تراجع أفلام الرعب والموسيقى في شباك السينما الأمريكية

لوس انجلس -الزمان
تراجعت افلام الرعب والموسيقى والاستعراض في المشهد التسويقي للسينما في الولايات المتحدة هذا الاسبوع . حيث احتفظ فيلم الحركة «جومانجي: ويلكم تو ذا جانجل»، بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني محققا إيرادات بلغت 27 مليون دولار.
والفيلم بطولة دوين جونسون وجاك لبلاك وكيفين هارت ومن إخراج جيك كاسدين. وجاء في المركز الثاني فيلم الدراما (ذا بوست)، الذي كان يحتل المركز الـ15 في الأسبوع الماضي محققا إيرادات بلغت 18.6 مليون دولار. والفيلم بطولة توم هانكس وميريل ستريب وسارة بولسون ومن إخراج ستيفن سبيلبرج، واحتل فيلم الحركة الجديد (ذا كوميوتر) المركز الثالث بإيرادات بلغت 13.5 مليون دولار. والفيلم بطولة ليام نيسون وفيرا فارميجا ومن إخراج جومي كوليتسيرا.
وتراجع فيلم الرعب (إنسيديوس: ذا لاست كي) من المركز الثاني في الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 12.1 مليون دولار. والفيلم بطولة ليندا شاي وأنجلوس سامبسون وسبنسر لوك ومن إخراج آدم روبتيل. وتراجع أيضا الفيلم الموسيقي (ذا جريتست شومان) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 11.8 مليون دولار.
والفيلم بطولة هيو جاكمان وميشيل وليامز ومن إخراج مايكل جراسي.