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬موجودات‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬تمت‭ ‬سرقتها‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الاولى‭ ‬للاحتلال‭ ‬وبيعت‭ ‬لايران‭ . ‬لقد‭ ‬بقي‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬عهد‭ ‬احمد‭ ‬حسن‭ ‬البكر‭ ‬ابان‭ ‬السبعينيات‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الازمات‭ ‬ورهبة‭ ‬النظام‭ ‬الحاكم‭ ‬والقسوة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬النهاية‭ ‬بصور‭ ‬بشعة‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬زمن‭ ‬ناظم‭ ‬كزار‭ ‬ومن‭ ‬بعده‭ ‬،‭ ‬واحداث‭ ‬الرعب‭ ‬،‭ ‬وانفلات‭ ‬امر‭ ‬الجبهة‭ ‬الوطنية‭ ‬القومية‭ ‬التقدمية‭ ‬مع‭ ‬الشيوعيين‭ ‬والاكراد‭ ‬يعيش‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬تشكيلات‭ ‬الصناعات‭ ‬العراقية‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬رقما‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬الحاجة‭ ‬المحلية‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬ومنها‭ ‬منتجات‭ ‬الادوية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬والسكر‭ ‬‭ ‬وبعض‭ ‬المنتوجات‭ .. ‬اما‭ ‬التصنيع‭ ‬العسكري‭ ‬فقد‭ ‬بنى‭ ‬قاعدة‭ ‬للصناعات‭ ‬الثقيلة‭ ‬بمساعدة‭ ‬كبريات‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وهذا‭ ‬القطاع‭ ‬تم‭ ‬نهب‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬شركاته‭ ‬وهربت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الشمال‭ ‬الى‭ ‬ايران‭ .. ‬

جعفر‭ ‬ضياء‭ ‬جعفر

‭ ‬ويشهد‭ ‬كل‭ ‬الاحياء‭ ‬ان‭ ‬خبرات‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬ومشروعات‭ ‬الري‭ ‬والنفط‭ ‬مثلا‭ ‬قد‭ ‬ساهمت‭ ‬ابان‭ ‬التسعينيات‭ ‬في‭ ‬ترميم‭ ‬الجسور‭ ‬والطرق‭ ‬والبنايات‭ ‬والسدود‭ ‬والمحطات‭ ‬للماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والتلفونات‭ ‬والاتصالات‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬احتوى‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬ذكية‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬الاكفاء‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬واسعة‭ ‬لتحديث‭ ‬المحطات‭ ‬والشبكات‭ ‬الكهربائية‭ ‬واجري‭ ‬مسح‭ ‬شامل‭ ‬للكهرباء‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بخبرات‭ ‬عراقية‭ ‬وباشراف‭ ‬جعفر‭ ‬ضياء‭ ‬جعفر‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬للاسف‭ ‬دخول‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬للكويت‭ ‬اجهض‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ .. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬ارادة‭ ‬عراقية‭ ‬اجتماعية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬البلاد‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬الحديد‭ ‬والصلب‭ ‬في‭ ‬خور‭ ‬الزبير‭ ‬لم‭ ‬يفشل‭ ‬،‭ ‬ولكنه‭ ‬دمر‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬مشروعات‭ ‬الاسكندرية‭ ‬،‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬أساسا‭ ‬لصناعة‭ ‬السيارات‭ ‬وكان‭ ‬المؤلف‭ ‬الاستاذ‭ ‬الحمداني‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬مباحثات‭ ‬سبقت‭ ‬اجتياح‭ ‬الكويت‭ ‬وكانت‭ ‬باشراف‭ ‬كوادر‭ ‬عراقية‭ ‬منهم‭ ‬د‭. ‬براق‭ ‬سعيد‭ ‬يحيي‭ ‬،‭ ‬ولكنها‭ ‬خطط‭ ‬ومشروعات‭ ‬ضاعت‭ ‬بعد‭ ‬غزو‭ ‬الكويت‭ ‬عام‭ ‬1990‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬كفاءآت‭ ‬هندسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬وفنية‭ ‬هائلة‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬للاسف‭ ‬الشديد‭ ‬قتل‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬وهجر‭ ‬من‭ ‬هجر‭ ‬،‭ ‬وسحق‭ ‬من‭ ‬سحق‭ ‬ليغدو‭ ‬البلد‭ ‬مباحا‭ ‬لكل‭ ‬السارقين‭ ‬والساقطين‭ ‬والحاقدين‭ ‬والرعاع‭ ‬والدخلاء‭ .. ‬الخ‭ ‬

نعم‭ ‬،‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نعترف‭ ‬بأن‭ ‬منجزات‭ ‬العراقيين‭ ‬كهيئة‭ ‬اجتماعية‭ ‬حضرية‭ ‬ذكية‭ ‬وعاملة‭ ‬هي‭ ‬اقوى‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المآسي‭ ‬التي‭ ‬صنعتها‭ ‬العهود‭ ‬السياسية‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬منجزات‭ ‬كمية‭ ‬وبنيوية‭ ‬لا‭ ‬يتمثلها‭ ‬عهد‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬العهود‭ ‬السياسية‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬كان‭ ‬اساس‭ ‬بناء‭ ‬العراق‭ ‬قويا‭ ‬منذ‭ ‬بداياته‭ . ‬وعليه‭ ‬،‭ ‬فاننا‭ ‬نعترف‭ ‬ان‭ ‬المهندسين‭ ‬العراقيين‭ ‬كانوا‭ ‬افذاذا‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬جسور‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قياسي‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬السدود‭ ‬والصناعة‭ ‬العسكرية‭ ‬وكان‭ ‬المجتمع‭ ‬العراقي‭ ‬زاخرا‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬بنخبه‭ ‬وطواقمه‭ ‬من‭ ‬المع‭ ‬القضاة‭ ‬والاطباء‭ ‬والمهندسين‭ ‬والفنيين‭ ‬والخبراء‭ ‬والاساتذة‭ ‬الاكاديميين‭ ‬والقادة‭ ‬والطيارين‭ ‬العسكريين‭ .. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬كوادره‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ( ‬الذين‭ ‬انخفض‭ ‬مستوى‭ ‬ادائهم‭ ‬في‭ ‬التسعينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ) ‬،‭ ‬اذ‭ ‬كانت‭ ‬الحروب‭ ‬قد‭ ‬سحقت‭ ‬الناس‭ ‬والحصارات‭ ‬جعلتهم‭ ‬يجوعون‭ ‬والحياة‭ ‬النقابية‭ ‬بقيت‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬الملغاة‭ ‬والعاصمة‭ ‬وكل‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مجاري‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1991‭ ‬،‭ ‬وارجع‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬1991‭ .. ‬بقي‭ ‬العراقيون‭ ‬في‭ ‬اجزاء‭ ‬ومدن‭ ‬حيوية‭ ‬عراقية‭ ‬عديدة‭ ‬بلا‭ ‬كهرباء‭ ‬ولا‭ ‬طاقة‭ ‬اذ‭ ‬تنقطع‭ ‬الكهرباء‭ ‬لاكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬ساعة‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬مثلا‭ ‬،‭ ‬وبقيت‭ ‬بغداد‭ ‬العاصمة‭ ‬تنعم‭ ‬بها‭ ‬كونها‭ ‬عاصمة‭ ‬البلاد‭ !! ‬وعليه‭ ‬،‭ ‬اقول‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬ثورة‭ ‬صناعية‭ ‬عراقية‭ ‬حقيقية‭ ‬والصناعة‭ ‬لا‭ ‬تنمو‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬احوال‭ ‬مستقرة‭ ‬لوجدنا‭ ‬طبقة‭ ‬عمالية‭ ‬عراقية‭ ‬عريضة‭ ‬،‭ ‬وانتاجات‭ ‬عراقية‭ ‬صالحة‭ ‬للاستهلاك‭ ‬والتصدير‭ ‬،‭ ‬ولما‭ ‬فنيت‭ ‬الطبقة‭ ‬المتوسطة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وهي‭ ‬عماد‭ ‬الدولة‭ .. ‬ولوجدنا‭ ‬البلاد‭ ‬لا‭ ‬تتأثر‭ ‬بتصدير‭ ‬النفط‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬غدا‭ ‬العراق‭ ‬بلدا‭ ‬ريعيا‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬الا‭ ‬النفط‭ .. ‬ولوجدنا‭ ‬حجم‭ ‬الواردات‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬ثورته‭ ‬الصناعية‭ ‬وثورته‭ ‬الزراعية‭ ‬ولوجدنا‭ ‬مشروعات‭ ‬العراق‭ ‬الكبرى‭ ‬الاروائية‭ ‬قد‭ ‬اتت‭ ‬اكلها‭ ‬،‭ ‬وغدا‭ ‬العراق‭ ‬اعظم‭ ‬بلد‭ ‬زراعي‭ ‬منتج‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬‭ .. ‬وبقدر‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬الحروب‭ ‬وقساوتها‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬انهيار‭ ‬تقدم‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬كان‭ ‬النفط‭ ‬عاملا‭ ‬مضادا‭ ‬لتقدم‭ ‬العراقيين‭ ‬،‭ ‬وسببا‭ ‬في‭ ‬فجائعهم‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬المريرة‭ . ‬فهل‭ ‬كانت‭ ‬مصانع‭ ‬العراق‭ ‬تزود‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬ابان‭ ‬عقدي‭ ‬الثمانينيات‭ ‬والتسعينيات‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم‭ ‬؟؟‭ ‬نعم‭ ‬،‭ ‬نجح‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬صناعاته‭ ‬العسكرية‭ ‬والبترولية‭ ‬وفي‭ ‬الادوية‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬الحديد‭ ‬والصلب‭ ‬قد‭ ‬فشل‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الاسكندرية‭ .. ‬الصناعات‭ ‬الزجاجية‭ ‬قد‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬الانبار‭ .. ‬صناعات‭ ‬التعليب‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬وكربلاء‭ .. ‬وقد‭ ‬استمرت‭ ‬بعض‭ ‬المصانع‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬مجلس‭ ‬الاعمار‭ ‬في‭ ‬الخمسينيات‭ ‬قد‭ ‬قام‭ ‬بتأسيسها‭ .. ‬

عوامل‭ ‬الانهيار

‭ ‬‭ ‬لقد‭ ‬اضرت‭ ‬التمردات‭ ‬الداخلية‭ ‬،‭ ‬والحروب‭ ‬الاقليمية‭ ‬المزمنة‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬وغيرت‭ ‬مسيرته‭ ‬التاريخية‭ ‬سياسيا‭ ‬واقتصاديا‭ ‬واجتماعيا‭ ‬وثقافيا‭ .. ‬وقد‭ ‬تراخت‭ ‬القوى‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬العراقي‭ ‬كثيرا‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬المجتمع‭ ‬الذي‭ ‬تعب‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تماسكه‭ ‬وتهذيبه‭ ‬ووحدته‭ ‬الرجال‭ ‬البناة‭ ‬من‭ ‬المؤسسين‭ ‬الاوائل‭ .. ‬لقد‭ ‬ضعف‭ ‬العراق‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مؤسساته‭ ‬،‭ ‬وتراجعت‭ ‬قوته‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬يمثل‭ ‬قوة‭ ‬اعتبارية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬ثقله‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬،‭ ‬فبات‭ ‬هزيلا‭ ‬ومتهما‭ ‬ومعتديا‭ ‬ومورست‭ ‬ضده‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬،‭ ‬ففرض‭ ‬عليه‭ ‬الحصار‭ ‬باسلوب‭ ‬وحشي‭ ‬قاسي‭ ‬تأذى‭ ‬منه‭ ‬شعب‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬الحاكمة‭ ‬،‭ ‬وطبقت‭ ‬عليه‭ ‬قرارات‭ ‬العقوبات‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬العام‭ ‬2003‭ ‬لتسهل‭ ‬عملية‭ ‬احتلاله‭ ‬حيث‭ ‬دمّر‭ ‬تدميرا‭ ‬كاسحا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬دمرت‭ ‬بنيته‭ ‬التحتية‭ ‬عام‭ ‬1991‭ ‬،‭ ‬وسحقت‭ ‬قيمة‭ ‬الدينار‭ ‬العراقي‭ ‬وارجعوه‭ – ‬كما‭ ‬قالوا‭ ‬في‭ ‬تهديداتهم‭ ‬–‭ ‬ليعيش‭ ‬لما‭ ‬قبل‭ ‬عصر‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ .. ‬وخلال‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬نزحت‭ ‬الالاف‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬العراقية‭ ‬وهربت‭ ‬نحو‭ ‬الشتات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تزل‭ ‬عملية‭ ‬استئصال‭ ‬البنية‭ ‬الفوقية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬بعد‭ ‬هيمنة‭ ‬طبقة‭ ‬سياسية‭ ‬هزيلة‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬البلاد‭ ‬وهي‭ ‬تمثل‭ ‬احزابا‭ ‬دينية‭ ‬وطائفية‭ ‬،‭ ‬فزاد‭ ‬الفساد‭ ‬وتفكك‭ ‬المجتمع‭ ‬،‭ ‬وغابت‭ ‬قيمه‭ ‬وحلت‭ ‬الانقسامات‭ ‬وتغلبت‭ ‬الطائفية‭ ‬واخترقت‭ ‬‭ ‬قوى‭ ‬الارهاب‭ ‬كل‭ ‬العراق‭ .. ‬

‭ ‬وعليه‭ ‬،‭ ‬يعد‭ ‬العراق‭ ‬اليوم‭ ‬بلدا‭ ‬كسيحا‭ ‬لا‭ ‬يقوى‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬ويمتلأ‭ ‬بالطفيليين‭ ‬والسراق‭ ‬والانقساميين‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬غابت‭ ‬المقاييس‭ ‬الوطنية‭ ‬منه‭ ‬،‭ ‬وازدحم‭ ‬بالجهلة‭ ‬والمشوهين‭ ‬وضعاف‭ ‬الاخلاق‭ ‬والنفوس‭ .. ‬وغدا‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬هذي‭ ‬السنين‭ ‬لا‭ ‬يقوى‭ ‬على‭ ‬العيش‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ما‭ ‬يستورد‭ ‬من‭ ‬غذاء‭ ‬ودواء‭ ‬والبسة‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يحتاجه‭ ‬الناس‭ .. ‬وانا‭ ‬اقول‭ ‬بأن‭ ‬العراقيين‭ ‬انفسهم‭ ‬قد‭ ‬جنوا‭ ‬على‭ ‬انفسهم‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬استثني‭ ‬اي‭ ‬عهد‭ ‬سياسي‭ ‬من‭ ‬العهود‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬ما‭ ‬ارتكب‭ ‬من‭ ‬اخطاء‭ ‬وما‭ ‬مورس‭ ‬من‭ ‬خطايا‭ ‬بحق‭ ‬المجتمع‭ ‬اولا‭ ‬وبحق‭ ‬الدولة‭ ‬ثانيا‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاجنبي‭ ‬كان‭ ‬نتيجة‭ ‬وليس‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬هتك‭ ‬اوصال‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬من‭ ‬كوارث‭ ‬لاحقا‭ ‬هي‭ ‬نتائج‭ ‬عقيمة‭ ‬‭ ‬للسياسات‭ ‬الجنونية‭ ‬والقرارات‭ ‬الصبيانية‭ ‬لكي‭ ‬يغدو‭ ‬اليوم‭ ‬بايدي‭ ‬طبقة‭ ‬سياسية‭ ‬فاسدة‭ ‬لا‭ ‬ندري‭ ‬متى‭ ‬تحل‭ ‬بدلها‭ ‬طبقة‭ ‬اخرى‭ ‬او‭ ‬يستبدل‭ ‬هذا‭ ‬العهد‭ ‬بعهد‭ ‬سياسي‭ ‬اخر‭ ‬قادم‭ ‬؟؟‭ ‬

وأخيرا‭ ‬،‭ ‬أتمنى‭ ‬للصديق‭ ‬المؤلف‭ ‬الاستاذ‭ ‬ليث‭ ‬الحمداني‭ ‬الصحة‭ ‬والابداع‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭ ‬،‭ ‬

‭ ‬واذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬سجّل‭ ‬تاريخا‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬اربعة‭ ‬عقود‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬اكمل‭ ‬مهمته‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬يزل‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬يحرر‭ ‬صحيفة‭ ‬البلاد‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الصحف‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬رصانتها‭ .. ‬تحية‭ ‬كبيرة‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬،‭ ‬واتمنى‭ ‬عليه‭ ‬مخلصا‭ ‬ان‭ ‬يكمل‭ ‬مضامين‭ ‬سيرته‭ ‬الصحفية‭ ‬وان‭ ‬‭ ‬لا‭ ‬يكتفي‭ ‬فقط‭ ‬بالهوامش‭ ‬منها‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬يختزن‭ ‬في‭ ‬ذاكرته‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬العراق‭ ‬الجمهوري‭ ‬المعاصر‭ . ‬**‭ ‬

‭ ‬كتاب‭ ‬الاعلامي‭ ‬العراقي‭ ‬المعروف‭ : ‬ليث‭ ‬الحمداني‭ ‬،‭ ‬أوراق‭ ‬من‭ ‬ذاكرة‭ ‬عراقية،‭ ‬هوامش‭ ‬من‭ ‬سيرة‭ ‬صحفية،‭ ( ‬عمّان‭ ( ‬الاردن‭ ) : ‬مطابع‭ ‬دار‭ ‬الأديب،‭ ‬ط‭ ‬1،‭ ‬2016‭ . ‬