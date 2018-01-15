صدام‭ ‬استغل‭ ‬ندوات‭ ‬الانتاجية‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬وحسين‭ ‬كامل‭ ‬سخر‭ ‬من‭ ‬بريماكوف‭.. ‬ وماذا‭ ‬كان‭ ‬سيحصل‭ ‬لو‭ ‬حكم‭ ‬الشيوعيون‭ ‬العراق‭ ‬بدل‭ ‬البعثيين؟

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دراسة‭  ‬نقدية‭ ‬في‭ ‬أوراق‭ ‬ليث‭ ‬الحمداني‭:‬ذاكرة‭ ‬تاريخية‭ ‬عراقية

صناعة‭  ‬الجبهة‭ ‬الوطنية‭ ‬والقومية‭ ‬التقدمية‭  ‬وخنقها‭ 

لا‭  ‬يمكنني‭ ‬تعداد‭  ‬الصحف‭ ‬والمجلات‭  ‬العراقية‭  ‬التي‭  ‬ساهم‭  ‬في‭ ‬اصدارها‭ ‬او‭ ‬تحريرها‭  ‬الاخ‭ ‬ليث‭ ‬الحمداني‭  ‬،‭ ‬فهي‭  ‬كثيرة‭  ‬ومتنوعة‭ ‬سواء‭  ‬كانت‭  ‬حزبية‭  ‬،‭ ‬او‭ ‬مؤسسية‭  ‬،‭ ‬او‭  ‬مستقلة‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬مهاجرة‭  .. ‬كما‭  ‬ومر‭  ‬الرجل‭  ‬بنماذج‭  ‬عدة‭  ‬من‭  ‬العراقيين‭  : ‬ساسة‭  ‬ومثقفين‭  ‬،‭ ‬حزبيين‭  ‬ومستقلين‭  ‬،‭ ‬اكاديميين‭  ‬ومختصين‭  ‬،‭  ‬عربا‭  ‬وكردا‭  ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬ابناء‭  ‬الطيف‭  .. ‬كما‭  ‬ويبدو‭  ‬من‭ ‬خلال‭  ‬ذكرياته‭  ‬انه‭  ‬قد‭  ‬اصبح‭  ‬ابنا‭  ‬حقيقيا‭  ‬لبغداد‭  ‬كونها‭ ‬العاصمة‭  ‬التي‭  ‬جمعت‭  ‬كل‭  ‬ابناء‭ ‬الطيف‭  ‬من‭ ‬مدنيين‭  ‬وعسكريين‭  ‬،‭  ‬من‭  ‬قادة‭ ‬ومسؤولين‭ ‬الى‭  ‬مواطنين‭ ‬عاديين‭  ..  ‬من‭  ‬نسوة‭  ‬الى‭  ‬رجال‭  ‬سواء‭  ‬كانوا‭  ‬من‭ ‬المثقفين‭  ‬او‭  ‬الفنانين‭  ‬او‭  ‬العمال‭  ‬والصناعيين‭ ( ‬بشكل‭ ‬خاص‭ )  .. ‬كما‭  ‬ويتذكر‭  ‬بعضهم‭  ‬من‭  ‬المخلصين‭ ‬‭ ‬،‭ ‬فيقف‭  ‬عند‭  ‬هذا‭  ‬وذاك‭  ‬وقفات‭  ‬يذكرهم‭  ‬فيها‭  ‬بالذكر‭ ‬الجميل‭  ‬،‭ ‬و‭ ‬خصوصا‭  ‬اولئك‭  ‬الذين‭  ‬زاوجوا‭  ‬بين‭  ‬الحزبي‭  ‬والمهني‭  ‬،‭ ‬وعانوا‭  ‬طويلا‭  ‬من‭  ‬هيمنة‭  ‬‮«‬‭ ‬السلطة‭ ‬‮«‬‭ ‬وشراستها‭  ‬قبل‭ ‬ان‭  ‬تتحول‭ ‬الى‭ ‬وحش‭  ‬بشع‭  ‬مخيف‭ ‬مع‭ ‬توالي‭  ‬الايام‭  . ‬

ويرى‭  ‬المؤلف‭  ‬ان‭  ‬الصحافة‭  ‬العراقية‭  ‬لم‭  ‬تتقدم‭  ‬مؤسسيا‭  ‬مهما‭  ‬تطورت‭  ‬كونها‭  ‬تدار‭  ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬من‭ ‬قبل‭  ‬حزبيين‭  ‬وكوادر‭  ‬مرتبطة‭  ‬بالسلطة‭ ‬التي‭  ‬يهيمن‭  ‬عليها‭  ‬بالتدريج‭  :  ‬زعيم‭  ‬اوحد‭  ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭  ‬مؤسسة‭  ‬عسكريتالية‭  ‬،‭ ‬او‭  ‬اوليغارية‭  ‬حزبية‭  ‬،‭ ‬او‭  ‬حزب‭  ‬واحد‭  ‬ومن‭ ‬ثم‭  ‬رئيس‭  ‬واحد‭ ‬يخاف‭ ‬منه‭ ‬الجميع‭  ‬خوفا‭  ‬مرعبا‭   ‬،‭ ‬وكلها‭  ‬لا‭  ‬تدرك‭  ‬معاني‭  ‬العمل‭  ‬المهني‭ ‬واخلاقياته‭  ‬،‭ ‬اذ‭ ‬ان‭  ‬المعيار‭  ‬الوحيد‭ ‬لديها‭  ‬يتمثل‭ ‬بالدرجة‭ ‬الحزبية‭  ‬والالتزام‭  ‬الحزبي‭  – ‬كما‭  ‬يذكر‭ –  .  ‬لقد‭  ‬تعّرض‭  ‬المؤلف‭ ‬ايضا‭  ‬للتحقيق‭  ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬الامن‭ ‬العامة‭  ‬،‭ ‬مما‭  ‬سبب‭ ‬له‭  ‬ذلك‭  ‬صدمة‭  ‬نفسية‭  ‬قاسية‭  ‬جراء‭  ‬وشايات‭  ‬حذق‭  ‬بها‭  ‬بعض‭ ‬العراقيين‭  ‬وبجدارة‭  ‬متناهية‭ .  ‬مستذكرا‭  ‬اسماء‭  ‬بعض‭ ‬الخيرين‭  ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬‭ ‬،‭ ‬وخصوصا‭  ‬الملتزمين‭  ‬بوطنيتهم‭  .. ‬كما‭  ‬ان‭  ‬تبدّل‭ ‬الشعارات‭ ‬لدى‭ ‬العراقيين‭ ‬كثيرا‭  ‬ما‭  ‬يتم‭  ‬بين‭  ‬يوم‭  ‬وليلة‭ . ‬ان‭  ‬اسوأ‭  ‬ما‭  ‬تمّ‭  ‬في‭ ‬السبعينيات‭  ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭  ‬وقوع‭  ‬الشيوعيين‭  ‬في‭ ‬براثن‭  ‬البعثيين‭  ‬بتأسيس‭  ‬جبهة‭  ‬سياسية‭  ‬عراقية‭  ‬واحدة‭  ‬،‭ ‬ولا‭  ‬اجد‭  ‬حتى‭  ‬الان‭  ‬اي‭ ‬تفسير‭  ‬عقلاني‭  ‬من‭ ‬قبل‭  ‬الشيوعيين‭  ‬الذين‭  ‬نسوا‭  ‬بسرعة‭  ‬خصومتهم‭  ‬السياسية‭  ‬والايديولوجية‭ ‬دمويا‭ ‬مع‭ ‬البعثيين‭  ‬وراحوا‭  ‬مشاركين‭  ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭  ‬الاكراد‭  ‬والبعثيين‭  ‬من‭ ‬دون‭  ‬اية‭  ‬تيارات‭  ‬سياسية‭  ‬اخرى‭  ‬،‭ ‬فكانوا‭  ‬ان‭  ‬سلّموا‭  ‬رقابهم‭   ‬للجلاد‭  ‬الذي‭  ‬نجح‭  ‬في‭ ‬اختراقهم‭ ‬،‭ ‬وكشف‭  ‬كل‭  ‬تنظيماتهم‭  ‬وخلاياهم‭ ‬،‭ ‬مع‭  ‬ملاحقات‭  ‬بالكبت‭  ‬والتحقيق‭  ‬اثر‭  ‬اي‭  ‬نقد‭  ‬او‭  ‬خلاف‭  ‬في‭ ‬الرأي‭  ‬مما‭ ‬

‭ ‬جعل‭  ‬العديد‭  ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬والشعراء‭  ‬والفنانين‭  ‬العراقيين‭ ( ‬وخصوصا‭  ‬اليساريين‭ )  ‬يستخدمون‭  ‬اللغة‭  ‬الايحائية‭  ‬ولغة‭  ‬الاشارة‭  ‬والرموز‭ ‬

‭ ‬،‭ ‬ولما‭  ‬تبيّن‭ ‬لهم‭  ‬ان‭  ‬الجبهة‭  ‬مشروع‭  ‬هش‭  ‬في‭ ‬العراق‭  ‬لبقاء‭  ‬روح‭  ‬الكراهية‭ ‬والاحقاد‭  ‬كان‭ ‬الاوان‭  ‬قد‭ ‬فات‭  ‬مما‭  ‬ادى‭  ‬الى‭  ‬حل‭  ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭  ‬المضحكة‭  ‬التي‭  ‬تعلم‭  ‬البعثيون‭  ‬كيف‭  ‬يصنعونها‭  ‬على‭  ‬غرار‭  ‬ما‭  ‬حدث‭  ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭  ‬بلغاريا‭  ‬وهنغاريا‭  ‬،‭ ‬ومن‭  ‬ثم‭  ‬يخنقونها‭  ‬بعد‭  ‬النيل‭  ‬من‭ ‬الخصم‭  ‬وتشويهه‭  ‬ورميه‭  ‬بعيدا

  ‬،‭ ‬وباساليب‭ ‬تختلف‭  ‬تماما‭  ‬عن‭  ‬اسلوب‭  ‬قطار‭ ‬الموت‭  ‬سيئ‭ ‬الذكر‭  . 

وليس‭  ‬الشيوعيون‭  ‬افضل‭  ‬من‭ ‬البعثيين‭  ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬‭ ‬

،‭ ‬فلو‭  ‬تسنى‭  ‬للشيوعيين‭  ‬حكم‭  ‬العراق‭  ‬لما‭  ‬كانوا‭  ‬افضل‭  ‬من‭ ‬البعثيين‭  ‬،‭ ‬اذ‭  ‬تنعدم‭  ‬لديهم‭  ‬معايير‭  ‬الكفاءة‭  ‬والخبرة‭  ‬والاهلية‭  ‬وتطغى‭  ‬عندهم‭  ‬ايضا‭  ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدرجات‭ ‬الحزبية‭  ‬والولاءات‭  ‬السياسية‭  ‬والشعارات‭ ‬الايديولوجية‭   ..  ‬ناهيكم‭  ‬عن‭  ‬التعصّب‭ ‬الاعمى‭  ‬للمبادئ‭  ‬التي‭  ‬حملوها‭  ‬وقت‭ ‬ذاك‭  ‬،‭ ‬اذ‭  ‬كانت‭  ‬تجاربهم‭ ‬السياسية‭  ‬بين‭  1958‭ ‬‭ ‬1963‭ ‬ابان‭  ‬حكم‭  ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬قاسم‭  ‬فيها‭  ‬خطايا‭  ‬عديدة‭  ‬باعترافهم‭  ‬هم‭  ‬بها‭  ‬مع‭  ‬ازدياد‭  ‬انشقاقاتهم‭  ‬الصعبة‭ .   ‬لقد‭  ‬عاش‭  ‬العراق‭  ‬ابان‭ ‬العهود‭  ‬الجمهورية‭  ‬على‭  ‬النظم‭ ‬الاحادية‭  ‬والتي‭  ‬وصلت‭ ‬الى‭  ‬اقصى‭  ‬مدياتها‭ ‬في‭  ‬عقدي‭  ‬الثمانينيات‭ ‬والتسعينيات‭  ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭  ‬،‭  ‬بحيث‭  ‬ان‭ ‬راقبنا‭  ‬تاريخ‭  ‬تلك‭  ‬النظم‭  ‬،‭ ‬وجدنا‭  ‬التركيز‭  ‬في‭ ‬الشعارات‭  ‬السياسية‭ ‬والايديولوجية‭  ‬على‭ : ‬الزعيم‭  ‬الواحد‭ ‬،‭ ‬والجمهورية‭  ‬الواحدة‭  ‬،‭  ‬والمشير‭  ‬الواحد‭  ‬،‭ ‬والتيار‭  ‬الواحد‭ ‬،‭  ‬والامة‭  ‬الواحدة‭  ‬،‭ ‬والحزب‭  ‬الواحد‭  ‬،‭  ‬والخندق‭ ‬الواحد‭  ‬،‭  ‬والشعب‭  ‬الواحد‭  ‬،‭ ‬والدين‭ ‬الواحد‭  ‬،‭  ‬والقائد‭  ‬الواحد‭  ‬،‭  ‬والمؤسس‭ ‬الواحد‭  ..  ‬الخ‭   ‬وبالرغم‭  ‬من‭ ‬ترويج‭  ‬شعارات‭ ‬الحرية‭  ‬والاشتراكية‭  ‬والوحدة‭  ‬والاتحاد‭  ‬والجبهة‭  ‬والديمقراطية‭  .. ‬الخ‭  ‬من‭  ‬المصطلحات‭ ‬الرائجة‭  ‬،‭ ‬الا‭  ‬انها‭  ‬تبقى‭  ‬في‭ ‬المخيلة‭  ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تترجم‭  ‬الى‭ ‬الواقع‭ ‬ابدا‭  ..  ‬وعليه‭ ‬،‭  ‬فان‭  ‬الجبهة‭  ‬التي‭  ‬صنعها‭ ‬النظام‭  ‬السياسي‭  ‬ولدت‭  ‬ميتة‭  ‬،‭ ‬ولم‭  ‬تكن‭  ‬واقعية‭  ‬وفاعلة‭  ‬لا‭  ‬على‭  ‬مستوى‭  ‬الاحداث‭ ‬،‭  ‬ولا‭  ‬الشراكة‭  ‬،‭ ‬ولا‭  ‬الثقة‭  ‬،‭ ‬ولا‭  ‬صنع‭ ‬القرار‭   ‬،‭ ‬ولا‭  ‬التوازي‭  ‬في‭  ‬المناصب‭  ‬على‭  ‬مستوى‭  ‬الدولة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬،‭ ‬كما‭  ‬لم‭  ‬تخرج‭  ‬عن‭  ‬نطاق‭  ‬منطق‭ ‬القوي‭ ‬والضعيف‭ ‬‭ ‬على‭  ‬مستوى‭  ‬الاحزاب‭  ‬المشاركة‭  ‬بالرغم‭ ‬من‭  ‬مانشيتها‭ ‬العريض‭  ‬انها‭  ‬تقدمية‭  ‬ووطنية‭ ! 

الاتحاد‭  ..  ‬صوت‭ ‬عراقي‭  ‬معتدل‭  ‬اغتيل‭ ‬عام‭ ‬1990 

  ‬لقد‭  ‬حظيت‭  ‬باعداد‭  ‬من‭  ‬صحيفة‭  ‬الاتحاد‭  ‬المستقلة‭  ‬التي‭  ‬اصدرها‭  ‬الحمداني‭  ‬رفقة‭  ‬طاقم‭  ‬من‭  ‬المثقفين‭ ‬المستقلين‭  ‬العراقيين‭  ‬،‭ ‬فكنت‭ ‬اتابعها‭  ‬بشغف‭  ‬كبير‭  ‬،‭ ‬كونها‭  ‬انفتحت‭  ‬على‭  ‬اسماء‭  ‬من‭ ‬الاساتذة‭  ‬والشخصيات‭  ‬الرصينة‭  ‬في‭ ‬الثقافة‭  ‬العراقية‭ ‬،‭ ‬وعالجت‭  ‬موضوعات‭  ‬تاريخية‭  ‬وفي‭ ‬ادب‭ ‬المذكرات‭  ‬،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التحزبات‭ ‬السياسية‭  ‬،‭ ‬ولكن‭  ‬كان‭  ‬الرعب‭ ‬مسيطرا‭  ‬على‭ ‬الموقف‭ ‬،‭ ‬ولكن‭  ‬تبلورت‭  ‬بعض‭  ‬الاصوات‭ ‬الشجاعة‭ ‬‭ ‬مع‭ ‬ممانعة‭  ‬البعض‭  ‬وتردده‭  .  ‬واستطاعت‭  ‬هذه‭  ‬الصحيفة‭  ‬ان‭  ‬تخلق‭  ‬هامشا‭  ‬ثقافيا‭  ‬تمكن‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬التحرك‭  ‬عليه‭  ‬بكل‭  ‬ذكاء‭  ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬‭ ‬الاجواء‭  ‬القاتمة‭   ‬،‭  ‬فكنا‭  ‬نقرأ‭  ‬ما‭  ‬يكتبه‭  ‬علي‭ ‬الوردي‭  ‬ومدني‭  ‬صالح‭  ‬وعبد‭ ‬القادر‭  ‬البراك‭  ‬وعبد‭ ‬الحميد‭ ‬العلوه‭ ‬جي‭ ‬ومسعود‭ ‬محمد‭ ‬وأحمد‭ ‬فوزي‭ ‬وسليم‭ ‬طه‭ ‬التكريتي،‭ ‬كما‭  ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬أوراق‭ ‬مصطفى‭ ‬علي،‭ ‬أول‭ ‬وزير‭ ‬للعدل‭ ‬بعد‭ ‬انقلاب‭ ‬14‭ ‬تموز‭  / ‬يوليو‭  1958‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭  ‬ما‭  ‬نشرته‭ ‬الصحيفة‭  ‬عن‭  ‬خليل‭ ‬كنه‭ ( ‬كان‭ ‬وزيرا‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الملكي‭  ‬ومحسوبا‭  ‬على‭  ‬نوري‭ ‬السعيد‭ ) ‬وكذلك‭ ‬أوراق‭ ‬السياسي‭  ‬الشهير‭  ‬حسين‭ ‬جميل‭. ‬ومقالات‭  ‬عبد‭  ‬الغني‭ ‬الدلي‭  ‬ومذكرات‭  ‬معاذ‭  ‬عبد‭  ‬الرحيم‭  .. ‬الخ‭  

ان‭  ‬مثل‭  ‬هذا‭  ‬النشاط‭  ‬الذي‭   ‬بدا‭  ‬بعيدا‭  ‬عن‭  ‬مركزية‭  ‬اعلام‭  ‬الدولة‭  ‬،‭ ‬او‭  ‬انه‭  ‬لم‭  ‬يمر‭   ‬من‭  ‬اية‭  ‬قناة‭  ‬سلطوية‭  ‬او‭  ‬امنية‭  ‬كان‭  ‬لابد‭  ‬ان‭  ‬يستدعى‭  ‬ليث‭ ‬الحمداني‭  ‬الى‭  ‬مديرية‭ ‬الامن‭ ‬العامة‭  ‬عدة‭  ‬مرات‭  ‬ويتم‭ ‬التحقيق‭  ‬معه‭  ‬ويبلغ‭   ‬بتعليمات‭  ‬صارمة‭  ‬سواء‭  ‬من‭  ‬جهاز‭ ‬‭ ‬الامن‭  ‬او‭  ‬من‭  ‬وزارة‭  ‬الاعلام‭  ‬وتنفيذ‭  ‬اوامر‭  ‬الوزير‭  ‬لطيف‭ ‬نصيف‭ ‬جاسم‭  ‬ووكيله‭  ‬نوري‭  ‬نجم‭ ‬المرسومي‭  !  ‬وبدا‭  ‬الحمداني‭  ‬امام‭  ‬الدولة‭  ‬والمجتمع‭  ‬شخصية‭  ‬غريبة‭  ‬،‭ ‬اذ‭  ‬انه‭  ‬فعلا‭  ‬مثير‭  ‬للاهتمام‭  ‬حسب‭  ‬الرؤية‭  ‬العراقية‭  ‬المعهودة‭  ‬التي‭  ‬لا‭  ‬تفهم‭  ‬مغزى‭  ‬الحرية‭  ‬ومعنى‭  ‬الفصل‭  ‬بين‭  ‬الوطن‭  ‬والادلجة‭  ‬،‭  ‬فقد‭  ‬اتهم‭  ‬الحمداني‭  ‬انه‭  ‬اصبح‭  ‬يروّج‭  ‬للرجعيين‭  ‬من‭  ‬بقايا‭  ‬العد‭  ‬الملكي‭   ‬،‭  ‬واتهم‭  ‬انه‭  ‬غادر‭  ‬ماضيه‭ ‬الشيوعي‭  ‬ليغدو‭  ‬ليبراليا‭  ‬،‭ ‬واتهم‭  ‬انه‭  ‬يروّج‭  ‬اغكار‭  ‬بعثي‭  ‬قديم‭  ‬اسمه‭  ‬معاذ‭  ‬عبد‭  ‬الرحيم‭  ..  ‬واتهم‭  ‬انه‭  ‬عمل‭  ‬من‭ ‬البعثيين‭  ‬،‭  ‬وخصوصاً‭ ‬عندما‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬طارق‭ ‬حمد‭ ‬العبدالله‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والذي‭ ‬توثقت‭  ‬علاقته‭ ‬به‭ ..  ‬وصولا‭ ‬الى‭  ‬حسين‭ ‬كامل‭    ‬حتى‭  ‬تقاعده‭  ‬،‭ ‬واتهم‭  ‬انه‭  ‬اسلامي‭  ‬يروج‭  ‬لشعارات‭  ‬حزب‭ ‬الدعوة‭  .. ‬الخ‭ 

استطيع‭ ‬القول‭  ‬ان‭  ‬من‭  ‬كان‭  ‬يتلهف‭  ‬لاقتناء‭  ‬جريدة‭  ‬الاتحاد‭  ‬من‭ ‬العراقيين‭  ‬في‭  ‬تلك‭  ‬المرحلة‭  ‬وقراءتها‭  ‬ومتابعة‭  ‬منشوراتها‭  ‬هو‭  ‬بالتأكيد‭ ‬من‭  ‬المثقفين‭  ‬الذين‭  ‬لهم‭  ‬مواقفهم‭  ‬المعارضة‭  ‬من‭ ‬السلطة‭  ‬وكلهم‭ ‬من‭ ‬المستقلين‭  ‬الذين‭  ‬لا‭  ‬يمكنهم‭ ‬ان‭  ‬يفصحوا‭  ‬عن‭  ‬مواقفهم‭  ‬الفكرية‭  ‬والسياسية‭  ‬من‭ ‬النظام‭  ‬الحاكم‭ ‬علنا‭  ‬،‭ ‬وقد‭  ‬وحدتهم‭  ‬جريدة‭  ‬الاتحاد‭  ‬ومضامينها‭   . ‬وعليه‭ ‬،‭ ‬فقد‭  ‬كبرت‭  ‬جريدة‭  ‬الاتحاد‭  ‬وقوي‭  ‬تأثيرها‭  ‬،‭ ‬فكان‭ ‬الحمداني‭  ‬يأمل‭  ‬ان‭  ‬يحولها‭ ‬الى‭  ‬دار‭  ‬نشر‭   ‬،‭ ‬اي‭  ‬الى‭  ‬مؤسسة‭  ‬اكبر‭  ‬وهو‭ ‬طموح‭  ‬وجد‭  ‬دعما‭ ‬من‭  ‬طارق‭ ‬حمد‭ ‬العبد‭ ‬الله‭  .‬‭.  ‬وفعلا‭  ‬نشر‭ ‬ت‭ ‬الاتحاد‭  ‬بعض‭ ‬الكتب‭  ‬،‭ ‬ولم‭  ‬تدم‭  ‬سيرورة‭  ‬التقدم‭  ‬،‭ ‬اذ‭  ‬توقفت‭ ‬الاتحاد‭  ‬نهائيا‭  ‬بعد‭  ‬اجتياح‭ ‬العراق‭  ‬للكويت‭  ‬في‭  2‭ ‬آب‭ / ‬أغسطس‭ ‬1990‭ ‬،‭ ‬وتم‭ ‬دمج‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬بالتصنيع‭ ‬العسكري،‭ ‬وتم‭ ‬اختيار‭  ‬ليث‭ ‬الحمداني‭ ‬مديراً‭ ‬للإعلام‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مدراء‭ ‬إعلام‭ ‬الوزارات‭ ‬المندمجة،‭ ‬اذ‭  ‬اعجب‭ ‬به‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬ضمن‭  ‬صراع‭ ‬الاخير‭  ‬مع‭  ‬لطيف‭ ‬نصيف‭ ‬جاسم‭  ‬،‭ ‬وصدر‭ ‬حينها‭ ‬لجريدة‭ ‬الاتحاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ملحق‭ (‬الدنيا‭) ‬و‭ (‬الفلقة‭)‬،‭ ‬وعدد‭ ‬خاص‭ ‬يومي‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬الأول‭ ‬للتصنيع‭ ‬العسكري‭. ‬

تجربته‭ ‬مع‭  ‬حسين‭  ‬كامل‭ ‬

بعد‭  ‬ان‭  ‬غادرت‭  ‬الاتحاد‭  ‬الى‭  ‬مثواها‭ ‬الاخير‭  ‬وهي‭  ‬في‭ ‬عز‭  ‬شبابها‭  ‬جراء‭  ‬ذلك‭  ‬الحدث‭  ‬الذي‭   ‬قصم‭  ‬ظهر‭   ‬العراق‭  ‬،‭  ‬لم‭  ‬يهدأ‭  ‬الاخ‭  ‬الحمداني‭  ‬،‭ ‬فهو‭  ‬عاشق‭   ‬لمهنته‭ ‬الصحفية‭  ‬،‭ ‬فكان‭ ‬أن‭  ‬اصدر‭  ‬خمسة‭ ‬أعداد‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬الحضارة،‭ ‬التي‭  ‬لم‭  ‬تجد‭  ‬انفاسها‭ ‬الحياة‭  ..  ‬ومن‭  ‬الغرابة‭  ‬ان‭  ‬يعمل‭  ‬الرجل‭  ‬مع‭  ‬حسين‭ ‬كامل‭  ‬بعد‭ ‬ان‭  ‬اصبح‭  ‬الاخير‭  ‬وزيرا‭  ‬للتصنيع‭ ‬العسكري‭  ‬واندمجت‭  ‬وزارة‭  ‬الصناعة‭  ‬لتغدو‭  ‬مؤسسة‭  ‬عسكريتارية‭  ‬،‭ ‬ويغدو‭  ‬ليث‭  ‬الحمداني‭  ‬الاعلامي‭  ‬المثقف‭  ‬في‭  ‬حلقة‭  ‬تلك‭  ‬المؤسسة‭  ‬وانظمتها‭  ‬التي‭  ‬يقودها‭  ‬شخص‭  ‬جاهل‭  ‬مثل‭  ‬حسين‭  ‬كامل‭  ‬الذي‭   ‬اصبح‭  ‬بقدرة‭  ‬قادر‭  ‬يحمل‭  ‬رتبة‭  ‬عسكرية‭  ‬عليا‭  ‬ويتبوأ‭  ‬مناصب‭  ‬عليا‭  ‬في‭ ‬الدولة‭  ‬،‭  ‬وكم‭  ‬كنت‭ ‬اتمنى‭ ‬على‭  ‬الاخ‭  ‬ليث‭  ‬ان‭  ‬يكون‭  ‬ناقدا‭  ‬ومفككا‭  ‬للصيغة‭  ‬التي‭  ‬اضحى‭  ‬عليها‭ ‬العراق‭  ‬ابان‭ ‬التسعينيات‭  ‬،‭ ‬وخصوصا‭  ‬بعد‭  ‬هزيمة‭  1991  ‬وما‭  ‬جرى‭  ‬من‭  ‬انهيارات‭  ‬ليس‭  ‬على‭  ‬مستوى‭  ‬المؤسسات‭  ‬،‭ ‬بل‭  ‬في‭ ‬المجتمع‭  ‬وتغير‭  ‬في‭ ‬الاخلاقيات‭  ‬السائدة‭  ..  ‬لقد‭  ‬سأل‭  ‬حسين‭ ‬كامل‭  ‬ليث‭ ‬الحمداني‭  ‬عن‭  ‬وزراء‭  ‬الصناعة‭  ‬الذين‭  ‬تعاقبوا‭  ‬،‭ ‬وقد‭ ‬عمل‭  ‬معهم‭  ‬الحمداني‭  ‬من‭ ‬قريب‭  ‬ومن‭  ‬بعيد‭  ‬،‭ ‬فكان‭  ‬الجواب‭  : ‬طه‭ ‬الجزرواي‭  ‬وفليح‭ ‬حسن‭ ‬الجاسم‭  ‬وناجح‭  ‬محمد‭ ‬خليل‭  ‬ومحمد‭ ‬عايش‭  ‬وطاهر‭  ‬توفيق‭ ‬العاني‭  ‬وطارق‭ ‬حمد‭ ‬العبد‭ ‬الله‭  ‬وقاسم‭ ‬العريبي‭ ‬وحاتم‭  ‬عبد‭ ‬الرشيد‭  ..  ‬ويسأله‭ ‬عن‭  ‬تقييمه‭  ‬لهم‭ ‬واحدا‭  ‬واحدا‭  ‬،‭ ‬ويخالفه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬علما‭  ‬بأن‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭  ‬قد‭ ‬استند‭  ‬على‭  ‬غيره‭  ‬في‭  ‬تقييمه‭  ‬هؤلاء‭  ‬واغلبهم‭  ‬لا‭ ‬‭ ‬يفقه‭  ‬في‭ ‬الصناعة‭  ‬شيئا‭  ‬،‭ ‬فهم‭  ‬لا‭  ‬يختلفون‭ ‬عن‭  ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬شيئ‭ ‬من‭ ‬الاشياء‭  !   ‬وقد‭ ‬عمل‭ ‬الحمداني‭  ‬مع‭ ‬الفريق‭  ‬عامر‭ ‬السعدي‭  ‬والوكيل‭ ‬الثاني‭  ‬عامر‭  ‬العبيدي‭  ‬ويشيد‭  ‬بهما‭  ‬وباخلاقهما‭  ‬،‭ ‬وكان‭  ‬حسين‭  ‬كامل‭  ‬يعتمد‭  ‬عليهما‭  ‬اعتمادا‭  ‬كبيرا‭  ‬ويصغي‭  ‬لهما‭  ‬طويلا‭ . ‬توثقت‭  ‬علاقة‭  ‬الحمداني‭  ‬بالوزير‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬،‭ ‬ويكتب‭  ‬انه‭  ‬تعامل‭  ‬معه‭  ‬لمدة‭  ‬سنتين‭  ‬،‭ ‬ولكنه‭ ‬يسجل‭  ‬قائلا‭  ‬ان‭  ‬الرجل‭  ‬‮«‬‭  ‬ليس‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬توجّه‭ ‬طائفي‭ ‬أو‭ ‬عرقي‭ ‬أو‭ ‬انحياز‭ ‬حزبي‭. ‬والأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إنه‭ ‬لمس‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬كراهية‭ ‬واضحة‭ ‬لبعض‭ ‬التكارتة‭ ‬ومنهم‭ ‬خيرالله‭ ‬طلفاح‭ ‬‮«‬‭  . ‬وسواء‭  ‬كان‭ ‬‭ ‬ذلك‭  ‬ام‭  ‬لا‭  ‬،‭   ‬فهو‭  ‬الشخص‭ ‬الخطأ‭  ‬في‭  ‬المكان‭  ‬الخطأ‭  ‬والزمان‭  ‬الخطأ‭  ‬،‭ ‬وليس‭  ‬لأنه‭  ‬كان‭  ‬في‭  ‬صراع‭  ‬مع‭  ‬عدي‭  ‬ام‭ ‬مع‭ ‬خير‭  ‬الله‭ ‬طلفاح‭  ‬،‭ ‬سيصبح‭  ‬هو‭  ‬الافضل‭  ‬،‭ ‬او‭  ‬انهم‭  ‬قد‭  ‬اتهموه‭  ‬بالطائفية‭  ‬وجعلوه‭  ‬ساقطا‭  ‬،‭  ‬فهو‭  ‬لا‭  ‬حق‭  ‬له‭  ‬في‭  ‬تبوأ‭  ‬المناصب‭ ‬العليا‭  ‬،‭ ‬وكلنا‭  ‬يعرف‭  ‬كيف‭  ‬كان‭ ‬يصول‭  ‬ويجول‭  ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بين‭  1987‭- ‬1995  ‬،‭ ‬وكيف‭  ‬كان‭  ‬يعامل‭  ‬العراقيين‭  ‬،‭  ‬واقول‭  ‬بأن‭ ‬حسين‭  ‬كامل‭  ‬مهما‭  ‬كانت‭  ‬توجهاته‭  ‬،‭ ‬فهو‭  ‬ليس‭  ‬الرجل‭ ‬المناسب‭  ‬في‭ ‬المكان‭ ‬المناسب‭  ‬ابدا‭  ‬،‭ ‬اذ‭  ‬سيبقى‭  ‬التاريخ‭  ‬يتساءل‭  :  ‬بأي‭ ‬وجه‭  ‬حق‭   ‬يمنح‭  ‬رتبة‭  ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬؟‭   .. ‬ويستدعي‭  ‬ليث‭  ‬الحمداني‭ ‬معاناته‭  ‬معه‭  ‬وضغوطاته‭ ‬عليه‭  ‬وحرمانه‭ ‬من‭  ‬التقاعد‭  ‬بعد‭ ‬محاولته‭ ‬التوسّط‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ذلك‭  ‬،‭ ‬فقال‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ : ‬‮«‬‭  ‬لن‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدائرة‭ ‬إلاّ‭ ‬حين‭ ‬نقرر‭ ‬نحن‮»‬‭. ‬

يحكي‭  ‬لنا‭  ‬ليث‭  ‬الحمداني‭  ‬عن‭ ‬شخصية‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭  ‬كان‭  ‬اسمه‭  ‬حسين‭ ‬كامل‭  ‬،‭ ‬فهو‭  ‬يحمل‭  ‬نفسية‭  ‬قلقة،‭ ‬وله‭ ‬مزاجه‭ ‬الحاد‭  ‬اذ‭  ‬لا‭  ‬مانع‭  ‬لديه‭ ‬في‭ ‬معاقبة‭  ‬اقرب‭ ‬الناس‭  ‬اليه‭  ..  ‬وله‭  ‬تصرفات‭  ‬استفزازية‭  ‬سمجة‭  ‬مع‭  ‬الاطراف‭ ‬الدولية‭  ‬،‭ ‬فهو‭  ‬لا‭  ‬يدرك‭  ‬حجمه‭  ‬لا‭  ‬في‭ ‬العراق‭  ‬ولا‭  ‬امام‭ ‬العالم‭  ‬،‭ ‬اذ‭  ‬كان‭  ‬يترجم‭  ‬ما‭  ‬منحه‭  ‬سيده‭  ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬تفوق‭  ‬اي‭  ‬وزير‭  ‬من‭ ‬الوزراء‭  ‬بمن‭  ‬فيهم‭  ‬وزير‭  ‬الدفاع‭  ‬عدنان‭  ‬خير‭ ‬اللة‭  ‬‭ .. ‬كان‭ ‬حسين‭ ‬كامل‭ ‬يستخف‭  ‬بشخصيات‭  ‬لها‭  ‬مكانتها‭  ‬في‭ ‬العالم‭  ‬مثل‭  ‬بريماكوف‭  ‬الذي‭  ‬كانت‭  ‬له‭  ‬زياراته‭ ‬المكوكية‭  ‬الى‭ ‬العراق‭   ‬،‭ ‬وعندما‭  ‬ذكر‭  ‬له‭  ‬هذا‭ ‬الاخير‭  : ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬تريد‭ ‬تدمير‭ ‬العراق،‭  ‬اجابه‭ ‬بانفعال‭ ‬صبياني‭ :  ‬‮«‬‭ ‬لتدخل‭ ‬أمريكا‭ ‬الحرب‭ ‬وسترى‭ …‬‮»‬‭ ‬ولم‭ ‬يكتفِ‭ ‬حسين‭  ‬كامل‭  ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬الجواب‭  ‬التافه‭  ‬،‭ ‬بل‭  ‬استطرد‭  ‬قائلا‭  ‬له‭  ‬باستخفاف‭ :  ‬‮«‬‭ … ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أطلبه‭ ‬منكم‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تطلبوا‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬إذا‭ ‬بدأت‭ ‬الحرب‮»‬‭ !!   ‬هكذا‭  ‬يجيب‭  ‬هذا‭ ‬المسؤول‭ ‬العراقي‭ ‬المتعجرف‭ ‬الموفد‭ ‬السوفييتي‭  ‬وقت‭  ‬ذاك‭  ‬،‭ ‬وهو‭  ‬يختزل‭  ‬مصير‭  ‬العراق‭  ‬وشعبه‭  ‬بمثل‭  ‬هذه‭ ‬الكلمات‭ ‬الرعناء‭ !   ‬وكانت‭ ‬النتيجة‭  ‬ان‭  ‬سحقت‭  ‬اميركا‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬العراق‭  ‬سحقا‭  ‬بالوقت‭ ‬الذي‭  ‬كان‭ ‬فيه‭  ‬حسين‭  ‬كامل‭ ‬انسانا‭ ‬جاهلا‭  ‬مضطربا‭ ‬وليس‭  ‬له‭  ‬استقراره‭  ‬،‭ ‬ولم‭  ‬يمتلك‭  ‬اي‭ ‬حد‭  ‬ادنى‭  ‬من‭ ‬الثقافة‭  ‬السياسية‭  ‬او‭  ‬الثقافة‭  ‬العامة‭  ‬،‭ ‬كما‭  ‬كان‭  ‬يمثّل‭  ‬التفاهة‭  ‬الريفية‭  ‬بعيدا‭ ‬عن‭  ‬اي‭ ‬سلوك‭  ‬اجتماعي‭ ‬حضري‭  ‬له‭  ‬مرونته‭  ‬وتقديره‭  ‬لابناء‭ ‬المجتمع‭ ‬العراقي‭  ‬،‭ ‬اذ‭  ‬لم‭  ‬يدرك‭  ‬هو‭  ‬وامثاله‭  ‬من‭ ‬المسؤولين‭  ‬الذين‭ ‬حكموا‭ ‬العراق‭  ‬تنوع‭  ‬العراقيين‭ ‬المدهش‭ ‬والمعقد‭ ‬جدا‭  ..  ‬ولم‭  ‬يكن‭  ‬اي‭  ‬واحد‭  ‬من‭  ‬افراد‭  ‬العائلة‭  ‬الحاكمة‭  ‬بافضل‭  ‬منه‭ ..  ‬ولقد‭  ‬توضحّت‭ ‬تفاهته‭  ‬بشكل‭  ‬اكبر‭  ‬على‭  ‬العالم‭  ‬يوم‭  ‬هرب‭ ‬الى‭  ‬الاردن‭  ‬جراء‭  ‬خلاف‭  ‬عائلي‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬مؤتمره‭  ‬الصحفي‭  ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬عمان‭  ‬يوم‭ ‬8‭ / ‬8‭ / ‬1995  ..  ‬ولكن‭  ‬يسجل‭  ‬الاخ‭  ‬ليث‭ ‬الحمداني‭  ‬صفحة‭ ‬عن‭  ‬جهود‭  ‬حسين‭  ‬كامل‭  ‬في‭ ‬اصلاح‭  ‬ما‭  ‬دمرته‭ ‬الحرب‭  ‬عام‭  1991  ‬،‭ ‬وخصوصا‭ ‬الجسور‭  ‬والطرقات‭  ‬وبعض‭ ‬المنشآت‭  ‬المدمرة‭  ‬،‭ ‬وكان‭  ‬يحكي‭  ‬باسم‭  ‬سيده‭  ‬ويتوعد‭  ‬باسمه‭  ‬ويعاقب‭  ‬باسمه‭  ‬ويكافئ‭  ‬باسمه‭  ..  ‬لقد‭ ‬كانت‭  ‬حملة‭  ‬تحرير‭  ‬الكويت‭  ‬عام‭  1991  ‬هزيمة‭  ‬منكرة‭  ‬للجيش‭ ‬العراقي‭  ‬بعد‭  ‬قصف‭  ‬شديد‭  ‬لكل‭  ‬العراق‭  ‬على‭  ‬مدى‭  43  ‬يوما‭  .   ‬يقول‭  ‬ليث‭ ‬الحمداني‭ :  ‬‮«‬‭  ‬في‭  ‬تلك‭  ‬الفترة‭  ‬اندلعت‭  ‬الانتفاضة‭  ‬الشعبية‭  ‬العفوية‭  ‬في‭  ‬بعض‭  ‬محافظات‭ ‬الجنوب‭  ‬،‭ ‬حيث‭  ‬سارعت‭  ‬الحركات‭  ‬والاحزاب‭ ‬السياسية‭  ‬الموالية‭ ‬لايران‭  ‬لاحتوائها‭  ‬بعد‭ ‬ان‭  ‬ادخلت‭  ‬عناصرها‭  ‬من‭ ‬ايران‭  . ‬وقد‭ ‬ادت‭  ‬الشعارات‭  ‬وصور‭ ‬الخميني‭  ‬التي‭  ‬رفعتها‭  ‬تلك‭  ‬الاحزاب‭ ‬الى‭  ‬فشل‭ ‬الانتفاضة‭  ‬وتسهيل‭ ‬قمعها‭ .  ‬وكنا‭  ‬نسمع‭  ‬ان‭  ‬الفريق‭  ‬حسين‭ ‬كامل‭  ‬قد‭ ‬كلف‭  ‬باحد‭  ‬القواطع‭  ‬لقمع‭ ‬الانتفاضة‮»‬‭.‬

اية‭ ‬نهضة‭ ‬صناعية‭  ‬عراقية‭  ‬ابان‭ ‬السبعينيات‭ ‬والثمانينيات‭ ‬؟‭ ‬

اختلف‭ ‬نسبيا‭ ‬مع‭  ‬عبارة‭  ‬تقول‭  ‬عن‭ ‬سنوات‭ ‬السبعينات‭ ‬والثمانينات،‭ ‬‮«‬‭ ‬ان‭ ‬البلاد‭ ‬شهدت‭ ‬خلالها‭ ‬نهضة‭ ‬صناعية‭ ‬لا‭ ‬ينكرها‭ ‬سوى‭ ‬جاهل‭ ‬أو‭ ‬مؤدلج‭ .. ‬‮«‬‭ !   ‬ربما‭  ‬كانت‭  ‬هناك‭  ‬صناعات‭  ‬عراقية‭  ‬خلال‭ ‬الفترة‭  ‬المذكورة‭  ‬،‭ ‬ولكنها‭  ‬لا‭  ‬تمثل‭ ‬الحجم‭ ‬الحقيقي‭  ‬للعراق‭  ‬وموارده‭  ‬وسكانه‭  ‬،‭ ‬وربما‭  ‬ستكون‭  ‬هناك‭  ‬ثورة‭  ‬صناعية‭  ‬في‭ ‬العراق‭  ‬في‭ ‬ظل‭  ‬نظام‭  ‬سياسي‭  ‬اخر‭  ‬،‭ ‬فمن‭  ‬يمنحها‭  ‬حقها‭  ‬الطبيعي‭  ‬لا‭  ‬يمكن‭  ‬وصفه‭  ‬بجاهل‭  ‬او‭  ‬مؤدلج‭ ‬؟؟‭   ‬ان‭  ‬بلدا‭  ‬غنيا‭  ‬بثرواته‭  ‬المادية‭  ‬والبشرية‭  ‬وابداعات‭  ‬ابنائه‭  ‬المتنوعة‭  ‬لا‭  ‬يمكن‭  ‬ان‭  ‬يكون‭ ‬حاله‭  ‬كالذي‭   ‬عاشه‭ ‬السكان‭  ‬وقت‭ ‬ذاك‭  !  ‬وان‭  ‬بلادا‭  ‬لا‭  ‬يعرف‭  ‬فيها‭  ‬شيئا‭  ‬عن‭ ‬ميزانيتها‭  ‬ومداخيلها‭  ‬ونفقاتها‭  ‬،‭ ‬فهي‭  ‬لا‭  ‬تعرف‭  ‬نهضة‭  ‬حقيقية‭  .. ‬وان‭ ‬بلادا‭  ‬انخفضت‭  ‬فيها‭  ‬منتجاتها‭ ‬الزراعية‭ ‬،‭ ‬وبدأت‭  ‬تعتمد‭  ‬على‭  ‬الاستيرادات‭ ‬لموادها‭ ‬الغذائية‭  ‬فهي‭  ‬لم‭  ‬تكن‭  ‬تعيش‭ ‬اية‭  ‬تجربة‭  ‬نهضوية‭  ! ‬وان‭  ‬بلادا‭  ‬عاشت‭  ‬خلال‭  ‬تلك‭  ‬المرحلة‭  ‬في‭ ‬ازمات‭  ‬وشح‭  ‬مواد‭  ‬ومصنعات‭  ‬لهذه‭ ‬الحاجة‭  ‬الضرورية‭  ‬او‭ ‬تلك‭  ‬،‭ ‬وربما‭  ‬كانت‭  ‬مفتعلة‭  ‬،‭ ‬فهي‭  ‬لم‭  ‬تعش‭  ‬اية‭  ‬تجربة‭  ‬نهضوية‭  !  ‬وان‭  ‬بلادا‭  ‬كان‭  ‬نظامها‭ ‬السياسي‭  ‬نفسه‭  ‬يعلن‭  ‬عن‭  ‬انخفاض‭  ‬مستوى‭ ‬الانتاجية‭  ‬ويعالج‭  ‬ذلك‭  ‬في‭ ‬عقد‭ ‬السبعينيات‭ ‬‭ ‬وعلى‭  ‬مدى‭  ‬شهور‭  ‬وكانت‭  ‬كل‭ ‬النقاشات‭  ‬تعرض‭  ‬على‭  ‬شاشات‭ ‬التلفزيون‭  ‬بادارة‭  ‬من‭  ‬صدام‭ ‬حسين‭  ‬نفسه‭  ‬وكم‭  ‬كان‭  ‬واضحا‭  ‬حجم‭  ‬الاخطاء‭  ‬في‭ ‬المشاريع‭  ‬وغباء‭  ‬التخطيط‭  ‬والخلل‭  ‬في‭  ‬المؤسسات‭ ‬الصناعية‭  ‬وغيرها‭ .. ‬فهي‭  ‬بلاد‭ ‬لم‭  ‬تعش‭ ‬اية‭  ‬تجربة‭  ‬نهضوية‭  !   ‬اما‭  ‬ابان‭ ‬الحرب‭ ‬العراقية‭  ‬الايرانية‭  ‬،‭ ‬فقد‭  ‬تقدمّت‭  ‬الصناعة‭  ‬العسكرية‭  ‬قليلا‭  ‬بفعل‭  ‬تأثير‭ ‬الحرب‭  ‬وضروراتها‭  ‬ومطالبها‭  .. ‬

تحليل‭  ‬التناقضات‭ ‬العراقية‭ ‬

يسود‭ ‬فهم‭  ‬واسع‭  ‬عند‭  ‬العراقيين‭ ‬اليوم‭ ‬ان‭  ‬العراق‭ ‬قد‭  ‬شهد‭  ‬ابان‭ ‬السبعينيات‭ ‬نهضة‭  ‬حقيقية‭  ‬بالنسبة‭ ‬للصناعة‭ ‬من‭ ‬دون‭  ‬اي‭ ‬ادراك‭  ‬ان‭  ‬تلك‭  ‬النهضة‭  ‬الحقيقية‭  ‬قد‭  ‬بدأت‭  ‬مع‭  ‬مشروعات‭  ‬مجلس‭ ‬الاعمار‭ ‬منذ‭  ‬الخمسينيات‭ ‬،‭  ‬وان‭  ‬ما‭  ‬تبقى‭  ‬من‭  ‬خطط‭  ‬لمشروعات‭  ‬كبرى‭  ‬منها‭  ‬ما‭  ‬نفذ‭  ‬في‭  ‬الستينيات‭  ‬ومنها‭  ‬ما‭ ‬لم‭  ‬ينفذ‭ ‬حتى‭  ‬يومنا‭  ‬هذا‭  ..  ‬وبما‭  ‬ان‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قائمة‭ ‬منذ‭ ‬عشرين‭  ‬سنة‭  ‬قبل‭  1972  ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬تقادمت‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬وخصوصا‭ ‬مشاريع‭ ‬مجلس‭ ‬الاعمار‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬قد‭  ‬ادخلت‭ ‬للعراق‭ ‬صناعات‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬مثل‭ (‬الحديد‭ ‬والصلب‭) ‬و‭(‬الاسمدة‭ ‬الكيمياوية‭) ‬و‭(‬الورق‭) ‬و‭ ( ‬الادوية‭ ) ‬و‭ ‬صناعة‭  ‬السكر‭    ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الغزل‭ ‬والنسيج‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬صناعة‭ ‬الاطارات‭ ‬وبعض‭ ‬الصناعات‭ ‬البتروكيمياوية‭  ‬،‭ ‬ولكن‭  ‬شهدت‭ ‬السبعينيات‭  ‬انخفاضا‭  ‬كبيرا‭  ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الانتاجية‭  ‬،‭ ‬فكان‭  ‬ان‭  ‬عقد‭  ‬صدام‭  ‬حسين‭  ‬نائب‭  ‬رئيس‭ ‬مجلس‭  ‬قيادة‭  ‬الثورة‭  ‬ندوات‭  ‬كانت‭  ‬تعرض‭  ‬تلفزيونيا‭ ‬على‭ ‬الملأ‭   ‬عن‭  ‬هذا‭  ‬الموضوع‭  ‬لمعالجة‭  ‬الخلل‭ ‬والخروقات‭ ‬والضعف‭ ‬دون‭  ‬جدوى‭  ‬،‭  ‬وكذلك‭  ‬انخفض‭  ‬المنتوج‭  ‬الزراعي‭  ‬وحاقت‭  ‬بالعراق‭  ‬ازمات‭  ‬متعددة‭ ‬منها‭  ‬ما‭  ‬يتعلق‭  ‬بالبزل‭  ‬،‭ ‬ومنها‭  ‬ما‭ ‬‭ ‬يتعلق‭  ‬بالسياسات‭ ‬الخاطئة‭  ‬التي‭  ‬اتبعت‭  ‬اثر‭  ‬قرارات‭  ‬الاصلاح‭ ‬الزراعي‭ ‬بكل‭ ‬اخطائها‭  ‬التنفيذية‭  ‬على‭  ‬عهدي‭  ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬قاسم‭  ‬والبعثيين‭  ‬ناهيكم‭  ‬عن‭  ‬القرارات‭  ‬الاشتراكية‭  ‬التي‭  ‬صدرت‭  ‬على‭  ‬عهد‭  ‬عبد‭ ‬السلام‭  ‬عارف‭  ‬والتي‭  ‬قتلت‭  ‬الروح‭ ‬الانتاجية‭  ‬الصناعية‭  ‬في‭ ‬المجتمع‭  .. ‬وكلها‭  ‬انعكست‭  ‬على‭  ‬السوق‭ ‬المحلية‭  ‬،‭  ‬فالسبعينيات‭  ‬لم‭  ‬تكن‭  ‬مرحلة‭  ‬ازدهار‭  ‬كالتي‭  ‬يتصورها‭ ‬البعض‭  ‬،‭ ‬وهي‭  ‬التي‭  ‬مهدت‭  ‬لمرحلة‭ ‬‭ ‬الثمانينيات‭  ‬التي‭  ‬شهدت‭  ‬الحرب‭  ‬العراقية‭ ‬الايرانية‭  ‬بكل‭  ‬قسوتها‭ ‬المدمرة‭  ‬للمجتمع‭  ‬وتأثيرها‭  ‬السلبي‭ ‬على‭  ‬الصناعة‭  ‬والزراعة‭  ‬والتي‭  ‬اختتمت‭  ‬بغزو‭ ‬الكويت‭ ‬1990  ‬لكي‭  ‬يفرض‭   ‬الحصار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭  ‬العراق‭  ‬ابان‭  ‬عقد‭ ‬التسعينيات‭  ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬نتائج‭  ‬سياسات‭ ‬العزلة‭ ‬بتأثير‭ ‬الحصار‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬تضرب‭ ‬اطنابها‭  ‬قبل‭  ‬العام‭ ‬1990‭ .  ‬لقد‭ ‬دمر‭ ‬الحصار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬امكانات‭ ‬العراق‭  ‬البنيوية‭  ‬تماما‭ ‬وافقر‭  ‬الناس‭  ‬وسحق‭  ‬الطبقة‭  ‬العاملة‭  ‬وضمور‭ ‬الطبقة‭  ‬الوسطى‭  ‬في‭ ‬المجتمع‭  ‬حتى‭  ‬العام‭  2003  ‬اذ‭  ‬تكلل‭ ‬بالاحتلال‭  ‬وسقوط‭  ‬النظام‭ ‬السابق‭  ‬،‭ ‬فكان‭ ‬ان‭ ‬نهب‭ ‬العراق‭  ‬وسحق‭  ‬سحقا‭ ‬،‭ ‬وتبعثر‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تبقّى‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬موجودات‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬تمت‭ ‬سرقتها‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الاولى‭ ‬للاحتلال‭ ‬وبيعت‭ ‬لايران‭ .   ‬لقد‭ ‬بقي‭ ‬العراق‭  ‬على‭  ‬عهد‭  ‬احمد‭ ‬حسن‭ ‬البكر‭  ‬ابان‭  ‬السبعينيات‭  ‬بالرغم‭ ‬من‭  ‬كل‭ ‬الازمات‭  ‬ورهبة‭  ‬النظام‭ ‬الحاكم‭  ‬والقسوة‭ ‬السياسية‭  ‬التي‭  ‬استخدمت‭  ‬في‭  ‬قصر‭  ‬النهاية‭ ‬بصور‭  ‬بشعة‭ ‬سواء‭  ‬على‭  ‬زمن‭  ‬ناظم‭  ‬كزار‭  ‬ومن‭  ‬بعده‭ ‬،‭ ‬واحداث‭ ‬الرعب‭ ‬،‭  ‬وانفلات‭  ‬امر‭  ‬الجبهة‭ ‬الوطنية‭  ‬القومية‭  ‬التقدمية‭  ‬مع‭ ‬الشيوعيين‭ ‬والاكراد‭  ‬يعيش‭  ‬على‭  ‬ما‭ ‬كان‭  ‬قد‭  ‬تبقى‭  ‬من‭ ‬تشكيلات‭ ‬الصناعات‭ ‬العراقية‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬رقما‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬الحاجة‭ ‬المحلية‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬ومنها‭ ‬منتجات‭ ‬الادوية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬والسكر‭ ‬‭ ‬وبعض‭ ‬المنتوجات‭ ..   ‬اما‭ ‬التصنيع‭ ‬العسكري‭ ‬فقد‭ ‬بنى‭ ‬قاعدة‭ ‬للصناعات‭ ‬الثقيلة‭ ‬بمساعدة‭ ‬كبريات‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وهذا‭ ‬القطاع‭ ‬تم‭ ‬نهب‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬شركاته‭ ‬وهربت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الشمال‭ ‬الى‭ ‬ايران‭ .. ‬

جعفر‭ ‬ضياء‭ ‬جعفر

‭ ‬ويشهد‭  ‬كل‭  ‬الاحياء‭  ‬ان‭  ‬خبرات‭  ‬العراقيين‭  ‬في‭ ‬الهندسة‭  ‬ومشروعات‭ ‬الري‭  ‬والنفط‭  ‬مثلا‭  ‬قد‭  ‬ساهمت‭  ‬ابان‭ ‬التسعينيات‭  ‬في‭ ‬ترميم‭  ‬الجسور‭  ‬والطرق‭  ‬والبنايات‭ ‬والسدود‭  ‬والمحطات‭  ‬للماء‭ ‬والكهرباء‭  ‬والتلفونات‭  ‬والاتصالات‭  ‬،‭ ‬اذ‭  ‬احتوى‭  ‬العراق‭  ‬على‭  ‬قطاعات‭  ‬ذكية‭  ‬من‭ ‬المهندسين‭  ‬الاكفاء‭ ‬،‭ ‬وكانت‭  ‬هناك‭    ‬خطة‭ ‬واسعة‭ ‬لتحديث‭ ‬المحطات‭ ‬والشبكات‭ ‬الكهربائية‭ ‬واجري‭ ‬مسح‭ ‬شامل‭ ‬للكهرباء‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بخبرات‭ ‬عراقية‭ ‬وباشراف‭ ‬جعفر‭ ‬ضياء‭ ‬جعفر‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬للاسف‭ ‬دخول‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬للكويت‭ ‬اجهض‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ..  ‬لقد‭  ‬كانت‭  ‬هناك‭  ‬ارادة‭ ‬عراقية‭  ‬اجتماعية‭  ‬في‭  ‬بناء‭   ‬البلاد‭  ‬،‭  ‬اذ‭  ‬ان‭  ‬مشروع‭ ‬الحديد‭ ‬والصلب‭ ‬في‭ ‬خور‭ ‬الزبير‭ ‬لم‭ ‬يفشل‭ ‬،‭ ‬ولكنه‭ ‬دمر‭ ‬،‭  ‬اما‭ ‬مشروعات‭ ‬الاسكندرية‭ ‬،‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬ان‭  ‬يكون‭ ‬أساسا‭ ‬لصناعة‭ ‬السيارات‭ ‬وكان‭ ‬المؤلف‭  ‬الاستاذ‭  ‬الحمداني‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬مباحثات‭ ‬سبقت‭ ‬اجتياح‭ ‬الكويت‭ ‬وكانت‭ ‬باشراف‭ ‬كوادر‭ ‬عراقية‭ ‬منهم‭ ‬د‭. ‬براق‭ ‬سعيد‭ ‬يحيي‭  ‬،‭ ‬ولكنها‭  ‬خطط‭ ‬ومشروعات‭ ‬ضاعت‭  ‬بعد‭  ‬غزو‭  ‬الكويت‭  ‬عام‭ ‬1990‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬كفاءآت‭ ‬هندسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬وفنية‭ ‬هائلة‭ ‬،‭ ‬ولكن‭  ‬للاسف‭ ‬الشديد‭ ‬قتل‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬وهجر‭ ‬من‭ ‬هجر‭ ‬،‭ ‬وسحق‭  ‬من‭ ‬سحق‭  ‬ليغدو‭  ‬البلد‭ ‬مباحا‭  ‬لكل‭  ‬السارقين‭  ‬والساقطين‭ ‬والحاقدين‭  ‬والرعاع‭  ‬والدخلاء‭  .. ‬الخ‭ 

نعم‭  ‬،‭ ‬علينا‭ ‬ان‭  ‬نعترف‭ ‬بأن‭  ‬منجزات‭  ‬العراقيين‭  ‬كهيئة‭  ‬اجتماعية‭  ‬حضرية‭  ‬ذكية‭ ‬وعاملة‭  ‬هي‭  ‬اقوى‭  ‬من‭  ‬كل‭  ‬المآسي‭  ‬التي‭  ‬صنعتها‭  ‬العهود‭  ‬السياسية‭  ‬،‭ ‬وهي‭  ‬منجزات‭ ‬كمية‭  ‬وبنيوية‭  ‬لا‭  ‬يتمثلها‭  ‬عهد‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬العهود‭  ‬السياسية‭  ‬،‭ ‬اذ‭  ‬كان‭  ‬اساس‭ ‬بناء‭  ‬العراق‭  ‬قويا‭ ‬منذ‭  ‬بداياته‭  . ‬وعليه‭ ‬،‭ ‬فاننا‭  ‬نعترف‭   ‬ان‭  ‬المهندسين‭  ‬العراقيين‭  ‬كانوا‭ ‬افذاذا‭  ‬في‭  ‬اعادة‭  ‬جسور‭ ‬العراق‭  ‬في‭  ‬زمن‭ ‬قياسي‭  ‬،‭ ‬وكذلك‭  ‬في‭ ‬بناء‭  ‬السدود‭  ‬والصناعة‭  ‬العسكرية‭ ‬وكان‭  ‬المجتمع‭ ‬العراقي‭  ‬زاخرا‭  ‬على‭  ‬امتداد‭ ‬القرن‭  ‬العشرين‭  ‬بنخبه‭  ‬وطواقمه‭  ‬من‭  ‬المع‭  ‬القضاة‭  ‬والاطباء‭  ‬والمهندسين‭  ‬والفنيين‭  ‬والخبراء‭  ‬والاساتذة‭  ‬الاكاديميين‭ ‬والقادة‭  ‬والطيارين‭ ‬العسكريين‭  .. ‬فضلا‭  ‬عن‭  ‬كوادره‭  ‬من‭ ‬المعلمين‭  ( ‬الذين‭ ‬انخفض‭  ‬مستوى‭ ‬ادائهم‭  ‬في‭  ‬التسعينيات‭  ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ )  ‬،‭ ‬اذ‭  ‬كانت‭  ‬الحروب‭  ‬قد‭  ‬سحقت‭  ‬الناس‭  ‬والحصارات‭  ‬جعلتهم‭  ‬يجوعون‭  ‬والحياة‭  ‬النقابية‭  ‬بقيت‭  ‬في‭  ‬حكم‭  ‬الملغاة‭  ‬والعاصمة‭  ‬وكل‭  ‬مدن‭ ‬العراق‭  ‬من‭ ‬دون‭  ‬مجاري‭   ‬منذ‭  ‬العام‭  1991  ‬،‭ ‬وارجع‭  ‬العراق‭  ‬الى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭  ‬الثورة‭  ‬الصناعية‭  ‬بعد‭  ‬حرب‭  1991  ..  ‬بقي‭  ‬العراقيون‭  ‬في‭  ‬اجزاء‭  ‬ومدن‭  ‬حيوية‭  ‬عراقية‭  ‬عديدة‭   ‬بلا‭  ‬كهرباء‭  ‬ولا‭  ‬طاقة‭  ‬اذ‭  ‬تنقطع‭  ‬الكهرباء‭  ‬لاكثر‭  ‬من‭  ‬عشرين‭  ‬ساعة‭ ‬يوميا‭  ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬مثلا‭ ‬،‭ ‬وبقيت‭ ‬بغداد‭  ‬العاصمة‭  ‬تنعم‭  ‬بها‭ ‬كونها‭  ‬عاصمة‭  ‬البلاد‭   !!  ‬وعليه‭ ‬،‭  ‬اقول‭    ‬لو‭  ‬كانت‭  ‬هناك‭  ‬ثورة‭  ‬صناعية‭ ‬عراقية‭  ‬حقيقية‭   ‬والصناعة‭  ‬لا‭  ‬تنمو‭  ‬الا‭  ‬في‭  ‬احوال‭  ‬مستقرة‭  ‬لوجدنا‭  ‬طبقة‭  ‬عمالية‭ ‬عراقية‭  ‬عريضة‭  ‬،‭ ‬وانتاجات‭  ‬عراقية‭ ‬صالحة‭ ‬للاستهلاك‭  ‬والتصدير‭  ‬،‭  ‬ولما‭  ‬فنيت‭  ‬الطبقة‭  ‬المتوسطة‭  ‬في‭ ‬المجتمع‭  ‬وهي‭  ‬عماد‭  ‬الدولة‭  ..  ‬ولوجدنا‭  ‬البلاد‭  ‬لا‭  ‬تتأثر‭   ‬بتصدير‭  ‬النفط‭  ‬،‭ ‬اذ‭  ‬غدا‭  ‬العراق‭  ‬بلدا‭  ‬ريعيا‭  ‬ليس‭  ‬له‭  ‬الا‭  ‬النفط‭  ..  ‬ولوجدنا‭  ‬حجم‭  ‬الواردات‭  ‬العراقية‭  ‬من‭  ‬ثورته‭ ‬الصناعية‭ ‬وثورته‭  ‬الزراعية‭  ‬ولوجدنا‭  ‬مشروعات‭ ‬العراق‭  ‬الكبرى‭  ‬الاروائية‭  ‬قد‭  ‬اتت‭  ‬اكلها‭  ‬،‭ ‬وغدا‭  ‬العراق‭  ‬اعظم‭  ‬بلد‭  ‬زراعي‭  ‬منتج‭   ‬في‭  ‬منطقة‭  ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭  ‬‭ .. ‬وبقدر‭  ‬ما‭  ‬كانت‭  ‬الحروب‭  ‬وقساوتها‭  ‬سببا‭  ‬في‭  ‬انهيار‭  ‬تقدم‭  ‬العراق‭  ‬،‭ ‬كان‭  ‬النفط‭  ‬عاملا‭  ‬مضادا‭  ‬لتقدم‭  ‬العراقيين‭  ‬،‭ ‬وسببا‭  ‬في‭ ‬فجائعهم‭  ‬السياسية‭  ‬والاقتصادية‭  ‬المريرة‭  . ‬فهل‭  ‬كانت‭  ‬مصانع‭ ‬العراق‭  ‬تزود‭  ‬السوق‭  ‬المحلية‭  ‬ابان‭ ‬عقدي‭ ‬الثمانينيات‭  ‬والتسعينيات‭ ‬وحتى‭  ‬اليوم‭  ‬؟؟‭   ‬نعم‭  ‬،‭ ‬نجح‭ ‬العراق‭  ‬في‭  ‬صناعاته‭  ‬العسكرية‭  ‬والبترولية‭   ‬وفي‭ ‬الادوية‭  ‬،‭ ‬ولكن‭  ‬الحديد‭ ‬والصلب‭  ‬قد‭  ‬فشل‭  ‬وخصوصا‭  ‬في‭ ‬الاسكندرية‭   ..  ‬الصناعات‭ ‬الزجاجية‭  ‬قد‭  ‬فشلت‭  ‬في‭ ‬الانبار‭   ..  ‬صناعات‭ ‬التعليب‭   ‬فشلت‭  ‬في‭  ‬النجف‭ ‬وكربلاء‭  ..  ‬وقد‭  ‬استمرت‭  ‬بعض‭ ‬المصانع‭ ‬القديمة‭   ‬في‭ ‬عملها‭  ‬بعد‭  ‬ان‭  ‬كان‭  ‬مجلس‭ ‬الاعمار‭  ‬في‭ ‬الخمسينيات‭  ‬قد‭  ‬قام‭  ‬بتأسيسها‭  .. 

عوامل‭  ‬الانهيار

  ‬‭ ‬لقد‭  ‬اضرت‭ ‬التمردات‭ ‬الداخلية‭ ‬،‭ ‬والحروب‭ ‬الاقليمية‭ ‬المزمنة‭ ‬على‭ ‬العراق‭  ‬وغيرت‭ ‬مسيرته‭ ‬التاريخية‭ ‬سياسيا‭ ‬واقتصاديا‭  ‬واجتماعيا‭  ‬وثقافيا‭  ..  ‬وقد‭  ‬تراخت‭  ‬القوى‭  ‬الفاعلة‭  ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬العراقي‭ ‬كثيرا‭ ‬،‭ ‬وهو‭  ‬المجتمع‭  ‬الذي‭  ‬تعب‭  ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تماسكه‭  ‬وتهذيبه‭  ‬ووحدته‭ ‬الرجال‭  ‬البناة‭  ‬من‭ ‬المؤسسين‭ ‬الاوائل‭  .. ‬لقد‭  ‬ضعف‭ ‬العراق‭  ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مؤسساته‭  ‬،‭ ‬وتراجعت‭  ‬قوته‭  ‬بعد‭ ‬ان‭  ‬كان‭  ‬يمثل‭  ‬قوة‭  ‬اعتبارية‭  ‬في‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬اذ‭  ‬كان‭  ‬له‭  ‬ثقله‭  ‬في‭  ‬المحافل‭ ‬الدولية‭  ‬،‭ ‬فبات‭  ‬هزيلا‭  ‬ومتهما‭  ‬ومعتديا‭ ‬ومورست‭  ‬ضده‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬،‭  ‬ففرض‭  ‬عليه‭ ‬الحصار‭  ‬باسلوب‭  ‬وحشي‭  ‬قاسي‭  ‬تأذى‭ ‬منه‭  ‬شعب‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الطبقة‭  ‬السياسية‭  ‬الحاكمة‭  ‬،‭ ‬وطبقت‭  ‬عليه‭  ‬قرارات‭  ‬العقوبات‭  ‬وصولا‭ ‬الى‭  ‬العام‭  2003  ‬لتسهل‭  ‬عملية‭  ‬احتلاله‭  ‬حيث‭  ‬دمّر‭   ‬تدميرا‭  ‬كاسحا‭  ‬بعد‭ ‬ان‭  ‬دمرت‭  ‬بنيته‭ ‬التحتية‭  ‬عام‭  1991  ‬،‭ ‬وسحقت‭ ‬قيمة‭ ‬الدينار‭ ‬العراقي‭  ‬وارجعوه‭  – ‬كما‭  ‬قالوا‭ ‬في‭ ‬تهديداتهم‭    ‬ليعيش‭  ‬لما‭  ‬قبل‭ ‬عصر‭  ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ .. ‬وخلال‭  ‬تلك‭  ‬المرحلة‭  ‬نزحت‭ ‬الالاف‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭  ‬العراقية‭  ‬وهربت‭  ‬نحو‭  ‬الشتات‭  ‬في‭ ‬العالم‭  ‬،‭ ‬ولم‭  ‬تزل‭  ‬عملية‭  ‬استئصال‭ ‬البنية‭ ‬الفوقية‭  ‬في‭ ‬المجتمع‭  ‬حتى‭  ‬يومنا‭  ‬هذا‭  ‬بعد‭  ‬هيمنة‭  ‬طبقة‭  ‬سياسية‭  ‬هزيلة‭  ‬على‭  ‬حكم‭ ‬البلاد‭  ‬وهي‭  ‬تمثل‭  ‬احزابا‭  ‬دينية‭  ‬وطائفية‭  ‬،‭ ‬فزاد‭  ‬الفساد‭  ‬وتفكك‭  ‬المجتمع‭  ‬،‭ ‬وغابت‭  ‬قيمه‭  ‬وحلت‭ ‬الانقسامات‭  ‬وتغلبت‭  ‬الطائفية‭  ‬واخترقت‭ ‬‭ ‬قوى‭  ‬الارهاب‭  ‬كل‭ ‬العراق‭  .. 

‭ ‬وعليه‭ ‬،‭ ‬يعد‭  ‬العراق‭ ‬اليوم‭    ‬بلدا‭  ‬كسيحا‭  ‬لا‭  ‬يقوى‭  ‬على‭  ‬الحياة‭  ‬ويمتلأ‭  ‬بالطفيليين‭  ‬والسراق‭  ‬والانقساميين‭  ‬بعد‭  ‬ان‭  ‬غابت‭  ‬المقاييس‭ ‬الوطنية‭  ‬منه‭  ‬،‭ ‬وازدحم‭  ‬بالجهلة‭  ‬والمشوهين‭  ‬وضعاف‭ ‬الاخلاق‭ ‬والنفوس‭  ..  ‬وغدا‭  ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬هذي‭  ‬السنين‭  ‬لا‭  ‬يقوى‭  ‬على‭  ‬العيش‭  ‬من‭ ‬دون‭  ‬ما‭  ‬يستورد‭ ‬من‭  ‬غذاء‭  ‬ودواء‭  ‬والبسة‭  ‬وكل‭  ‬ما‭  ‬يحتاجه‭  ‬الناس‭  ..  ‬وانا‭  ‬اقول‭  ‬بأن‭  ‬العراقيين‭  ‬انفسهم‭  ‬قد‭  ‬جنوا‭  ‬على‭  ‬انفسهم‭  ‬،‭ ‬ولا‭  ‬استثني‭  ‬اي‭ ‬عهد‭  ‬سياسي‭  ‬من‭  ‬العهود‭  ‬من‭  ‬حجم‭  ‬ما‭  ‬ارتكب‭  ‬من‭ ‬اخطاء‭  ‬وما‭  ‬مورس‭  ‬من‭ ‬خطايا‭  ‬بحق‭  ‬المجتمع‭  ‬اولا‭  ‬وبحق‭  ‬الدولة‭  ‬ثانيا‭  ‬،‭ ‬وان‭  ‬الاحتلال‭  ‬الاجنبي‭  ‬كان‭  ‬نتيجة‭  ‬وليس‭  ‬سببا‭  ‬في‭ ‬هتك‭  ‬اوصال‭ ‬العراق‭  ‬،‭ ‬وان‭  ‬ما‭  ‬حصل‭  ‬من‭  ‬كوارث‭  ‬لاحقا‭  ‬هي‭  ‬نتائج‭  ‬عقيمة‭ ‬‭ ‬للسياسات‭  ‬الجنونية‭  ‬والقرارات‭  ‬الصبيانية‭  ‬لكي‭  ‬يغدو‭  ‬اليوم‭  ‬بايدي‭  ‬طبقة‭  ‬سياسية‭  ‬فاسدة‭  ‬لا‭  ‬ندري‭  ‬متى‭  ‬تحل‭  ‬بدلها‭  ‬طبقة‭  ‬اخرى‭  ‬او‭  ‬يستبدل‭  ‬هذا‭  ‬العهد‭  ‬بعهد‭  ‬سياسي‭ ‬اخر‭  ‬قادم‭  ‬؟؟‭ 

وأخيرا‭ ‬،‭  ‬أتمنى‭  ‬للصديق‭  ‬المؤلف‭  ‬الاستاذ‭  ‬ليث‭ ‬الحمداني‭  ‬الصحة‭ ‬والابداع‭  ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭  ‬والنجاح‭  ‬،‭ ‬

‭ ‬واذا‭  ‬كان‭  ‬قد‭  ‬سجّل‭  ‬تاريخا‭  ‬على‭  ‬امتداد‭  ‬اربعة‭  ‬عقود‭  ‬كاملة‭  ‬في‭ ‬العراق‭  ‬،‭  ‬فقد‭  ‬اكمل‭  ‬مهمته‭  ‬،‭ ‬ولم‭  ‬يزل‭   ‬هنا‭  ‬في‭ ‬كندا‭  ‬يحرر‭  ‬صحيفة‭ ‬البلاد‭  ‬،‭ ‬وهي‭  ‬من‭ ‬الصحف‭  ‬التي‭  ‬لها‭  ‬رصانتها‭ ..  ‬تحية‭  ‬كبيرة‭  ‬الى‭  ‬هذا‭ ‬الرجل‭  ‬،‭ ‬واتمنى‭  ‬عليه‭  ‬مخلصا‭  ‬ان‭  ‬يكمل‭  ‬مضامين‭  ‬سيرته‭  ‬الصحفية‭  ‬وان‭ ‬‭ ‬لا‭  ‬يكتفي‭  ‬فقط‭  ‬بالهوامش‭  ‬منها‭  ‬،‭ ‬فهو‭  ‬يختزن‭  ‬في‭  ‬ذاكرته‭  ‬تاريخ‭  ‬طويل‭  ‬من‭  ‬حياة‭  ‬العراق‭ ‬الجمهوري‭  ‬المعاصر‭  .  ** 

‭ ‬كتاب‭ ‬الاعلامي‭  ‬العراقي‭  ‬المعروف‭  : ‬ليث‭  ‬الحمداني‭  ‬،‭  ‬أوراق‭ ‬من‭ ‬ذاكرة‭ ‬عراقية،‭ ‬هوامش‭ ‬من‭ ‬سيرة‭ ‬صحفية،‭ ( ‬عمّان‭ ( ‬الاردن‭ )  : ‬مطابع‭ ‬دار‭ ‬الأديب،‭ ‬ط‭ ‬1،‭ ‬2016‭ . 

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