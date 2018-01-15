الحدث العابر

فاتح عبد السلام
المواطن هو الضحية الأولى والظهر المكشوف أمام الانهيارات الأمنية في العراق . ونتحدث اليوم عن عمل ارهابي جديد فجع ما يقرب من أربعين أسرة في بغداد ، وجدّدَ أحزان العراقيين الذين نالت منهم كل أنواع الخطوب في عقدين مريرين من الزمن .
من حق المواطن العراقي أن يقرن بين عمل إرهابي كبير واعلان الكيانات الانتخابية عن نفسها وتحالفاتها. لا أحد يستطيع أن يمنع هذا المواطن من عقد الصلات وتوقع المزيد من التردي الأمني ،لأنه يعرف انه طالما كانت عجلة التفجيرات تدور دوماً في فلك هذه التوقيتات السياسية ، ولأنه يعلم أنه لاتوجد إرادة فاعلة بين متصدري المشهد السياسي في معالجة ملف التفجيرات المفتوح على ما لانهاية ،في حين تم الاعلان الرسمي عن نهاية تنظيم داعش في العراق.
يقولون في الرسميّات إنّها الخلايا النائمة ،وفي الكلام شيء من الواقعية، والناس يقولون وما بالكم بالخلايا الصاحية، وما بالكم بالخلايا التي لاتنتمي كلها الى داعش؟ ، غير إنّ الكلام الرسمي يظل مصوباً نحو جهة ارهابية واحدة دون سواها . ولعل في ذلك تكراراً لمتواليات العنف التي لاتنتهي ، في نظر العراقيين اليائسين من الاصلاح والانقاذ والنجاة في أقل تقدير ، وهؤلاء يعدون بالملايين، أو بكامل العدد خارج المنطقة الخضراء .
مثلما إنّ مقتل أربعين أو خمسين في العراق لا يأخذ من اهتمام العالم أكثر من خبرعابر في نشرات الاخبار ، فإنّ من الوهم الكبير أن تنجح أية جهود لمسك وضع البلد من دون ولادة ارادة تغليب الهوية العراقية فوق كل الهويات، إرادةالانتقال بالبلد الى مرحلة الخلو من التفجيرات وجعل الشوارع والأسواق والمدن أماكن آمنة للعيش والحياة والعمل فقط، ولا أقول الانتقال الى حالات مشابهة لدول غير نفطية وغير مؤازرة من العالم ،لكنها تفتح كل شهر مشروعاً ،ولها في السلام استثمارات طويلة الامد تمتد لأجيال ، كما لنا استثمارات لا تخفى على أحد في الصراعات الدموية والعنف .
رئيس التحرير – لندن
فاتح عبد السلام
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