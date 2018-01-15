أفضل الطرق للخلاص من مراقبتك عبر الانترنت 

باريس‭ – ‬الزمان‮ ‬

أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬نكست‭ ‬إن‭ ‬باكت‮»‬،‭ ‬مشروعاً‭ ‬جديداً‭ ‬لتطوير‭ ‬امتداد‭ ‬بسيط‭ ‬لبرامج‭ ‬تصفح‭ ‬الإنترنت‭ ‬يتيح‭ ‬للمستخدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬محاولات‭ ‬تتبع‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬يزورها‭ ‬واستغلال‭ ‬بياناته‭ ‬الشخصية،‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬كيمتراك‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تك‭ ‬كرانش‮»‬‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬موضوعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬فإن‭ ‬أجهزة‭ ‬كمبيوتر‭ ‬الخادم‭ ‬التي‭ ‬تبث‭ ‬الإعلانات‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬الإنترنت‭ ‬وشركات‭ ‬الإنترنت‭ ‬العملاقة‭ ‬مثل‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭ ‬وغوغل‭ ‬تستطيع‭ ‬تتبع‭ ‬عادات‭ ‬المستخدمين‭ ‬في‭ ‬تصفح‭ ‬الإنترنت‭ ‬واستخدام‭ ‬شفرات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬مراجعتها‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭. ‬ويمكن‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات‭ ‬تكوين‭ ‬صورة‭ ‬شاملة‭ ‬للمستخدم‭ ‬وحفظ‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬واستغلالها‭. ‬

ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬يلجأ‭ ‬بعض‭ ‬المستخدمين‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬أداة‭ ‬‮«‬منع‭ ‬الإعلانات‮»‬‭ ‬أو‭ ‬تعطيل‭ ‬عمل‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬جافا‭ ‬سكريبت‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬بظهور‭ ‬الإعلانات‭ ‬وتشغيلها‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬متصفح‭ ‬الإنترنت‭. ‬وهناك‭ ‬بعض‭ ‬الأدوات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬جوستري‮»‬‭ ‬و‮»‬يو‭ ‬بلوك‭ ‬أوريجن‮»‬‭ ‬تعرض‭ ‬قائمة‭ ‬بالشفرات‭ ‬الخاصة‭ ‬بجهات‭ ‬أخرى‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬وقف‭ ‬تشغيلها‭ ‬أثناء‭ ‬التصفح‭. ‬ولكن‭ ‬أداة‭ ‬‮«‬كيمتراك‮»‬‭ ‬ليست‭ ‬لحظر‭ ‬الإعلانات‭ ‬وإنما‭ ‬تتيح‭ ‬لمتصفحي‭ ‬الإنترنت‭ ‬معرفة‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تتبع‭ ‬تصفحه‭ ‬للإنترنت‭. ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬استخدام‭ ‬أداة‭ ‬حظر‭ ‬الإعلانات،‭ ‬فإن‭ ‬المستخدم‭ ‬لا‭ ‬يرى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭. ‬ولكن‭ ‬تعطيل‭ ‬أداة‭ ‬حظر‭ ‬الإعلانات،‭ ‬وتصفح‭ ‬بعض‭ ‬الموقع‭ ‬المفضلة‭ ‬لدى‭ ‬المستخدم،‭ ‬فإن‭ ‬أداة‭ ‬‮«‬كيمتراك‮»‬‭ ‬ستكشف‭ ‬له‭ ‬عن‭ ‬المواقع‭ ‬والجهات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬نشاطه‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭.‬