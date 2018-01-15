أفكار ورؤى في الإنتخابات – فريد حسن

اشهر قلائل تفصلنا عن الانتخابات المقبلة والتي نريدها ان تكون انتخابات شعبية نزيهه بعيدا عن تسلط الاحزاب بكل اشكالها والوانها والتي فشلت في ادارة البلد بل ساهمت في تدميره ولعل في المقدمة منها انعاش الفساد فاصبح الشعب مكوًنا من طبقتين الطبقة الشعبية وبضمنها الاكاديميون وارباب الرأي والمشورة والبسطاء من العامة وطبقة الفاسدين التي انتجتها عقم الافكار الحزبية والادهى ان كل حزب بما لديهم فرحون فأصبح مصير العراق الى مفترق طرق وموارده مباحة ومسروقة من قبل فئات تدعي معتقدات لا أساس لها لان المعتقد الصحيح والاصيل هو النابع من الشعب والى الشعب . ان العراقيين في وضع مأساوي فهم في خانة الوطن وممن حولهم اعداء الوطن فمنذ عام الاحتلال الدماء تسفك والانهار تجف والارادة مسلوبة والموارد مسروقة ولم يستطع من شغلوا المناصب من بناء معمل أو احياء ارض بور وحتى نخيلنا الشامخات الباسقات لم نسمع نتاجها ولم نذق من اثمارها فكل شيء عظيم في بلادنا اصبحت في الهاوية نتيجة انعدام التخطيط وانعدام حرمة القانون لتسود العدالة .

ان مخاطر الطائفيين وسراق المال العام والانتهازيين ومحبي كراسي السلطة اكبر من مخاطر السرطان والشيطان الاكبر الذي يقود العالم بأجمعه ولعل في المقدمة الدول الاسلامية . ان على الشعب ان ينتبه الى المؤامرة التي تحاك ضده فبأسم الانتخابات ومن خلال التحريف والتزوير ستشهد الدولة نفس الوجوه التي لاتريد ان تبرح كراسيها لان المغانم فيها كبيرة ولعل ان المرشحين للمفوضية هم ابطال العملية لانهم انما جاءوا مرشحين من الاحزاب رغم ادعاءات تسمية المفوضية المستقلة التي لاتنطلي على شعبنا الغيور وعليه فان الانتخابات المقبلة يجب ان تكون نزيهة وذات فاعلية ووطنية وهذه لن تتم الا عبر الاصوات الشريفة التي لاتقنع ببطانية أو مدفأة نفطية.

انها مسؤولية الشعب فلنعود الى عراقيتنا ونختار الوجوه العراقية الاصيلة التي كانت ولم تزل تفدي بكل كنوز الدنيا من أجل عراق ناهض فيه للمواطن حقوقه . تذكروا يا ابناء العراق ان انتماءكم هو للوطن وحكر على الوطن أما التسميات الاخرى هي فانية فلا تتشبثوا الا بمقام الوطن وارضه الطاهروكونوا امناء على اصواتكم فلا تهبوه لمن خانوكم حين صوتم لهم وبدلا من ان يقدموا ادنى خدمة لكم سرقوكم فلتكن اصواتكم لانتصار بلدكم على الفساد والفاسدين واصواتكم امانة العراق في اعناقكم فأن احسنتم الاختيار فأنها ستدخل ميزان حسناتكم وان اضعتم اصواتكم ووهبتموها لمن لايستحق فان الله سيحاسبكم وسيزيد ويُثقل فعلكم ميزان سيئاتكم .