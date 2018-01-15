البرلمان يحدّد غداً موعد إستجواب وزير الكهرباء غيابياً

نائبة ترجّح لـ (الزمان): عدم تحقق النصاب في جلستي الموازنة والإنتخابات

بغداد – صباح الخالدي

حدد مجلس النواب جلسة يوم غد الاربعاء لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي غيابيا بسبب ارساله كتابا يفيد قيامه بالسفر الى خارج العراق، فيما كشفت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبه نجيب عن استمرار خلاف الكتل بشأن قانوني الموازنة والانتخابات.

وقالت نجيب لـ (الزمان) امس ان (البرلمان استأنف جلسته برئاسة سليم الجبوري انجز خلالها القراءة الاولى لثلاثة قوانين هي تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 بالاضافة الى العفو من العقوبات الضريبية وكذلك قانون اللاجئين)، لافتة الى ان (الجبوري حاول بدء جلسة جديدة لكن تعذر ذلك لعدم تحقق النصاب بسبب عدم دخول اغلب النواب للتصويت على القناعة من عدمها باجوبة وزير الاتصالات حسن الراشد)، وكشفت نجيب عن ان (جلستي الاربعاء والخميس المقبلين لن تشهدا التصويت على الموازنة والانتخابات بسبب استمرار خلاف الكتل بشأنهما وغياب التوافق للتصويت على تلك القوانين المهمة)، وتابعت ان (البرلمان حدد في جلسة غد استجواب الفهداوي غيابيا اذا تعذر حضوره بعد ارساله كتابا يفيد قيامه بالسفر الى خارج العراق).

ودان الجبوري العمل الاجرامي الذي استهدف المواطنين في بغداد ، داعيا الاجهزة الامنية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية المواطنين. وشدد الجبوري خلال الجلسة (الحفاظ على اللحمة الوطنية ومكتسبات النصر المتحققة على الارهاب)، داعيا القوات الامنية الى (اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المواطنين).

وبشأن اخر اشار الجبوري الى (تشكيل لجنة للاطلاع على الاوليات التي حدثت بشان التصويت على قانون العفو والنتائج التي افضى اليها نشر القانون)، موضحا ان (الاشكالية تمثلت بحدوث ارباك اثناء عملية التصويت على القانون وتسجيل مداخلات وتقديم وتاخير في التصويت على المادة).

في غضون ذلك قالت النائبة حنان الفتلاوي ان البرلمان فوجئ بايفاد الفهداوي الى ابو ظبي. واكدت في تصريح امس ان (استجواب الفهداوي كان مقرر في جلسة امس الاثنين، لكن نتفاجأ بايفاده الى ابو ظبي لحضور مناسبة تكريم الفائزين بجائزة زايد)، مشيرة الى ان (الجبوري حدد غداً استجواب الفهداوي وفي حالة عدم حضوره، فسيتم المضي بالاستجواب غيابيا كما حدث باستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات وبحسب قرار المحكمة الاتحادية التي اعطت الحق لمجلس النواب بالاستجواب الغيابي).

وفي محافظة ديالى حذر أمين سر مجلس المحافظة خضر العبيدي من تفجير أزمات بسبب قرار مجلس النواب تقليص اعضاء مجالس المحافظات وإلغاء مجالس النواحي. وقال العبيدي في تصريح امس إن (قرار البرلمان بتقليص اعضاء مجالس المحافظات وإلغاء مجالس النواحي سيفجر أزمات في المحافظة ويشكل تحديا لاستقرارها السياسي والمجتمعي وتمثيل المكونات)، واضاف ان (إلغاء مجالس النواحي لن يخدم المحافظة ويزيد الضغط على مجالس الاقضية التي بالاساس تتشكل من ابناء مركز القضاء وبالتالي ، فان ذلك سيخلق مشكلات)، داعيا الى (مراعاة خصوصية المناطق المختلطة وتنوعها الطائفي والمذهبي واهمية ان تكون مشاركة في صنع القرار).