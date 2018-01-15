دعوات لمراجعة الخطط الأمنية وعدم الإنشغال بالإنتخابات

تعاطف دولي واسع مع فاجعة ساحة الطيران

بغداد -عبد اللطيف الموسوي

اثار التفجير الاجرامي المزدوج الذي شهدته ساحة الطيران في بغداد امس ادانة دولية واسعة وتعاطفا كبيراً مع الشعب العراقي وضحايا التفجير، وسط تحذيرات من هجمات إجرامية مماثلة ودعوات لمراجعة الخطط الامنية. وفجعت بغداد في الصباح الباكر من يوم امس بتفجير اجرامي مزدوج استهدف تجمعاً للعمال وادى الى استشهاد وإصابة اكثر من 120 شخصاً. وقال مصدر امني لـ ( الزمان) امس ان (حصيلة التفجير الذي استهدف تجمعا للعمال في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي ارتفعت إلى 26 شهيدا و95 جريحا).

وأضاف أن (التفجير ادى إلى احداث اضرار كبيرة بالعجلات القريبة من مكان الحادث).وبعث العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ببرقية تعزية الى الرئيس فؤاد معصوم في ضحايا التفجير الإرهابى، معربًا عن (إدانته لهذا العمل الإرهابي الجبان). وأكد ملك الاردن التضامن الكامل لبلاده مع (العراق الشقيق، والوقوف إلى جانبه فى مواجهة خطر الإرهاب وعصاباته الإجرامية)، مبدياً (أصدق مشاعر العزاء والمواساة للرئيس معصوم وأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم).وأدانت لبنان التفجير ، داعية إلى مواصلة المعركة ضد الإرهاب. وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان أنها(تدين بشدة التفجير الإرهابي)، مضيفة أن (هذا الإعتداء الجبان يأتي بعد النصر الكبير والمهم الذي حققه العراق الشقيق على تنظيم داعش الإرهابي والهزائم الكبيرة التي ألحقها به، وهو يعكس محاولة هذا التنظيم إثبات وجوده على الساحة العراقية من خلال إستمراره بإراقة دماء الأبرياء) .وأكد البيان (ضرورة مواصلة المعركة ضد الإرهاب حتى القضاء على آخر فلوله وعلى فكره المتطرف). واستنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي التفجير وقال في بيان إن (الجمهورية الاسلامية تتعاطف مع الحكومة والشعب العراقي بشأن الحادث الاجرامي وتدعم نضال العراق المستمر والدؤوب ضد الارهاب)، مشيراً الى أن(الإرهاب متجذر لدى الايديولوجيات المتطرفة للارهابيين التكفيريين). وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للعمل الإجرامي والإرهابي. وقالت في بيان تلقته (الزمان) ان أمينها العام يوسف بن أحمد العثيمين يقدم(تعازيه لأسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا حياتهم جراء هذا العمل الإرهابي الآثم)، مجددًا (استعداد المنظمة للعمل مع الحكومة العراقية والكتل السياسية كافة من اجل تحقيق المصالحة العراقية من خلال مبادرة المنظمة بعقد مؤتمر بغداد للمصالحة الوطنية العراقية). وتعهدت الحكومة الأمريكية بمواصلة الشراكة لتحسين الأمن في العراق وادانت التفجير.

وقدم بيان للسفارة الأمريكية في بغداد (أعمق التعازي لعوائل الضحايا ونشارك العراق في المواساة لفقدان هذه الأرواح البريئة ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى)، مؤكداً أن (الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الشراكة مع حكومة العراق لتحسين الأمن للشعب العراقي ومنع عودة الإيديولوجية الإرهابية التي تهدد بلدينا). وادانت بريطانيا التفجير ايضاً وقال بيان لسفارتها في بغداد إن (المملكة المتحدة تدين الهجوم الارهابي)، معربة عن (تعاطفها وصلواتها مع عوائل ضحايا هذا الهجوم). كما ادانت سفارة اليابان التفجير ونقل بيان تلقته (الزمان) عن سفير اليابان فوميو إيواي قوله ان(على العراقيين ان يبقوا متحدين بوجه الارهاب حتى يتم القضاء على جميع الأفكار المتطرفة). وجدد البيان دعم حكومة اليابان لجهود حكومة العراق في حربها ضد الإرهاب، وقال انها (تأمل بأن يسود الأمن والإستقرار في جميع أنحاء البلاد من خلال جهود حكومة العراق وشعبه). وأدان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بأشد العبارات التفجير الاجرامي.ونقل بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس عن معصوم قوله ان (مرتكبي هذا العمل الارهابي يؤكدون مجددا طبيعتهم الاجرامية وافتقارهم لابسط القيم الانسانية والاخلاقية كما يثبتون عداءهم الاعمى للعراق وشعبه باستهدافهم المواطنين المدنيين العزل).

واعرب معصوم عن (عزائه ومواساته لذوي شهداء وجرحى الحادث، وألمه البالغ لسقوط العشرات من المواطنين الابرياء جراء الحادث)، كما اهاب بالسلطات الامنية (بذل قصارى جهدها للقبض العاجل على مرتكبي هذه الجريمة النكراء).

وأدان نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي (الجريمة الجديدة) لزمر الارهاب. ونقل بيان تلقته(الزمان) عن علاوي قوله أن (زمر الإرهاب والتطرف التي اتخذت من سفك دماء الأبرياء وسيلة لتعطيل الحياة بعد هزائمها الأخيرة على أكثر من جبهة ومحور, أقدمت اليوم على جريمة جديدة في مسعى حثيث لبث الفتنة والعودة الى مربع العنف وتأجيج الشارع)، مشدداً على (ضرورة البدء بمراجعة شاملة للخط الأمنية ووضع استراتيجيات جديدة لمواجهة خطط الإرهاب خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة).