معجبو كندة علوش يهتمون بقضية الشبه مع والدها 

بيروت- الزمان : فاجأت الفنانة السورية واسعة الانتشار كندة علوش محبيها، ونشرت صورة جديدة تجمعها بوالدها، متغزلة به في تعليق كتبت فيه: «بابا حبيبي وروحي وبلدي.. الله يحفظك ويخليك.. بحبك». وفي حين تمنى فيه فانز كندة لوالدها الصحة وطول العمر، لفت أغلبهم إلى عدم وجود أي شبه بينها وبين والدها، مؤكدين أن الفنان السورية أقرب شبهاً لوالدتها. وكان آخر أعمال كندة علوش مسلسل «حجر جهنم»، والذي شاركها بطولته إياد نصار، وأروى جودة، وشيرين رضا، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي وخالد الحجر، ولم تعلن الفنانة السورية عنعملها الدرامي الذي تعود به إلى الشاشة حتى الآن.