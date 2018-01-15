تبادل اتهامات بين الامارات وقطر حول الاختراق الجوي 

ابو ظبي -ا ف ب – الزمان
قالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية إن طائرات مقاتلة قطرية، اعترضت الاثنين، طائرة مدنية إماراتية متجهة إلى العاصمة البحرينية، المنامة، متهمة إياها بتهديد سلامة الطيران المدني. وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، فإن الطائرة مستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة، ومسارها معروف ومجدول، وإنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لضمان سلامة حركة الطيران المدني الخاص بها. فيما تستكر الازمة الخليجية من دون حل . ونفت وزارة الخارجية القطرية اعتراض المقاتلات القطرية لأي طائرة إماراتية مدنية.وفي وقت لاحق، أفادت قناة سكاي نيوز عن «اعتراض المقاتلات القطرية لطائرة مدنية ثانية خلال نزولها إلى مطار البحرين». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لولوة الخاطر في حسابها على «تويتر»: «تعلن دولة قطر أنّ ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عارٍ عن الصحة تماما»، موضحة أنه «سيصدر في ذلك بيان مفصَّل». وقبل أيام كشفت قطر عن إرسالها رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات ومتجهة إلى البحرين، باختراق المجال الجوي لدولة قطر صباح يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2018 في الساعة 10:10. وأشارت قطر إلى أن الحادثة ليست الأولى وأن طائرة حربية مقاتلة إماراتية، قادمة من المجال الجوي للإمارات ، قامت باختراق المجال الجوي لقطر في 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وكانت الدول الاربع اتخذت لدى قطع علاقاتها مع قطر اجراءات عقابية بحقها في محاولة لتضييق الخناق عليها تجاريا اقتصاديا، وبينها منع الطائرات القطرية من عبور اجوائها. وتؤشر الاتهامات المتبادلة حول سلامة الطيران وخرق الاجواء الى تصعيد جديد في الازمة.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية الى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة»، مضيفة ان الحادث وقع الاثنين. ولم تقدم الهيئة تفاصيل اضافية حول طبيعة اعتراض الطائرة، او الشركة المالكة لها، او الاجواء التي شهدها الحادث، لكنها شددت على ان الرحلة «اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة». وتسيّر طائرات شركات «طيران الامارات» و»الاتحاد للطيران» و»العربية» و»فلادبي» رحلات يومية الى المنامة انطلاقا من المطارات الاماراتية. واتهمت الهيئة المقاتلات القطرية بتشكيل «تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني» وبخرق القوانين والإتفاقيات الدولية، مؤكدة ان أبوظبي «ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني».
وفي وقت لاحق، اعلنت الهيئة انها ابلغت «بقيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرة مدنية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح». وفي الدوحة، قالت الخاطر في حسابها على تويتر «تعلن دولة قطر أنّ ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عارٍ عن الصحة تماماً»، موضحة انه «سيصدر في ذلك بيان مفصَّل».