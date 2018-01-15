علاقة غير متوقعة بين الخبز وسرطان الثدي

نيويورك‭ – ‬الزمان‮ ‬

حذر‭ ‬العلماء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المركبات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الخبز‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬الشائعة‭ ‬الأخرى‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحبط‭ ‬علاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭.‬

واكتشف‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬سكريبس‭ ‬للأبحاث‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أن‭ ‬الأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬بالمركبات‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬هرمون‭ ‬الإستروجين‭ ‬مثل‭ ‬القمح‭ ‬والذرة‭ ‬والشعير‭ ‬والعدس‭ ‬وفول‭ ‬الصويا‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الأساسية،‭ ‬تعكس‭ ‬آثار‭ ‬العلاج‭ ‬الثوري‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬‮«‬بلبوسيكليب‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬العلماء‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬اللائي‭ ‬يتناولن‭ ‬الدواء‭ ‬تغيير‭ ‬نظامهن‭ ‬الغذائي‭ ‬لتجنب‭ ‬الأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬بمركبات‭ ‬زينيستروجين‭ ‬‮«‬xenoestrogens‮»‬‭. ‬وفضلا‭ ‬عن‭ ‬إعاقة‭ ‬فوائد‭ ‬دواء‭ ‬‮«‬بلبوسيكليب‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬المركبات‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تسرع‭ ‬نمو‭ ‬السرطانات‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الإستروجين‭ ‬كـ‭ ‬‮«‬وقود‮»‬‭ ‬لها‭. ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬النساء‭ ‬المصابات‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬الإيجابي‭ ‬لمستقبلات‭ ‬هرمون‭ ‬الإستروجين،‭ ‬دواء‭ ‬‮«‬بلبوسيكليب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬‮«‬خرقا‮»‬‭ ‬طبيا،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المعاهد‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬السرطان‭ ‬نحو‭ ‬70‭% ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬المرض‭ ‬فيها‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬علاجه‭. ‬وقد‭ ‬أعطت‭ ‬المعاهد‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لاستخدام‭ ‬الدواء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أظهر‭ ‬نتائج‭ ‬التجارب‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬فترة‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬المرض‭ ‬تطورا‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬المصابين‭ ‬به‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العلماء‭ ‬اعتبروا‭ ‬الدواء‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬المرض‭ ‬ويشكل‭ ‬بديلا‭ ‬للعلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،

‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬البحوث‭ ‬المخبرية‭ ‬الجديدة‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬التعرض‭ ‬لمركبات‭ ‬‮«‬زينيستروجين‮»‬‭ ‬عكس‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬آثار‭ ‬تركيبة‭ ‬مكافحة‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬بالبوسيكليب‭ ‬وليتروزول‭. ‬ويقول‭ ‬الدكتور‭ ‬بينيديكت‭ ‬وارث،‭ ‬المؤلف‭ ‬الرئيس‭ ‬للدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬Cell‭ ‬Chemical‭ ‬Biology‮»‬‭: ‬‮«‬من‭ ‬المثير‭ ‬للاهتمام‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬التعرض‭ ‬لكمية‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬مركبات‭ ‬زينيستروجين،‭ ‬كان‭ ‬كافيا‭ ‬للتأثير‭ ‬على‭ ‬فوائد‭ ‬الدواء‮»‬‭.‬