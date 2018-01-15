شطرنج الاتصالات يمثّل العراق في منافسات العرب

بغداد – الزمان

يمثل شطرنج الاتصالات العراق في منافسات الاندية العربية والتي ستنطلق خلال الفترة من 26 من الشهر الجاري ولغاية 14 شباط المقبل في الامارات.

وقال رئيس اتحاد اللعبة ظافر عبد الامير ان الاتصالات سيشارك في البطولة وهو ممثل العراق في منافسات الاندية العربية التي ستقام في الامارات وبمشاركة من دول مختلفة تسعى الى المنافسة وإحراز المراكز المتقدمة في البطولة.

واضاف ان …المسابقات تضم المراحل العمرية من 8 الى 20 سنة لكلا الجنسين بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في الامارات.

يشار إلى ان هامش المنافسات سيقام فيها اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي واجتماع الجمعية