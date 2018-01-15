التخطيط تنفذ مسح التنمية في مناطق الريف

خبير لـ (الزمان): تداول السندات في السوق المالية يوفّر سيولة للمساهمين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

عد الخبير الاقتصادي باسم انطوان اطلاق البنك المركزي لسندات وطنية في سوق العراق للاوراق المالية بالخطوة الجيدة لتنشيط السوق وتحقيق فائدة للمواطن والبلاد , مشيرا الى ان تنفيذ وزارة التخطيط مسح التنمية الريفية يساعد على اجراء تخطيط واقعي وعلمي دقيقين .

وقال انطوان لـ (الزمان) امس ان (تدول السندات الوطنية في السوق يزيد من التعاملات المصرفية وخطوة لتدوال الاسهم في حال وجود ضائقة لدى حاملها حيث يوفر ذلك سيولة نقدية دون معوقات واجراءات مراجعة المصارف).

واضاف ان (الهدف من ذلك هو لتنشيط السوق بالاضافة الى اسهم الشركات من خلال تحقيق مرونة بالعمل تعود بالمنفعة للبلاد والمواطن).

مشيرا الى ان (ذلك يرغب المواطنين بالسندات ويحدث مساومة على سعرها لاسيما ان السوق يرتفع وينخفض في تحديد البورصة وليس له سعر ثابت).

تداول سندات

واعلن البنك عن تداول السندات الوطنية في سوق الاوراق المالية.وقال في بيان امس ان (البنك اطلق سندات وطنية في السوق). واضاف ان (الخصم لتلك السندات تبلغ 8 بالمئة).

وبشأن اخر اكد انطوان ان اجراء مسح التنمية للمناطق الريفية يساعد على اعداد تخطيط واقعي وعلمي دقيقين.

وتابع ان (اجراء مسح للمناطق الريفية مهم لانه يعطي تصورات للخطة الخمسية وغيرها من الخطط في تخصيصات الموازنة وكذلك مدى الصرفيات ونسب الامية والمتعلمين بالاضافة الى حاجتهم للمدارس والاراضي الزراعية).

لافتا الى ان (العراق لم يشهد اجراء عملية مسح واحصاء منذ مدة طويلة ما يؤثر ذلك على عدم حصول لتخطيط واقعي دقيق).

ونفذت الوزارة مسحا شاملا في عدد من محافظات البلاد تحت مسمى مسح التنمية الريفية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي في تصريح امس إن (الهدف من المسح هو للاطلاع على واقع الريف في العراق ووضع الخطط التنموية للنهوض بالريف والقطاع الزراعي بما يساعد في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد).

جهاز مركزي

مشيرا الى ان (المسح الذي يعد الأول من نوعه نفذته ملاكات الوزارة من خلال الجهاز المركزي للإحصاء ودائرة التنمية الإقليمية والمحلية بالتعاون مع دوائر الإحصاء في المحافظات حيث تضمن اخذ عينات من القرى المشمولة).

مبينا ان (أهمية المسح تكمن بوضع خطط تنموية مقبلة لتطوير الريف بشكل عام وفق البيانات المستحصلة منه لتضطلع الوزارات الاتحادية بتنفيذها او تناط مهمة تنفيذ قسم منها الى الحكومات المحلية).

واضاف ان (القرى التي وقع عليها اختيار إجراء المسح كانت وفق مواصفات ومعايير محددة من بينها عدد سكان القرية وقربها من شبكة طرق النقل فضلا عن مستوى الخدمات المتوفرة فيها وطبيعة السكن بالاضافة الى معايير اخرى).