الزراعة تدعم مشاريع تأهيل و تطوير الغابات والتنوع البيئي

بغداد – داليا احمد

تفقد الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي مشروع غابة كصيبة في منطقة سلمان باك التابعة لدائرة الغابات ومكافحة التصحر. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان ( هذة الزيارة جاءت خلال الجولة العلمية التي اقامتها الدائرة ، حيث تعرف القيسي اثناء تجواله في الغابة على انتاجية ونوعية الشتول المكافحة للتصحر الموجودة في المشتل وكذلك الاشجار النادرة فيها، كما تفقد محمية الغزلان وتربية النعام والدواجن والتي تعد تجربة ناجحة في مجال الثروة الحيوانية), ونقل البيان ان ( القيسي اشار الى ان الوزارة مستمرة في دعم المشاريع وتأهيل الغابات حيث تم الاتفاق مع منظمة الفاو ان يكون هناك نشاط فيها لاحياء التنوع البيئي والتكيف مع التغيرات المناخية وتأهيلها بالنباتات ومصدات الرياح ).

اغراض بحثية

ونقل البيان عن مدير عام دائرة الغابات القول ان (تنفيذ حقل الامهات لاغراض بحثية تهدف الى اكثار البذور ومراقبة اقلمتها للتعايش مع الظروف المناخية وتأهيل الظلة لانتاج شتول الاشجار اضافة الى تهيئة الاراضي وتعديلها لادخالها ضمن برامج الشعير والذرة بالتنسيق مع البحوث وتهيئة الحيوانات لتسليط الضوء على التنوع الاحيائي وزيادته بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ).واضاف البيان ان (القيسي ثمن جهود العاملين في الغابة بما قدموه من عمل فني رغم كل التحديات وبدعم ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الدائرة حتى اصبحت الغابة واحدة من اجمل المتنزهات الوطنية التي يمكن زيارتها). ناقشت مديرية زراعة محافظة ميسان التبعة لوزارة الزراعة مشكلة ادغال الحنطة والحد من انتشارها في المحافظة. واضاف البيان ان (الدائرة نظمت ندوة حوارية للمناقشة بحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي وجرى خلالها التطرق الى محاور منها تأثير ادغال الحنطة على انتاجية المحصول، وطرق مكافحة الادغال والتقنيات الحديثة المستخدمة في المكافحة).

واضاف ان (هذه المناقشات تأتي ضمن انشطة البرنامج الارشادي التوعوي الساند للخطة الزراعية الشتوية 2017 – 2018 والذي يحمل شعار رفع غلة الدونم لمحصول الحنطة يحقق الاكتفاء الذاتي), واوضح البيان ان (ملاكات الزراعة المختصة في المديرية باشرت بحملة مكافحة ادغال الحنطة الرفيعة والعريضة الاوراق، وباستخدام المبيدات الزراعية المجهزة مجانا، حيث بلغت المساحات المشمولة بالمكافحة اكثر من 4181 دونما).

وتابع ان ( المركز الارشادي في محافظة بحثت مراحل نمو محصول الحنطة واهم الاعمال لكل مرحلة، للموسم الزراعي الشتوي 2017 – 2018، وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي).

واضاف البيان ان ( المشاركين ناقشوا بالتعاون مع مديرية الزراعة وكلية الزراعة في المحافظة واتحاد الجمعيات الفلاحية عددا من المحاور التي تخص زراعة محصول الحنطة، ومراحل نمو المحصول وخرجوا بتوصيات منها اهمية الالتزام والتقييد بالاعمال التحضيرية السليمة من تهيئة الارض واجراء الاعمال الحقلية قبل الزراعة والحراثة، والبذار بشكل صحيح وسليم وحسب الاسس العلمية، وضرورة الاهتمام بموضوع المكافحة لمحصول الحنطة، وضرورة اختيار الموسم الصحيح وحسب مرحلة نمو المحصول).

اختبار بذور

واوضح ان ( التوصيات تضمنت ضرورة اختيار البذور الصحيحة ومن المصادر المعروفة والمصادق عليها، واختيار الاصناف ذات الاعتماد العالي وبالكميات المثالية لضمان الانتاجية العالية للمحصول، وتشخيص الامراض خصوصا امراض نقص العناصر ومعرفة كل الاعراض المسببة نتيجة قلتها اثناء عملية التسميد).

ومن جانب اخر, وتابع البيان ان ( الوزارة نظمت دورة تدريبية في إدارة وتقويم المشاريع وتطوير الملاكات الوظيفية بشأن إدارة المشاريع كيفية اطلاع المشاركين على استخدام أدوات الإدارة الحديثة في السيطرة على كلف المشاريع والتوقيتات والمصادر والموارد البشرية،لغرض الحصول على الخدمات الجيدة وتقديمها إلى الجهات المستفيدةالفلاح،والمواطن، والمستثمر).