تراجع أفلام الرعب والموسيقى في شباك السينما الأمريكية

لوس‭ ‬انجلس‭ -‬الزمان‮ ‬

‮ ‬تراجعت‭ ‬افلام‭ ‬الرعب‭ ‬والموسيقى‭ ‬والاستعراض‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬التسويقي‭ ‬للسينما‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ . ‬حيث‮ ‬‭ ‬احتفظ‭ ‬فيلم‭ ‬الحركة‭ ‬‮«‬جومانجي‭: ‬ويلكم‭ ‬تو‭ ‬ذا‭ ‬جانجل‮»‬،‭ ‬بصدارة‭ ‬إيرادات‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬محققا‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬27‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

والفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬دوين‭ ‬جونسون‭ ‬وجاك‭ ‬لبلاك‭ ‬وكيفين‭ ‬هارت‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬جيك‭ ‬كاسدين‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فيلم‭ ‬الدراما‭ (‬ذا‭ ‬بوست‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الـ15‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬محققا‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬18‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬والفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬توم‭ ‬هانكس‭ ‬وميريل‭ ‬ستريب‭ ‬وسارة‭ ‬بولسون‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬ستيفن‭ ‬سبيلبرج،‭ ‬واحتل‭ ‬فيلم‭ ‬الحركة‭ ‬الجديد‭ (‬ذا‭ ‬كوميوتر‭) ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬13‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬والفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬ليام‭ ‬نيسون‭ ‬وفيرا‭ ‬فارميجا‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬جومي‭ ‬كوليتسيرا‭.‬

وتراجع‭ ‬فيلم‭ ‬الرعب‭ (‬إنسيديوس‭: ‬ذا‭ ‬لاست‭ ‬كي‭) ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬محققا‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬12‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬والفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬ليندا‭ ‬شاي‭ ‬وأنجلوس‭ ‬سامبسون‭ ‬وسبنسر‭ ‬لوك‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬آدم‭ ‬روبتيل‭. ‬وتراجع‭ ‬أيضا‭ ‬الفيلم‭ ‬الموسيقي‭ (‬ذا‭ ‬جريتست‭ ‬شومان‭) ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬11‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

والفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬هيو‭ ‬جاكمان‭ ‬وميشيل‭ ‬وليامز‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬مايكل‭ ‬جراسي‭. ‬