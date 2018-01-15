إكتظاظ مدارس الأيسر وبطء تأهيل الأيمن المدرّة يقلق الموصليين

قرار التربية بإغلاق مدارس النازحين بمدن الإقليم يثير التساؤلات

الموصل – سامر الياس سعيد

اثار قرار صادر من مكتب وزير التربية مطلع الاسبوع الماضي يفيد باغلاق مدارس النازحين المفتتحة بمدن إقليم كردستان نهاية العام الدراسي الجاري العديد من تساؤلات اولياء الامور ولاسيما من قبل النازحين ممن تتعذر عودتهم لمناطقهم بسبب دمار منازلهم ومناطقهم او لاسباب اخرى.

وقال شريف محمد معاون مدرسة النبا العظيم بمدينة الموصل ان (قرار وزير التربية بخصوص اغلاق مدارس النازحين سيجعل اولياء الامور امام خيار العودة لمناطقهم دون وجود بوادر لتاهيل مناطقهم المدمرة والمخربة مضيفا بان استيعاب مدرسته قبل سيطرة تنظيم داعش كان بحدود 800 تلميذ اما اليوم فالعدد مرتفع بسبب توجه الكثير من تلاميذ مدارس الجانب الايمن ليرتفع عدد التلاميذ ويتجاوز الف تلميذ مما يعرقل العملية التربوية حيث يحوي الصف الدراسي على اكثر من 50 تلميذا وهذا ذاته يسيئ للعملية التربوية من جهة تعذر المعلم على السيطرة على صف بهكذا عدداً من جانبه قالت المديرة في مدرسة للنازحين ان (اولياء الامور باتوا يتساءلون عن مصير تلاميذهم خصوصا من المسيحيين والايزيديين وسكان مناطق في احياء الجانب الايمن بغية شمولهم باستثناءات لغرض الاستمرار بدوام مدارس معينة خاصة بالنازحين بمدن الاقليم). وقالت سميرة محمود ان (اولياء الامور من هذه الفئات باتوا يراجعون مدرستنا لغرض الاستفسار عن العام الدراسي المقبل خصوصا وانهم يعانون عودتهم لمناطقهم لاسباب وذرائع شتى مبينة ان المسؤولين لم يدركوا حجم الدمار والخراب الذي لحق بالجانب الايمن واضطرار مدارس في الجانب الايسر الى استقبال اكثر من مدرسة بالجانب المدمر لغرض بدء عام دراسي دون ادراك ما يواجهه التلاميذ من صعوبات ومعوقات في هذا الخصوص)، فيما قال جاسم نعمة الله ان (مدرسته في الجانب الايمن مدمرة تماما ويصعب الدوام فيها كون المناطق المحيطة بها مخربة ويتعذر مرور سيارة فيها مشيرا بانه طالب اكثر من مسؤول لغرض وضع حلول لهذه المشكلة والشروع بعمليات تاهيل المناطق المحيطة فضلا عن رغبة اولياء الامور من اجل المساهمة باعمار المدرسة كون التعليم يعد من اساسيات المجتمع الموصلي ويترجم رغبتهم بطي صفحة الحقبة المظلمة التي كان تنظيم داعش مسيطرا فيها). وتابع نعمة الله نامل ان (لايتسرع المسؤولون باتخاذ قرارات تفيد لجهة اعادة النازحين لمناطقهم لغايات على الاكثر مرتبطة بالانتخابات دون ادراك ان اعمار الجانب الايمن ومناطقه المخربة يحتاج على اقل تقدير لعشر سنوات من اجل اعادته لوضعه الطبيعي ورغم مرور اكثر من نصف سنة على تحرير تلك المناطق فان المؤسسات التربوية باتت تشهد عمليات تنظيف طوعية من قبل شباب المدينة حيث كان اخرها مبادرة لشباب خلوها اجمل الذي ساهم بتنظيف مدرسة عمرها مئتي عام وهي مدرسة بابل التي كانت تتبع احدى الطوائف المسيحية وكانت مدرسة تاريخية حيث تعاقب عليها معلمون مهمون وتلاميذ اصبحوا رجالات سياسة وعلم في المدينة وتقع المدرسة بمحلة المياسة بالجانب الايمن من مدينة الموصل).