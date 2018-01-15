الزوراء يدافع عن الصدارة والتعادل ينهي لقاء الأمانة والبحري

حمد يقود الطلاب أمام زاخو اليوم والسماوة مع الديوانية

الناصرية – باسم ألركابي

تتواصل اليوم مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم عندما تقام ثلاث مباريات في العاصمة بغداد والسماوة عل ان تستكمل المباريات غد الأربعاء بإقامة اللقاء الأخير بين الحدود والنجف في الوقت الذي حددت فيه لجنة المسابقات الجمعة السادس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لإقامة جميع مباريات الدور العاشر في اليوم المذكور ومهم ان تستمر إقامة المباريات بهذه التوقيتات وتتواصل معها رغبة الفرق في المنافسات التي أخذت تتصاعد بعد التوقف واستئناف الدوري والتي شهدت تغيرا في اغلب المواقع ما يتوقع ان تستمر عملية تبادل المواقع في سلم الترتيب ويأمل ان تشهد المباريات القادمة المفاجأة التي من شانها ان تصيف مسحة جمالية على واقع المباريات التي لازالت بعيدة عن انظر الأغلبية لابل الكل إمام الحضور الجماهيري القليل بما في ذلك مباريات الفريق الجماهيرية التي تلعب تحت تأثير النتائج التي ألزمت إدارة الطلبة في إبعاد المدرب الروماني وقبول المهمة من قبل المدرب المحلي عصام حمد الذي كان قد حقق لقب بطولة ألكاس مع الزوراء لكن يبدو ذلك لم يعجب الإدارة عندما تخلت عنه واختيار مناسب ان يعتمد على المدرب المحلي بعد فشل تواجد المدربين العرب والأجانب بعدما غيرة إدارة الميناء مدربها فجر وقبلها الجوية حسام السيد قبل ان يأتي الدور على المدرب الروماني الذي خرج من الباب الخلفي اثر خسارة الديوانية الدور الأخير ومتوقع كثيرا في ان يطال إبعاد مدربين آخرين ليس على مستوى الفرق المنافسة على اللقب بل البقية لان الأمر مرهون في النتائج التي تحدد واقع الفرق من كل الجوانب.

مباريات اليوم

وعودة الى مباريات اليوم عندما يريد فريق الحسين تكبيد المتصدر الهزيمة الأولى عندما يستقبله بعد العودة بتعادل بطعم الفوز من الميناء قبل إحداث المشاكل في الكتيبة البصرية المتصدر الزوراء في مهمة تحضى باهتمام عشاق الدوري في العاصمة وفي ان تسير في طريق إحداث المفاجأة من شباب لاعبي الحسين التي ستلعب بشعار التحدي والانتقال مرة واحدة للواجهة وإلزام الأضواء ان تسلط عليه وإسقاط كل التوقعات التي تشير بحسم الزوراء للمهمة ولان هؤلاء اللاعبين اكثر ما يظهرون أقوياء امام الفرق المنافسة بعدما حقق تعادلين الاول مع الشرطة وعرقلة الصدارة التي قدمها للزوراء ويريد ان يعيدها اليوم في حال تغلب الشرطة على الميناء في لقاءهما الذي يكون قد جرى امس لكن الاول ان يحسم أصحاب الأرض المهمة الصعبة ويمر من المباراة القوية الثالثة ولو بنقطة في ظل الفوارق القائمة بينهما لكن هادي مطنش سيبيت الامور من اجل الإطاحة بالضيوف بعد ارتفاع ثقة اللاعبين وثق تهم بأنفسهم ولخدمة الفريق الذي يواصل بداية مناسبة وهي في كل الأحوال افضل من الأخيرة حيث التواجد في الموقع الرابع عشر الذي لم يصله في المشاركة الماضية حتى نهاية الموسم من خلال تحشيد جهود اللاعبين الواعدين وقديكون محظوظا في عرقلة مسيرة المتصدر عبر ظروف اللعب حيث الأرض والجمهور الذي سيدعم الامور في مهمة يرون تأثيراتها الايجابية وكما ستخدم الفريق الفقير كما يتحدث عنه المدرب لكنه كبير بالعطاء للان وتخطى اكثر من عقبة داخل وخارج العاصمة كما فعل مع الشرطة ودفعه للوصافة قبل ان يقهر جمهور الميناء ويحرضه ضد الإدارة والطلب على رحيلها لكن الامور تختلف اليوم امام قوة الزوراء التي تسير بقوة وتنجح من جولة لأخرى ويظهر مرشح للفوز في ظل القدرات الفنية للعناصر التي وظفها ادويشو الذي وضع الفريق في أحسن حال من خلال عطاء اللاعبين الواضح بعد عبور ثمان محطات مختلفة منها ثلاث في كربلاء والبصرة وزاخو والظهور الكبير تحت أنظار جمهوره الذي سيأتي لتحية اللاعبين وحثهم على تقديم النتيجة الايجابية والاهم اللعب بحذر شديد والخروج بفوائد اللعب للبقاء في الصدارة الحدث المهم والحديث الغير منقطع في ان يستمر فيها لفريق من خلال جهود لاعبي الخبرة والشباب الذي يشكون الحلقة الأقوى بين مجمل الفرق ولان الدفاع عن الصدارة أصعب من الوصول اليها وهو ما يشغل اوديشيو الذي يريد ان يبقى سجل النتائج ابيض وعدم السماح لاي طرف المساس بعه والنيل منه تحت أي تسويغ كان العمل بأسبقية النتائج والمواقع والدفع بالأمور دون توقف ومن دون تدخل أي فريق كان بعد كسر قيود ملاعب الذهاب وهذا المهمة في ان تلعب وتؤدي وتنجح بثقة عالية عبر تسخير جهود اللاعبين بما في من موجود على دكة الاحتياط بوجود نخبة من اللاعبين لتي تعلب وتؤدي وتقدم في وضع وطد من العلاقة مع جمهورهم الكبير الذي يظهر اثر سعادة عبر ما يقوم به الفريق وحالة التهديف العالية عندما سجل 19 هدفا فيما يظهر ثاني أفضل دفاع تلقت شباكه اربع كرات يضاف الى ذلك تقديم مباريات جيدة ويلعب بمستوى واضح في جميع المواجهات التي منحته كل الفوائد حيث النقاط دون نقص والأهداف ويعيد ذكريات المشاركات السابقة والتي حصد منها اكثر الالقاب وهو يتوجه اليوم الى حصد لقب جديد عبر تحديد ملامح الامور من خلال البداية التي تشجع اللاعبين والمدرب على مواصلة العطاء من جولة لأخرى وتحشيد قدرات اللاعبين للاهتمام بالمباريات القادمة وقد تسير الامور أكثر لمصلحة الفريق اذا ما تعثر الملاحق القوي الغريم الشرطة وينتظر ان تأتي خدمة أخرى كالتي قدمها فريق الحسين الذي يريد ان يعرقل تقدم الزوراء لكي يظهر الطرف القوي الذي يقوم بالعمل الغير متوقع امام الفرق الجماهيرية وإيقاف خطرها وإلزامها على قبول النتائج التي تحددها كتيبة مطنش التي تريد ان تقهر جمهور الزوراء مهما كانت قوته ودعمه من اجل الفوز وعرقلته والثبات على النتائج لتي يقدمه في بداية مناسبة حيث الموقع الرابع عشر بثمان نقاط ويتطلع الى موقع أفضل ولو الفوز على الزوراء يعني الخروج بانجاز المرحلة الأولى وفرض واقع اخر على مسار المسابقة وعلى الزوراء حصرا ليكون الفريق الاول الذي يعرقل تقدمه لكن علينا ان ننظر للأمور من جانب اخر ونجد الزوراء اليوم في أفضل حالاته في كل شيء وقادر على حسم المهمة بإقدام الأوراق الرابحة التي يعول عليها جهازه الفني التي نجحت في تقديم نفسها وفي خدمة الفريق عبر ارتفاع المستويات التي يريدان يقدمها ي مهمة سيلعبها بحذر لافساد مخطط مطنش الاخر الذي يريد انجازا يحسب له بعد العودة لمزاولة عمله التدريبي.

الطلبة وزاخو

يسعى الطلاب الى ترميم صفوفهم وعودتها لتقديم العمل المطلوب والى عزف نغمة الفوز بعد نكبة الديوانية عندما يضيفون زاخو المتعادل في الدور الماضي مع ضيفه النجف السبت الماضي.

الطلاب تأثروا في سقوط الديوانية والتراجع للموقع العاشر بعشر نقاط أي انه خسر للان اربع عشرة نقطة قبل تلقي الخسارة الرابعة وتقبل ثلاثة أهداف لواحد في نتيجة أثارت رفض الانصار قبل ان تطيح بالمدرب الروماني وتولي المهمة عصام حمد المدرب الخبرة الذي عمل مع الكثير من الفرق واخرها الزوراء وتأمل إدارة الفريق ان يغير من مسار النتائج المتباينة لابل المتعثرة عندما خسر اربع مرات من ثمانية أي نصفها خسرها حتى فوزه المجاني على كربلاء لازال معلق وقد تعاد المباراة امام اعتراض كربلاء على النتيجة الامر المرشح في ان تعاد تلك المباراة لكن مهمة الحمد تتوقف على المدرب في تحفيز جهود اللاعبين وتحديد أماكن الخلل التي يبدو تظهر واضحة لابل خلل كبير في اكثر من صف التي يامل ان يقوم الحمد في تعزيزها عبر اختيار لتشكيلة المطلوبة في مواجهة صاحب المركز الثامن عشر باربع نقاط ومع ذلك لا تظهر المهمة ميسورة في ظل الواقع الذي يعيشه الطلاب امام تراجع النتائج الواضحة وفي بداية شكلت صعوبات كبيرة بوجه الفريق الذي لم يقدم مشاركة حقيقية للان امام واقع النتائج المرفوضة من الجمهور الذي نفذ صبره بسبب انحدار الفريق للوراء بعد مرور ثماني جولات اخذت منه الكير لكن تبقى الانظار متجه الى جهود المدرب الثاني الذي سيكون امام الاختبار الأول اليوم وكله امل في ان يقدم الامور بوضع مختلف ولابدمن وضع الفريق على السكة بعد الخروج منها حتى في اختبار مناسبة وغير متوقعة كما كان الحال مع الديوانية الذي خطف كامل النقاط والتغلب على تحديات المباراة التي فشل فيها ويؤمل ان تبقى الامور مفتوحة امام المدرب واللاعبين من هذه الأوقات دون تأخير لان الاشياء لا تحتمل بعد أي توقف وان تكون انطلاقة حمد عبر بوابة زاحو التي ستحضر في وضع مناسب بعد خطف نقطة من النجف وقد تدعم جهود اللاعبين في مواجهة الطلاب بقوة كما قامت عناصره امام الميناء ولان لمهمة لاتخرج عن البقاء في محصول من النقاط من شانه ان ينقذ مهمة البقاء في مقعده ما يجعله ان يلعب بتركيز وقوة تحت قيادة مدربه الثاني في ان يقود الفريق الى الفوز تحت أنظار جمهور الطلاب وزيادة معاناة الطلاب الذين سيلعبون تحت ضغط النتيجة وتحت قيادة تدريبية جديدة مطالبة ان تغير من الامور من مبراة اليوم ولان الامور تخضع للنتيجة ولان بغير الفوز ستتأثر مهمة الحمد في وقت سيعمل لاعبو الضيوف بكل ما لديهم من قوة وعطاء وتركيز وان تاتي المهمة بكل فوائدها وهو الذي فرط بنتيجة التعادل مع الشرطة عندما خسر في الدقيقة الأخيرة لان الفوز في العاصمة على أي فريق كان يعد شيء مهم تحت أنظار وسائل الإعلام ما بالك ان تاتي النتيجة التي يكون قد خطط لها زاخو على الطلاب وقلب الامور بعيدا عن كل تفاصيل البداية والموقع لكنه الفريق الجماهيري الملاحق من كل انظار ويعيش فترة صعبة وغير مؤثرة حتى في المباريات التي يخوضها بين جمهوره الذي يراهن اليوم على قدرة المدرب في قيادة اللاعبين الى النتيجة المهمة التي لم يقدمه لليوم بشكلها المطلوب ولازال يلعب بمؤشر سلبي بعدما افتقر للعب المطلوب لكن التفكير ينصب في كيفية إعادة توازن الفرق وصفوفه في تقديم المزيد من العمل سعيا لتجاوز اخر نتيجتين حيث التعادل مع البحري في النفس الأخير بهدفين وخسارة الديوانية التي زادت الطين بله ويتابع جمهور الطلاب الامور بحذر شديد بعد فقدان الثقة بسبب تراجع النتائج التي ينتظر ان يغيرها عصام الحمد لانه من قبل المهمة التي كان قد رفضها عماد محمد وعلى المدرب ان يتحمل في وقت يراقب جمهور دهوك في ان يحقق المفيد والعودة بالفوز الأول بوجود مجموعة لاعبين شباب يقدرون واجباتهم قبل ان تتعقد الامور أكثر اذا لم يضع حدا للنتائج لسلبية التي انعكست بشكل واضح على موقع الفريق بسبب التراجع الواضح في النتائج التي نالت منه الكثير ويريد ان يدرج اسمه في سجل النتائج على حساب الطلاب.

السماوة والديوانية

ومباراة مهمة سيشهدها ملعب السماوة عندما يستقبل فريقه جي رانه الديوانية الذي سيخرج صحبة اغلب جمهوره لأقرب ملعب له في مجمل مبارياته ويأمل ان يحقق النتيجة المطلوبة بعد حالة الاستقرار التي يمر فيها اثر العودة بتعادل من النجف والفوز على الطلاب بثلاثة أهداف لوحد ويظهر في الوضع الفني الذي صعد منه المدرب نبيل زكي الطامع بالفوز الثالث وتعزيز موقع الديوانية الذي سيلعب منتشيا بالفوز الأخير ولانه تحسن في عدد من مباريات الذهاب وسيلعب مباراة اليوم في ظروف مناسبة تحت أنظار جمهوره الذي سيخرج معه لدعم الامور بعد التطور الذي شهده الفريق عبر الدور الذي تقم به عناصره والأخذ بالتقدم مع مرور الوقت وهو امر مقبول جدا ويدعم جهود المشاركة بعد فوزين مهمين على الميناء والطلاب وجاء يبحث عن الثالث لانه يجد نفسه في الوضع المطلوب ويعيش ظروف عمل مهمة تدفع بالفوز في ظل تعاون اللاعبين وتقديم المستويات التي يامل الأنصار ان تقود للفوز الأول ذهابا في مهمة لاتظهر سهله في ملعب صعب نجح فيه أصحاب للان دون تذوق اي نتيجة سلبية وهو الأخر الذي يقدم نفسه في بداية بعد توظيف قدرات اللاعبين من قبل المدرب خالد صالح الذي عاد بتعادل في اخر لقاء مع البحري ويعلم بأهمية مباراة اليوم التي ستكون لها نكهة خاصة ان أتت النتيجة على حساب الجار جريا على العادة وفي لقاءات اكثر ما تكون مؤثرة في كل تفاصيلها كما تحملها ذاكرة الأنصار.

وللان يقدم السماوة ما لديه عبر عاملي الأرض والجمهور ويقف في الموقع الخامس عشر وهو الذي لم يصله في الموسم الماضي والاهم بعد تقديم مباريات مناسبة والتعويل دوما على مباريات الارض والتطلع لها بقوة لانها مفتاح الحل للبقاء الهدف الذي يبحث عنه الفريق وسط ظروف اللعب بعدان واجه صعوبات حقيقية عند الذهاب فقط حصل على نقطتين لكنه يرى التقدم يأتي من هنا من السماوة في المواجهات خصوصا مع الفرق المشابه له من حيث المستوى في وقت يكون المدرب هيا الامور إمام تحقيق مطلب الأنصار حيث الفوز لان غيىر ذلك يعني الفشل ولان الإمكانات تشير الى قدرة الفريق في الفوزعبر تحشيد جهود اللاعبين في الدفاع عن النتائج والتحدي للضيوف وتحقيق النتائج من خلال ميدان اللعب الذي لايريد التوقف فيه للانتقال الى موقع افضل وهذا مرهون بنوع العمل المنتظر من اللاعبين في تقديم المستوى الذي يدعم المهمة المنتظرة لان انطلاقات السماوة وفي الحصول على النقاط تاتي من مباريات الإياب التي يحرص عليها واللعب اليوم بخيار الفوز ومؤكد ان صالح سيحذر اللاعبين من الأخطاء التي سيلعب عليها الديوانية ولتحقيق الفوز الأول الذي استعد لها فنيا ونفسيا بعد الإطاحة بالطلاب ما منح اللاعبين جرعة معنوية للعودة بفوز اللقاء التاسع وقهر الجيران رغم رهانهم على عوامل اللعب وميزة الأرض وإفشالها من خلال الدور الذي يقوم به جهاز الديوانية الفني الذي يرى من المباراة الفرصة المناسبة إمام أوجه الشبه بين طرفي المباراة التي تمثل التحدي بعينه وكلاهما بثمان نقاط ويبحثان عن النتيجة المفضلة حيث الفوز الذي سيعزز موقع السماوة الخامس عشر والضيوف السابع عشر حيث المستوى المتقارب لكن المنافسة تظهر قوية وصعبة عليهما وهما يقدران قيمة النتيجة لأسباب معروفة عبر كل اللقاءات الممتدة الى وقت بعيد وكلاهما سيلعب بشعار لاخيار عن الفوز.

تعادل الأمانة والبحري

ونجح البحري في فرض التعادل على الأمانة في ملعبه امس الاول ضمن اولى مباريات الدور التاسع ليعود بنقطة مهمة رفع رصيده الى تسع نقاط في الموقع لثالث عشر في وقت زاد رصيد الامانة الى احى عشر نقطة في الموقع السابع

ومهم ان يظهر البحري بروحية اللعب والحصول على النقطة الثانية تواليا من فرق العاصمة بعدما كان قد تعادل مع الطلاب بهدفين وعاد بنقطة من الأمانة وقبلها تقاسم نقطتي مباراته مع السماوة ومهم ان تظهر جهود اللاعبين وإدراكهم لنقاط مباريات الذهاب ون دون البقاء والعمل في الاستفادة من نقاط الأرض الأخرى التي لم تخدمه بعدما خسر من الميناء والزوراء لكن مهم ان تأتي النقاط من اغلب المباريات والظهور وتقديم المستوى بعد ثلاث مباريات منحت اللاعبين الثقة في مواصلة تقديم الأداء والتحول الى الكسب ولو القليل من العاصمة التي لاو زالت تشكل مخاوف اغلب الفرق كما نشاهد من جانبه واصل الأمانة نزف النقاط والتفريط بمباريات الأرض في اكثر من جولة وتراجع في الأداء وان يستعيد توازنه من ملعب كربلاء والفوز على متذيل الترتيب بهدف لكنه لم يقدر على تجاوز مشكلة ملعبه عندما يفرط بالنقاط على هذه الشاكلة والتي سيتذكرها في قادم الجولات وعندما يشتد الصراع على تحسين المواقع لكن ان يلعب الأمانة و الذي يضم مجموعة لاعبين واعدين بهذه الطريقة وتقاسم النقاط ومنها من تركها جميعا للضيوف امر سيزيد من مشاكله ومتوقع ان يتخلى عن مكانه الحالي اذا ما اتت النتائج خلافا لرغبة احمد خضير المطالب من ادارة النادي على تحسين النتائج التي باتت تشكل عبء عليه والفرق والمشاركة التي تسير بشكل قلق ومرتبك.

الحدود والنجف

وتختتم مباريات الجولة المذكورة بلقاء الحدود والنجف يوم غد الأربعاء الاول سيلعب بشعار الفوز لتعويض خسارة الزوراء الجمعة الأخيرة في وقت يؤكد ناظم شاكر تحقيق الفوز ذهابا والبقاء في الموقع الرابع بعد فقدان اربع نقاط من تعادلين مع الديوانية وزاخو ولابد من الظهور في المستوى الأفضل والعودة لطريق الانتصارات رغم نقص اللاعبين الكبير بسبب مشاركة اللاعبين مع المنتخب الاولمبـــــــــــي والتي شكا منها المدير الفني الذي يريد تحقيق الفوز والبقاء في نفس المكان عبر الظهور المطلوب في العاصمة وتحت أنظار وســــــــــائل الإعلام التي يريد مظفر جبار ان يخطفها عبر قدرات لاعبي الحــــــــــدود ان تعوض لقاء الزوراء والخــــــــــروج بالنتيجة التي تدعم موقف الفريق الذي سيلعب بالطريقة التي يمـــــــــنع فيها لنجف العبور تحت أي مسوغ كان وتحقيق النتيجة للتقدم للإمام.