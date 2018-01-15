أشلاء ساحة الطيران السومرية – نعيم عبد مهلهل

الآثاري صموئيل كريمر الذي عرف عن سومر وأثارها مالم يعرفه أحد غيره ، وجد مرة عبارة هي اقدم آهة لحزن البشر وكانت مدونة على لون طين سومري ولشاعر مجهول والعبارة تقول : يوم قُسمت الأنصبة على البشر ، كانت حصتي الخيبة والحزن والخذلان.

أتذكر هذه العبارة وانا منذ عام 2003 والى اليوم اجمع تفجيرات الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة ، بأحصاء دقيق معتمدا على نشرات الأخبار والجهات الرسمية.

فثانيَّ انفجارات هذا العام كان بين عمال مسطر الطين والبناء في ساحة الطيران ، فعدت الى الوقائع التي امتلكها بذلك الدفتر الإحصائي فوجدت أن ما قتل من عمال الطين في هذا المكان يساوي 10 أضعاف أسماء الهه وادي الرافدين ، وأن المكان استهدف مسطر العمال في ساحة الطيران وسوق مريدي في مدينة الصدر ومنطقة الكرادة كأكثر المناطق ، ولكن رؤى القساوة في حجمها الجغرافي والطبقي تظهر في ساحة الطيران حيث عمال الطين الذين جاءوا من جميع مدن العراق للاسترزاق في هذا المكان ، وإضافة انهم الأكثر فقرا بين الأمكنة الثلاث ، وقد يكون ضحايا سوق مريدي بذات المستوى من خط الفقر مع عمال مسطر الطين في ساحة الطيران.

ويبدو ان اسم ساحة الطيران أتى متوافقا تماما مع ضحايا الأحزمة والسيارات المفخخة حيث بعد كل انفجار تطير عشرات الأجساد البريئة في الهواء وقد تصل أشلاؤها الى اسطح العمارات المجاورة فيما أرواح هؤلاء المساكين فأنها ترتدي أجنحة الحمام الأبيض وتطير مع دمعتها ونواح الأمهات الى السماء العائلية.

في العودة الى العبارة المكتوبة على لوح الطين السومري فأن المقاربة القدرية واضحة في تصور أن من كتب هذه العبارة هو فقير معدم ولأن عمال الطين من اكثر ممن يمتهنون هذا العمل في مدينة أور ، يزداد الاحتمال أن من كتب هذه العبارة اليائسة والمأساوية على اللوح الذي ترجمه لنا كريمر هو من عمال طين.

تداخل الرؤى بين ساحة الطيران وصباح سومري قديم في أور او لكش أو لارسا أو اريدو يضعنا في متخيل التنبؤات التي كانت تسكن البشر لحقيقة الوجود القادم من أن المأساة من خلال ديمومة هذا النصيب ستبقى متلاصقة مع عمال مساطر الطين حتى مع تقدم العلم وأجهزة كشف المتفجرات ( السونار ) والجهد الاستخباري والموبايلات الغرامية لرجال الشرطة في السيطرات الأمنية.

ربما هناك الواح كثيرة اقتربت في الرؤى مما يحصل الآن ، ومن يقرا في التوراة وما حمله ذهن كهنة بابل سيجد الكثير ممن سيكون لاحقا ، لهذا كلما أتعمق في ذاكرة النقش السومري يتحرر في أعماقي خوف كبير من ان الإلهة المتعددة الأسماء والأهواء هي من وضعت نبوءة المصائر بالرغم من انها الهة من حجر ومصنوعة من المخيال البشري ولا تمت بصلة من الخلق الحقيقي الكامن في السماوات العلى :الرب الواحد.

في الاساطير أيضا هناك نبوءات ليومنا هذا ، في قصة الطوفان ، وفي ملحمة كلكامش . ولكن الأقرب لواقعنا والمتحقق هو تلك المدونات التي تألمت مكسرة بمعاول إرهاب داعش يوم قرر تحطيم كل نبؤة تتحدث عن بطشه وقساوته وهمجيته ، ولأن نبوءة نهاية داعش مكتوبة على الوان الطين ، قرر ان يوقظ خاطرة الأنصبة والاسى ويفجر بين حين وحين كل تجمعا لعمال مساطر الطين.

القدرية هي لصيق الأزمنة والرابط بينهما نبوءة قديمة تستحدث الآن ولكن بثوب وفقه ومبادئ أخرى وفي النهايــــــة من يدفع الثمن هو ذاته عامل الطين الجالس على رصيف الانتظار في ساحة الطيران.