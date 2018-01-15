إعتقال ثلاثة دواعش في الفلوجة

الرد السريع يستعد لتطهير الطوز بالتعاون مع البيشمركة

بغداد – محمد الصالحي

تستعد قيادة قوات التدخل السريع الى اطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير قضاء طوز خورماتو من المجاميع المسلحة فيما شرعت القوات الامنية عمليات دهم وتفتيش في المناطق المحصورة بين ناحية البغدادي وصولا الى بحيرة الثرثار في الانبار. وقال قائد القوات اللواء ثامر الحسيني في مؤتمر صحفي ان (قوات التدخل السريع، وبالتنسيق مع القوات الامنية، انتشرت وبدأت بتطبيق خطة أمنية لحفظ أمن قضاء طوزخورماتو). مشيرا الى أن (المهام الامنية في القضاء هي تابعة الى قيادة عمليات صلاح الدين، وان وجود قوات التدخل السريع جاء بأمر من القائد العام ووزير الداخلية).

حفظ أمن

وأضاف أن (القوات الامنية في الطوز تعمل على حفظ أمن قضاء الطوز ونحن مع تأمين القضاء ليعيش أبناء الطوز من جميع المكونات بسلام). لافتا الى أن (هناك تنسيقا مشتركا مع قوات الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي لتأمين مناطق خلف الجبال، وهي منطقة تنطلق منها قذائف هاون على مركز القضاء). وتابع أن (القوات الامنية نفذت واجبات أمنية خلال اليومين الماضيين، وعثرت على كميات كبيرة من المواد المخدرة). مبينا (نشرنا قواتنا في محيط القضاء وفي نقاط التفتيش).من جهته، قال قائممقام قضاء الطوز بالوكالة ليث حميد الجبوري في تصريح امس ان (الاجتماع الامني، الذي عقد في قضاء الطوز يعد خطوة مهمة لانه خرج بقرار عودة جميع النازحين الذين خرجوا منه، وتم تشكيل لجنة أمنية عليا لذلك). موضحا أنه (مع فرض القانون فأن القضاء اليوم ينعم بالامان مع وجود قوات الشرطة الاتحادية وشرطة الطوز والجيش والحشد التي تؤمن مناطق كلا حسب مهامها الامنية). وأكد الجبوري أن (على الجميع العودة لان من يعمل ضد القانون وتلطخت يده بدماء العراقيين سيكون القضاء الفيصل في إدانته، وعلى اهالي الطوز التعاون مع القوات الامنية). وكانت وزارة الداخلية اعلنت أن قوات الرد السريع تنتشر في القضاء بهدف تعزيز الأمن وبسط القانون. وقال مصدر امس ان (قوة من الحشد الشعبي صدت هجوما لداعش قرب قضاء بيجي). مبينا ان (الهجوم اسفر عن قتل ثلاثة دواعش كانوا يقودون عجلة نوع بيك اب). واضاف ان (العجلة تم تفجيرها عن بعد بالاسلحة الثقيلة قبل عبورها خط الصد قرب قضاء بيجي). لافتا الى ان (القوات الامنية والحشد الشعبي ما زالوا قرب صحراء بيجي لصد اي هجوم محتمل). وفي الانبار قال معاون قائد حشد الانبار مال الله برزان العبيدي في تصريح امس ان (قوات من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة مسنودة بقوة من حشد ناحية البغدادي شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت المناطق المحصورة بين صحراء ناحية البغدادي بقضاء هيت وصولا الى مناطق بحيرة الثرثار شمالي المدينة، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود معاقل لعصابات داعش في تلك الصحراء ذات التضاريس الوعرة).

غطاء جوي

وأضاف ان (طيران الجيش وفر غطاء جويا للقطعات العسكرية التي نفذت الحملة). مشيرا الى ان (القطعات تمكنت من تدمير عدد من مضافات داعش والاستيلاء على اسلحة وعجلات مختلفة تم تدميرها دون وقوع اي اصابات).وتابع ان (عملية تعقب خلايا التنظيم مازالت مستمرة كون هذه المناطق تكثر فيها الوديان والأشجار وتعد من اهم معاقل التنظيم الاجرامي سابقا). قال مصدر امس ان (قوة من الجيش تمكنت من القاء القبض على اثنين من عناصر داعش عادوا مع النازحين الى مدينة عنه).وأضاف أن (الارهابيين من أهالي ناحية الريحانة التابعة لقضاء عنه وتم اعتقالهم وفق مذكرة القاء قبض وفق المادة 4 إرهاب).فيما قال مصدر امس ان (قوة من مديرية شرطة الفلوجة تمكنت من اعتقال شبكة إرهابية مكونة من ثلاثة اشخاص ينتمون لعناصر داعش الإرهابي في منطقة حي الشهداء جنوب الفلوجة). وأضاف أن (الإرهابيين يبتزون أهالي الفلوجة بمئات الالاف من الدولارات باسم تنظيم داعش) لافتا الى أن (القوة نقلت الإرهابيين الى مركز امني للتحقيق معهم). وفي بغداد قال مصدر امس ان (فرق معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة للدفاع المدني أجرت عمليات مسح ميداني على مجمع سهل الزعفرانية السكني في جانب الرصافة من بغداد). وأضاف أن (الفرق انتشلت أكثر من 500 مقذوف حربي بعد أن تمت معالجتها موقعيا داخل المجمع السكني). لافتا الى (إجراء عمليات مسح في المجمعات السكنية الأخرى).