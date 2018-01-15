موظفون يشكون عقبات في ترويج الطلبات وخبيران لـ (الزمان): إجازة الأربع سنوات تغذّي الموازنة بترليون دينار سنوياً

بغداد ــ داليـا أحمـد

أكد خبيران في الشأن الاقتصادي والاداري ضرورة تطبيق قرار منح الموظفين اربع سنوات براتب اسمي لكونه يعود بمردودات مادية كبيرة على اقتصاد البلد ويقضي على البطالة المقنعة التي تعانيها دوائر الدولة، فيما شكا موظفون من مواجهتهم مصاعب جمة عند محاولتهم الحصول على الاجازة رغم شمولهم بالضوابط.وقال رئيس جمعية المتقاعدين الانسانية عبد الرضا شياع الحفاظي احتساب الاجازة ضمن الخدمة التقاعدية لما تحققه من تخفيض لنفقات الموازنة التشغيلية.

وقال الحفاظي لـ (الزمان) أمس ان (الحكومة منحت فرصة للموظفين ممن يرغبون بالحصول على الاجازة لانجاز بعض الاعمال التي تتطلب التفرغ او الحصول على وقت للعمل في اي قطاع خاص له لتحسين الظرف الاقتصادي الذي يعاني منه فضلا عن احتساب الاجازة ضمن الخدمة التقاعدية نظرا لان الدولة تعد جهة مستفيدة إذ ان الاجازة تسهم بخفض النفقات التشغيلية للموازنة السنوية).

جهاز وظيفي

واضاف ان (الجهاز الوظيفي للدولة يعاني من ترهل كبير في عدد الموظفين الملتزمين بالخدمة حاليا فهناك نحو اربعة ملايين مواطن يتقاضون رواتب وظيفية وفي حالة شمول عدد كبير من هؤلاء بقرار الاجاز فان النفقات ستنخفض ويذهب نصف الراتب مع المخصصات كافة لانعاش الموازنة كايرادات سنوية لها).

وتابع ان(اجزة الاربع سنوات ستؤدي بالتالي الى خفض العجز الذي تعانيه الموازنة العامة)، مشيراً الى ان (الفائدة الاساس التي يبحث عنها الموظف تمنحه فرصة ان يمارس اي عمل يعزز من مردوداته المادية خلال مدة الاجازة او لتصفية احتياجات خاصة به). من جهته اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري ان منح اجازة الاربع سنوات يمكن ان يغذي الموازنة التشغيلية بنحو ترليون دينار سنوياً . وقال المنذري لـ(الزمان) امس ان (مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح اشار الى ان الفوائد المالية الكبيرة التي تجنيها الدولة من قرار منح الموظفين في جميع دوائر الدولة اجازة الاربع السنوات تصل الى ترليون دينار سنويا وهذا يعني ان الامر سيؤدي الى تغذية الموازنة بمبلغ كبير من دون اي عقبات او جهد عن طريق خصم نصف المرتب الذي يتقاضاه الموظف مع المخصصات كافة ومنحه الراتب الاسمي فقط).

قرار الاجازة

واضاف ان (الايجابيات التي ينطوي عليها قرار الاجازة تتمثل بالتخلص من البطالة المقنعة التي تعاني منها دوائر الدولة لكن هناك بعض السلبيات التي تترتب على القرار ومنها صعوبة الاستغناء عن الموظفين الاكفاء ومنح الاجازة لهم بسبب ضغط العمل نظرا لصعوبة تعويض المنتسبين الاكفاء).

واوضح ان (موافقة الدائرة على طلب الموظف للاجازة يعد قرارا نهائياً لا تعديل او رفض له ويتم توقيع الوزير المعني على الطلب بشكل انسيابي من دون اي عرقلة نظرا لان دائرة الموظف وهي المسؤول الاول عنه قد استغنت عن منتسبها اي ان هذا الامر لا يشكل عرقلة تذكر في حال غيابه وان هناك بديلاً يمكن ان يشغل مكانه اما العرقلة التي يلاقيها الموظف المجتهد فتتضمن ايقاف انسيابية طلب الاجازة من المدير ضمن اي فقرة من فقرات القرار). ولفت المنذري الى ان (القرار وضع شروطاً عدة من بينها الزام المتقدم بعدم قطع الاجازة تحت اي ظرف او ضغط وعدم مواصلة الدراسة خلال الاربع سنوات نظرا لأن الدولة تعاني من تضخم كبير بعدد الطلبة وبالتالي فأن حصول الموظف على شهادة تترتب عليها مخصصات جديدة وراتب شهري مضاعف يوازي الشهادة التي حصل عليها سيؤدي الى تضخم كبير في نفقات الموازنة التشغيلية السنوية).

واشار الى ان (اغلب موظفي الدولة حاصلون على قروض مختلفة من المصارف فيشترط القرار الحصول على كفيل من اجل منحة اجازة الاربع سنوات نظرا لأن الدائرة ملزمة امام المصارف بتسديد ما اقترضه المنتسب لذلك فهي تبحث عن بديل للتسديد في حال عدم التزام الموظف المقترض بالتسديد).

واوضح المنذري انه (ضمن اعادة هيكلية دوائر الدولة فإن هناك نصف مليون موظف فائض عن الحاجة وهو كم هائل قياسا لنوع الخدمات المقدمة اي ان اكثر من خمسين بالمئة من منتسبي الدولة هم فائضون عن الحاجة فإذا ما تم توسيع نطاق الحوكمة الالكترونية فأنها ستتخلص من 50 بالمئة منهم كموظفين كفوئين ثم بعد ذلك يتم تقليص الاعداد الى ما يقارب 25 بالمئة فقط الى ساحات العمل وبالتالي فان وجود العدد الهائل للموظفين ممن لا عمل لهم يؤثر سلبًا على المجتهدين ويؤدي الى عرقلة العمل مما يولد ضعفاً في انجاز مهمات الدوائر).

من جانبها اكدت أمانة بغداد تسهيل جميع الضوابط لمنح موظفيها اجازة لاربع سنوات دون اي عقبات. وقال المتحدث بإسم الامانة حكيم عبد الزهرة لـ (الزمان) أمس ان (مجلس الوزراء حينما منح اجازة الخمس سنوات للموظفين في جميع دوائر الدولة منح بذلك فرصة الى الحكومة بزيادة ايرادات الموازنة فضلا عن فسح المجال امام المنتسبين لانجاز اعمال تتطلب التفرغ لذلك فأن الامانة تطبق القرار ضمن مجموعة ضوابط منها موافقة الدائرة التي ينتمي اليها الموظف وموافقة المفتش العام في الامانة ومن ثم يروج الطلب بإنسيابية تامة من دون اي عقبات تذكر).

واضاف ان (منتسبي الامانة من الذين قدموا طلبا للحصول على الاجازة روجت معاملاتهم بشكل طبيعي ولم تترتب عليهم اي شروط تعجيزية تعوق عملية الموافقة). وشكا موظفون كانوا ينتسبون لوزارة العلوم والتكنولوجيا قبل دمجها بوزارة التعليم من معوقات منحهم الاجازة. وقالوا ان (منتسبي وزارة العلوم والتكنولوجيا التي كانت تتمتع بإستقلالية تامة اصبحوا يتلقون وعودا لا صحة لها حيث سبق لهم وضجروا من قرار دمج الوزارة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الا ان استياءهم قد ازداد جراء رفض الدوائر زجهم ضمن ملاكاتها مما دفعهم الى تقديم طلب الى الوزير عبد الرزاق العيسى حيث اوعز بالسماح لهم بالتقديم الى خمس دوائر بالتسلسل بحسب رغبة انتماء المنتسب وكانت الخيارات تنحصر ضمن وزارتي المالية والداخلية والبطاقة الموحدة وهيئة الكمارك وهيئة المنافذ الحدودية فضلا عن المصرف الصناعي).

استمارة فارغة

واضاف ان (اغلب المنتسبين قاموا بتسليم الاستمارة فارغة ردا على القرار الذي استثنى الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه استنادا الى كتاب هيئة المستشارين التابع لمجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8/1/ 2018 حيث يتم ادراجهم ضمن ملاكات الوزارة بشكل انسيابي لا تعقيد به) ولفتوا الى ان (الوزارة اوعزت مؤخرا بالتقديم الى الجامعات المستحدثة وهذا ما شكل عائقا وغضبا بالاجماع نظرا لان التحاق المنتسب يكون ضمن محافظات الجنوب فكيف لسكنة بغداد ان يكون انتسابه خارج العاصمة فضلا عن ان اعداد ملاكات وزارة العلوم يتجاوز الالاف). واكدوا ان الوزارة تلزمهم بإختيار وزارات ودوائر لاعلاقة لها بإختصاصاتهم لتوزيعهم بينها بحجة انهم موظفو وزارة ملغية. وشكا موظفون في وزارة التعليم العالي من اشتراط الوزارة عليهم عدم استغلال الاجازة بالدراسة والحصول على شهادات دراسية جديدة. وافادوا ان الوزارة تلزم الممنوحين اجازات لتوقيع تعهدات وتفرض عليهم استحصال براءات ذمة جديدة. ولم يتسن لـ(الزمان) الحصول على تعليق من الوزارة. الى ذلك، شكا موظفون في وزارة الموارد المائية من تشددها في منح الاجازة . وقالوا ان الوزارة تضع ضوابط مشددة فتستمر المعاملة اكثر من شهر فيسقط الامر الاداري ليضطر الموظف الى ترويج معاملة جديدة والدوران بدائرة مفرغة.