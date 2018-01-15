تبادل اتهامات بين الامارات وقطر حول الاختراق الجوي 

‮ ‬ابو‭ ‬ظبي‭ -‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬الزمان

قالت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭ ‬الإماراتية‭ ‬إن‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬قطرية،‭ ‬اعترضت‭ ‬الاثنين،‭ ‬طائرة‭ ‬مدنية‭ ‬إماراتية‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬البحرينية،‭ ‬المنامة،‭ ‬متهمة‭ ‬إياها‭ ‬بتهديد‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭. ‬وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نشرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإماراتية،‭ ‬فإن‭ ‬الطائرة‭ ‬مستوفية‭ ‬لجميع‭ ‬الموافقات‭ ‬والتصاريح‭ ‬اللازمة،‭ ‬ومسارها‭ ‬معروف‭ ‬ومجدول،‭ ‬وإنها‭ ‬ستتخذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭. ‬فيما‭ ‬تستكر‭ ‬الازمة‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حل‭ . ‬ونفت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬اعتراض‭ ‬المقاتلات‭ ‬القطرية‭ ‬لأي‭ ‬طائرة‭ ‬إماراتية‭ ‬مدنية‭.‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أفادت‭ ‬قناة‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عن‭ ‬‮«‬اعتراض‭ ‬المقاتلات‭ ‬القطرية‭ ‬لطائرة‭ ‬مدنية‭ ‬ثانية‭ ‬خلال‭ ‬نزولها‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لولوة‭ ‬الخاطر‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭: ‬‮«‬تعلن‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬أخبار‭ ‬متعلقة‭ ‬باعتراض‭ ‬مقاتلات‭ ‬قطرية‭ ‬لطائرة‭ ‬مدنية‭ ‬إماراتية‭ ‬هو‭ ‬خبر‭ ‬عارٍ‭ ‬عن‭ ‬الصحة‭ ‬تماما‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيصدر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بيان‭ ‬مفصَّل‮»‬‭. ‬وقبل‭ ‬أيام‭ ‬كشفت‭ ‬قطر‭ ‬عن‭ ‬إرسالها‭ ‬رسالتين‭ ‬متطابقتين‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬طائرة‭ ‬نقل‭ ‬جوي‭ ‬عسكرية‭ ‬إماراتية،‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬ومتجهة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬باختراق‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬لدولة‭ ‬قطر‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬10‭. ‬وأشارت‭ ‬قطر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحادثة‭ ‬ليست‭ ‬الأولى‭ ‬وأن‭ ‬طائرة‭ ‬حربية‭ ‬مقاتلة‭ ‬إماراتية،‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬للإمارات‭ ‬،‭ ‬قامت‭ ‬باختراق‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬لقطر‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭. ‬‮ ‬وكانت‭ ‬الدول‭ ‬الاربع‭ ‬اتخذت‭ ‬لدى‭ ‬قطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬اجراءات‭ ‬عقابية‭ ‬بحقها‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتضييق‭ ‬الخناق‭ ‬عليها‭ ‬تجاريا‭ ‬اقتصاديا،‭ ‬وبينها‭ ‬منع‭ ‬الطائرات‭ ‬القطرية‭ ‬من‭ ‬عبور‭ ‬اجوائها‭. ‬وتؤشر‭ ‬الاتهامات‭ ‬المتبادلة‭ ‬حول‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬وخرق‭ ‬الاجواء‭ ‬الى‭ ‬تصعيد‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الازمة‭.‬

وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭ ‬الاماراتية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬مقاتلات‭ ‬قطرية‭ ‬تعترض‭ ‬طائرة‭ ‬مدنية‭ ‬إماراتية‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬اعتيادية‭ ‬الى‭ ‬المنامة‭ ‬أثناء‭ ‬تحليقها‭ ‬في‭ ‬المسارات‭ ‬المعتادة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬الحادث‭ ‬وقع‭ ‬الاثنين‭. ‬ولم‭ ‬تقدم‭ ‬الهيئة‭ ‬تفاصيل‭ ‬اضافية‭ ‬حول‭ ‬طبيعة‭ ‬اعتراض‭ ‬الطائرة،‭ ‬او‭ ‬الشركة‭ ‬المالكة‭ ‬لها،‭ ‬او‭ ‬الاجواء‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬الحادث،‭ ‬لكنها‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الرحلة‭ ‬‮«‬اعتيادية‭ ‬مجدولة‭ ‬ومعروفة‭ ‬المسار‭ ‬ومستوفية‭ ‬لجميع‭ ‬الموافقات‭ ‬والتصاريح‭ ‬اللازمة‮»‬‭. ‬وتسيّر‭ ‬طائرات‭ ‬شركات‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الامارات‮»‬‭ ‬و»الاتحاد‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬و»العربية‮»‬‭ ‬و»فلادبي‮»‬‭ ‬رحلات‭ ‬يومية‭ ‬الى‭ ‬المنامة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬المطارات‭ ‬الاماراتية‭. ‬واتهمت‭ ‬الهيئة‭ ‬المقاتلات‭ ‬القطرية‭ ‬بتشكيل‭ ‬‮«‬تهديد‭ ‬سافر‭ ‬وخطير‭ ‬لسلامة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‮»‬‭ ‬وبخرق‭ ‬القوانين‭ ‬والإتفاقيات‭ ‬الدولية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬أبوظبي‭ ‬‮«‬ستتخذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬اعلنت‭ ‬الهيئة‭ ‬انها‭ ‬ابلغت‭ ‬‮«‬بقيام‭ ‬المقاتلات‭ ‬القطرية‭ ‬باعتراض‭ ‬طائرة‭ ‬مدنية‭ ‬ثانية‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬نزولها‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬اعتيادية‭ ‬مجدولة‭ ‬ومعروفة‭ ‬المسار‭ ‬ومستوفية‭ ‬للموافقات‭ ‬والتصاريح‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬الدوحة،‭ ‬قالت‭ ‬الخاطر‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬تعلن‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬أخبار‭ ‬متعلقة‭ ‬باعتراض‭ ‬مقاتلات‭ ‬قطرية‭ ‬لطائرة‭ ‬مدنية‭ ‬إماراتية‭ ‬هو‭ ‬خبر‭ ‬عارٍ‭ ‬عن‭ ‬الصحة‭ ‬تماماً‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬انه‭ ‬‮«‬سيصدر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بيان‭ ‬مفصَّل‮»‬‭.‬