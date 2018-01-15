جمعية المترجمين العراقيين تبدأ برنامجها الثقافي بندوة

اللغة في الصحافة الروسية وإستخدام الأدوات البلاغية في الخطاب السياسي

بغداد- حمدي العطار

نظمت جمعية المترجمين العراقيين اليوم السبت 13/1/2018 ندوة ثقافية بعنوان “اللغة في الصحافة الروسية بعد فترة البريسترويكا وإستخدام الادوات البلاغية في الخطاب السياسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين “بإشتراك كل من الاستاذ المساعد الدكتور علي الاعرجي عضو الهيئة الادارية لجمعية المترجمين العراقيين والدكتور قاسم الاسدي رئيس جمعية المترجمين العراقيين.وقد حضر الندوة عدد من الباحثين والمهتمين وجمع من التدريسيين في كلية اللغات .

بدأ الندوة الدكتور علي الاعرجي في ورقة العمل بعنوان”دور اللهجة العامية في لغة الصحافة الروسية الحديثة واثرها على تعلم اللغة الروسية” تطرق فيها الى تطور الصحافة الروسية في مرحلة ما بعد البريسترويكا مسلطا الضوء على الخطاب الصحافي وكيف بدأ استخدام المفردات العامية والدارجة في الخطاب السياسي في تلك المرحلة، وكيف تعاملت الصحافة مع تلك الظاهرة “لغة الصحافة الروسية دخلت مرحلة جديدة بعد الثورة البلشفية 1917 التي قام بها الشيوعيون الروس للتخلص من نظام القياصرة الروس وللقضاء على النظام الاقطاعي ومعاناة الفلاح في هذه الفترة تمثلت بسيطرة الدولة رسميا على وسائل الاعلام كافة وكانت هناك مراقبة للصحافة تسمى (تسنزورا) .

وبعد عام 1990 ظهرت عملية أعادة البناء (البيريسترويكا) التي جاء بها ميخائيل غورباتشوف، أدت الى أنفتاح روسيا السياسي والاقتصادي والاجتماعي على العالم، هذا الانفتاح أثر تأثيرا كبيرا على المجتمع الروسي في كافة المجالات ومنها مجال الاعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص، فأصبحت الصحافة أكثر مرونة في الكتابة وظهرت الكثير من المفردات العامية التي دخلت لغة الصحافة الروسية وأخذ كبار الساسة الروس يستخدمون الكثير من المفردات العامية وأخذت هذه الظاهرة اهتمام علماء اللغة الروسية الى مؤيد ومعارض لهذه الظاهرة،فمنهم من يعتبر هذه الظاهرة صحية تجعل اللغة اكثر مرونة وانفتاح للقارئ الروسي ومنهم من يعدها ظاهرة دخيلة على اللغة الروسية لغة الادب والشعر والنثر الروسي.

وقد عزز الدكتور الاعرجي حديثه عن الصحافة الروسية بأمثلة كثيرة أثارت أهتمام الحاضرين.

ادوات بلاغة

في ورقة عمل الدكتور قاسم الاسدي بعنوان ” إستخدام الأدوات البلاغية في الخطاب السياسي الروسي فلاديمير بوتين” وركز الباحث على الخطاب السياسي للقوى العظمى التي عملت على توظيف اللغة والأدوات البلاغية في سبيل تحقيق أجندتها السياسية والجيوسياسية.وبدأ بتقديم فكرة عامة عن الادوات البلاغية التي استخدمت من قبل الغرب في تبرير الغزو الأمريكي للعراق وغيره من بلدان المنطقة.ومن ثم أنتقل الى الخطاب في مرحلة ما بعد الثورة البلشفية على يد لينين مرورا بستالين الذي وضع أسس لأستخدام الادوات البلاغية كالاستعارة والكناية والمجاز والتكرار والتساؤل وغيرها في الخطاب السياسي السوفيتي.

خطاب ستالين

بعد ذلك أنتقل الاسدي الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي بنى خطابه على أسس ستالين اللغوية مستشهدا على ذلك بأمثلة من خطاب الرئيس الروسي بوتين الذي ألقاه أمام مجلس الدوما عام 2014 على خلفية ضم القرم الى روسيا.

ومن ثم فتح باب النقاش وشارك عدد من الحاضرين بطرح الاسئلة والمداخلات التي أغنت الندوة كثيرا.

وفي مداخلة الزمان بالندوة اوضحنا بإننا كنا نتمنى إن تكون المحاضرة محاضرتين، لأن لكل ورقة عمل محاور ليس لها علاقة بمحاور الموضوع الاخر، وعن ملاحظتنا “نود إن نوضح بأن اللغة لصيقة النظام السياسي والاقتصادي، فإنكلترا نشرت اللغة الانكليزية عن طريق الاستعمار والشركات الاستثمارية وبذلت جهدا لجعل الهند ودول من الشرق الاوسط تتحدث الانكليزية وجاءت ثورة الاتصالات لتعميق انتشار اللغة الانكليزية ، كذلك فعلت فرنسا التي جعلت دول الناطقة بالفرنسية من دول افريقيا تتحدث بهذه اللغة، روسيا تعد مقصرة كدولة عظمى في نشر اللغة الروسية على الرغم من علاقتها الطيبة مع الكثير من دول الشرق الاوسط، لكن المراكز الثقافية في العواصم العربية كانت توزع الادبيات والمجلات باللغة العربية ولم تحاول فتح دورات لتعليم اللغة الروسية على الرغم من ان العلاقة الروسية مع الدول الاسلامية كانت جيدة حتى إن الروس لم يشاركوا في الحروب الصليبية كما فعل الغرب الاوربي الكاثوليكي! نحن نسجل تقصير روسيا في هذه الجزئية، بخصوص ورقة عمل الدكتور الاعرجي كنا نتوقع مسحا شاملا للصحافة وحرية التعبير عبر مراحل حكم ستالين ،وبعد رحيل ستالين سنة 1953 وتولي خرشوف الحكم كانت لديه برنامج اصلاحي نتمنى التوقف عنده ، فقد اعدم بيريا قائد الشرطة السري وتم تحميله مسؤولية الاخطاء الهائلة ،ومن ثم حقق حلا للأزمة الزراعية وتطوير الصناعات الثقيلة وحقق التحول من التراكم البدائي والعمل القسري الى رأسمالية الدولة الناضجة والعمل الحر ، ثم عزل خروشوف سنة 1964 من المكتب السياسي وتولى بريجنيف ليحكم 18 سنة كلها اتصفت بفترة الركود واستقرار البيروقراطي ،وفي عهده ارتفعت معدلات اعمار اعضاء المكتب السياسي من 55 سنة في زمن ستالين الى 70 سنة في عهد بريجنيف، ومعدل اعمار اللجنة المركزية من 52 سنة في زمن ستالين الى 67 سنة في زمن بريجنيف.

اجراء اصلاحات

واكدنا على ان غورباتشوف الذي استلم الحكم 1984 اراد اجراء اصلاحات فقام بالحد من بيع الكحول ورفع سعره بنسبة 30 بالمئة وحاول تطبيق الاصلاح على وحدة الانتاج ومن 1984-1986 كان يركز على تغيير الاشخاص كحل للاصلاح في سنة 1987 كان دعوته الى التغيير السريع والاصلاح الراديكالي عن طريق اعادة البناء (البيروستريكا) والمكاشفة التي تسمى عندنا بالشفافية (الجلاسنوست). وفي تعليقنا عن تأثير البلاغة في الخطاب السياسي لدول الغرب كانت الامثلة التي قدمها الدكتور الاسدي مفيدة جدا في خطابات بوش الابن، وتكلمنا على خطاب بوش الاب حينما كانت حرب الخليج الاولى وفي خطاب الحرب اولا تكلم عن النفط والاحتياطي العالمي كان رأي العام الامريكي ضد الحرب وخرجوا بمظاهرات يرفضون ان يموت ابناؤهم من اجل النفط، بعدها غير بوش الاب خطابه ليطلق على صدام حسين هتلر هذا العصر فأيد الشعب الأمريكي الحرب للتخلص من صدام.