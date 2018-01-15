التوت والفراولة والأفوكادو الأنسب للحمية الغذائية

برلين‭ – ‬الزمان‮ ‬

أوردت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬إيلي‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬الفواكه‭ ‬تعد‭ ‬مثالية‭ ‬للحمية‭ ‬الغذائية‭ ‬نظراً‭ ‬لأنها‭ ‬قليلة‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬من‭ ‬ناحية،‭ ‬وتزخر‭ ‬بالفيتامينات‭ ‬والمعادن‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬ولكن‭ ‬بشرط‭ ‬اختيار‭ ‬الأنواع‭ ‬قليلة‭ ‬السكر‭. ‬وأوضحت‭ ‬المجلة‭ ‬المعنية‭ ‬بالصحة‭ ‬والجمال‭ ‬أن‭ ‬الفواكه‭ ‬الغنية‭ ‬بالسكر،‭ ‬مثل‭ ‬العنب‭ ‬والموز‭ ‬والمانجو‭ ‬والكريز‭ ‬والتين،‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬مما‭ ‬يعرف‭ ‬بسكر‭ ‬الفاكهة‭ ‬أو‭ ‬الفركتوز،‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬البدانة‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬الكبد‭ ‬يقوم‭ ‬بتحويل‭ ‬الفركتوز‭ ‬الزائد‭ ‬إلى‭ ‬دهون‭ ‬ويحتفظ‭ ‬به‭.‬

أما‭ ‬الفواكه‭ ‬المناسبة‭ ‬للحمية‭ ‬الغذائية‭ ‬لاحتوائها‭ ‬على‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الفركتوز‭ ‬فتتمثل‭ ‬في‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬والفراولة‭ ‬والأفوكادو‭ ‬والبابايا‭ ‬والفواكه‭ ‬الحمضية‭ ‬كالبرتقال‭.‬

ويحتوي‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬على‭ ‬البوليفينولات،‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بتأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬حرق‭ ‬الدهون‭ ‬والسكر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يمد‭ ‬الأفوكادو‭ ‬الجسم‭ ‬بدهون‭ ‬صحية‭ ‬ومعادن‭ ‬وفيتامينات‭ ‬مهمة‭ ‬كالبوتاسيوم‭ ‬والمغنيسيوم‭ ‬والنحاس‭ ‬وفيتامين‭ ‬B‭ ‬وفيتامين‭ ‬C‭ ‬وفيتامين‭ ‬E‭ ‬وفيتامين‭ ‬K1‭. ‬أما‭ ‬البابايا‭ ‬فيحتوي‭ ‬على‭ ‬إنزيم‭ ‬‮«‬باباين‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تنشيط‭ ‬عملية‭ ‬حرق‭ ‬الدهون‭ ‬وتحسين‭ ‬عملية‭ ‬امتصاص‭ ‬البروتين‭.‬