معجبو كندة علوش يهتمون بقضية الشبه مع والدها 

بيروت‭- ‬الزمان‮ ‬‭: ‬‎فاجأت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬واسعة‭ ‬الانتشار‮ ‬‭ ‬كندة‭ ‬علوش‭ ‬محبيها،‭ ‬ونشرت‭ ‬صورة‭ ‬جديدة‭ ‬تجمعها‭ ‬بوالدها،‭ ‬متغزلة‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬كتبت‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬بابا‭ ‬حبيبي‭ ‬وروحي‭ ‬وبلدي‭.. ‬الله‭ ‬يحفظك‭ ‬ويخليك‭.. ‬بحبك‮»‬‭. ‬‎وفي‭ ‬حين‭ ‬تمنى‭ ‬فيه‭ ‬فانز‭ ‬كندة‭ ‬لوالدها‭ ‬الصحة‭ ‬وطول‭ ‬العمر،‭ ‬لفت‭ ‬أغلبهم‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬شبه‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬والدها،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬السورية‭ ‬أقرب‭ ‬شبهاً‭ ‬لوالدتها‭. ‬‎وكان‭ ‬آخر‭ ‬أعمال‭ ‬كندة‭ ‬علوش‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬حجر‭ ‬جهنم‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬شاركها‭ ‬بطولته‭ ‬إياد‭ ‬نصار،‭ ‬وأروى‭ ‬جودة،‭ ‬وشيرين‭ ‬رضا،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬هالة‭ ‬الزغندي،‭ ‬وإخراج‭ ‬حاتم‭ ‬علي‭ ‬وخالد‭ ‬الحجر،‭ ‬ولم‭ ‬تعلن‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬عنعملها‭ ‬الدرامي‭ ‬الذي‭ ‬تعود‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬الشاشة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬