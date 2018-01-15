ذي قار تفتتح شارعاً بكلفة نحو 8 مليارات دينار

الناصري: المشروع يسهم في إنبثاق مناطق جديدة وتوسيع المدينة

ذي قار – باسم الركابي

افتتح محافظ ذي قار يحيى الناصري الطريق الحولي غرب مدينة الناصرية مركز المحافظة الذي انجز ضمن مشاريع الدفع بالاجل وبكلفة 7مليارات و800 مليون دينار مؤكدا ان الشارع سيفتح مناطق جديدة لتوسيع المدينة وسيسهم بفك الاختناق المروري. وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) امس خلال احتفالية الافتتاح ان(مشروع الشارع الحولي حيوي ومهم و له طعم التحدي بعد تضافر عدد من الجهود الخيرة والمخلصة من الجهات الساندة والدوائر الحكومية المختلفة لمواجهة الصعوبات والتحديات العديدة التي واجهت انجازه وكان ابرزها معارضة الجهات المختصة لرفع السدة الترابية والتي كانت قائمة في نفس مكان الشارع لاسباب عدة، وكذلك الازمة المالية التي مر بها البلد واوقفت العديد من مشاريع البنى التحتية الحيوية والمهمة للمواطنين رغم الحاجة الفعلية لها)، واضاف ان (المشروع ذو ممرين يمتد من مدينة الصدر الى بداية طريق الجامعة وبطول 2600 متر وتم اكساؤه باكثر من 24 الف متر مربع من الكونكريت والاسفلت، وسيسهم في فك الاختناق المروري والتخفيف من زحام المركبات ولاسيما الكبيرة منها)، واوضح الناصري انه (تم اكمال اعمال الارصفة بمساحة 18 الف متر مربع بعد اكسائه بالانترلوك المقرنص بالاضافة الى انارة المشروع باكثر من 75 عمودا من الانارة الفلكلورية، والتي ستضيف لمسة جمالية على الشارع)، وثمن الناصري (جهود الشركة المنفذة والدوائر الساندة لها في اكمال المشروع ضمن التوقيتات المحددة مما سيسهم في فتح مناطق جديدة لتوسيع المدينة وسيعمل على فك الاختناق المروري).

تبليط شارع

واشار البيان ان (الناصري كان قد اعلن في 18 كانون الثاني 2016 المباشرة بتنفيذ مشروع تبليط الشارع الحولي غرب الناصرية ويبلغ طول الطريق الحولي مع فروعه2600 متر وبعرض تصميمي 30 مترا، وهو بممرين كل ممر بعرض 9 امتار ونصف المتر وجزرة وسطية بعرض خمسة امتار وارصفة بعرض 3 متر لكل رصيف. ونفذ بطريقة الدفع بالاجل وبكلفة 7مليار و800 مليون دينار من قبل شركة نور الناظر? ضمن مشروع الشوارع المتعددة في الناصرية والذي يشمل ايضا شوارع حي الشموخ الذي تم انجازها?وبكلفة اجمالية تقدر بـ 10 مليارات و668 مليون دينار)، وتابع البيان ان (دائرة صحة المحافظة اعلنت ان وحدة العقم في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية استقبلت 2906 مراجعا في العام الماضي 2017 بواقع 2419 من الاناث و487 مراجعا من الذكور)، ونقل البيان عن مديرة الوحدة ايناس صالح الخياط قولها ان (العلاج الذي قدمته الوحدة نتج عنه حدوث 51 حالة حمل مسجلة فضلا عن الحالات المتسربة التي لا تتواصل مع الوحدة عند حصول الحمل)، واضافت ان (وحدة العقم تعمل بالإمكانيات البسيطة بسبب الأزمة المالية التي يعانيها العراق لكنها حققت نتائج جيدة وتمت معالجة العديد من الحالات التي تعاني العقم الأولي والثانوي لكلا الجنسين).

وعلى صعيد اخر وجه النائب الاول للمحافظ عادل الدخيلي خلية ازمة متابعة مرض انفلونزا الطيور في المحافظة بمنع دخول الدواجن ومنتجاتها وطيور الزينة والجارحة والبيض بنوعيه المائدة والتفقيس وريشها التي لا تحمل شهادات صحية بيطرية)، مؤكدا انه (يمنع كافة انواع الطيور ومنتجاتها والاعلاف وتشديد الاجراءات في السيطرات الداخلية والخارجية تحسباً لحدوث اصابات بمرض انفلونزا الطيور)، واوضح الدخيلي انه (تم توجيه اطباء بيطرين مختصين وممثلين من مديرية زراعة المحافظة الى المرابطة في السيطرات الرئيسية لغرض اجراء الفحوصات السريعة واتخاذ الاجراءات التي حددتها خلية الازمة).

خلية أزمة

وتابع ان (من مقررات خلية الازمة في المحافظة التوجه بأسرع صورة ممكنة لغلق حقول الدواجن المخالفة قانونيا واجراء الفحوصات اليومية لمحال بيع الدجاج الحي والمجمد في عموم اقضية ونواحي المحافظة وتمت تهيئة ردهة خاصة بمرض انفلونزا الطيور في كافة المستشفيات والمراكز الصحية مع توفير العلاجات الخاصة بالمرض من قبل المديرية العامة لدائرة صحة المحافظة)، مشيرا الى (عدم التعامل مع عدد من المناشئ التي تصدر الدجاج المجمد مثل السعودية وتركيا والمانيا وبلغاريا والدومنيك وزمبابوي والدنمارك حسب الكتب الصادرة من وزارة الصحة).