أنقذوا أطفالنا

الطفولة أجمل وأرق ما في ألانسانية ورونق ألحياة وهي ألمرحلة ألاساسية، لتكوين شخصية الانسان، حيث يكون في منتهى ألبراءة والصدق. والاطفال بذرة ألمجتمع وجيله الواعد، ويعتمد ألاطفال في هذه ألمرحلة من ألعمر أعتمادآ كليآ على وألديهم، بتوفير كافة ألمتطلبات التي تؤمن لهم ألحياة ألكريمة، لكي يجعلوا منهم شخصيات منتجة صالحة للعيش.

ما نراه في ألواقع عكس ذلك تمامآ أنتشارآ كبيرآ لتسول وتشرد ألاطفال، وهي ظاهرة من الظواهر ألاجتماعية ألسلبية ألتي تهدد مستقبل ألطفولة وألسلم ألمجتمعي في العراق. وبدأت في ألاونة ألاخيرة بالتنامي وبنسب مختلفة عن البلدان الاخرى، لاسيما في ظل ألاوضاع ألتي عاشها ألمجتمع ألعراقي بعد عام 2003 وألتي خلقت أزمات سياسية واقتصادية، واجتماعية وامنية، حالات من ألتهجير ألقسري، ونزوح ألعواىًل من مناطق سكناها، بحثآ عن مناطق أكثر امانآ.

أن ألتسول أنتشر في مختلف محافظات العراق، ويتمركز في تقاطع ألطرقات وألاسواق وألاماكن العامة، يهرعون ألى ألمارة، يستجدون بسبب ألعوز والفقر المدقع، والبعض منهم جعل من ألتسول والتشرد تجارة ، ومهنة يحترفونها لبيع ألسلع ألبسيطة مثل ألمناديل ألورقية وغيرها، وأخرون يعملون على تنظيف زجاج السيارات.

ومن أبرز مسببات ألتسول وأكثرها أنتشارآ، هو ألعنف وألتفكك ألاسري، الذي ذوقهم ألمرارة، وأبعدهم عن ألاجواء ألاسرية ألحميمية، وعاشوا حياتآ سوداوية باىَسة.

لذلك يتوجب على ألمسؤولين ألوقوف بجدية امام هذه الظواهر وألحد من أنتشارها، وتقديم الدعم ألكامل لمؤسس ألبيت ألعراقي للابداع المواطن هشام ألذهبي، الذي كرس وقته في خدمة أبناء بلده، اواهم وأحتضنهم، بدلا من الاحضان ألتي قذفت بهم ألى الشوارع، وكان لهم أب واخ وصديق، وعليهم ارحم من ألرحم ألذي حملهم تسعة اشهر، فهو من اصحاب ألانجاز ألحقيقي الذي علمهم ورباهم ووضع فيهم كل القيم، وجعل من فرد منهم أن يعتلي خشبة مسرح الحياة ألجديدة، ليظهروا للجميع بانهم غلقوا باب الماضي وساروا قدمآ الى ألامام، نحو مستقبلآ جميلآ مشرقآ.

عبدالعزيز توفيق