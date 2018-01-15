مدير إنتر ميلان يطير إلى أسبانيا من أجل رافينيا

{ روما – وكالات: أفادت تقارير صحفية بأن المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، بييرو أوسيليو، سيسافر إلى مدينة برشلونة الإسبانية، لإجراء محادثات بشأن التعاقد مع لاعب البارسا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا. وارتبط لاعب الوسط العائد حديثا من الإصابة، رافينيا، بالانتقال إلى ملعب جوسيبي مياتزا، منذ بداية فترة الانتقالات الحالية، وعلى الرغم من بعض التعقيدات، إلا أن صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت تؤكد أن الصفقة على وشك الاكتمال. وقالت الصحيفة إن عمالقة كاتالونيا على استعداد للسماح للبالغ من العمر 24 عاما بالرحيل بشكل مبدئي على سبيل الإعارة، على الرغم من أنهم يريدون من إنتر، دفع رسوم أعلى من مبلغ 23 مليون يورو، المقترح لضم اللاعب بشكل دائم. ومن جانبه يريد إنتر ميلان، أن يكون عقد اللاعب به خيار الشراء، بدلا من إلزامية الشراء، نظرا لمشاكل رافينيا المستمرة مع الإصابات.

ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى أنه مع سفر أوسيليو الى برشلونة، فإنه من المتوقع أن يتم التوصل لحل وسط، لجلب الدولي البرازيلي لصفوف الأفاعي.